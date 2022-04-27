Австрийские дипломаты вернулись в посольство в Киеве

Австрия вернула свое основное дипломатическое представительство в столицу Украины.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Австрии.

"Мы солидарны с народом Украины, который испытал беспрецедентную вооруженную агрессию со стороны РФ. Ради важного сигнала нашей непреклонной солидарности, представители нашего посольства вернулись в Киев на прошлой неделе", - говорится в сообщении.