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Австрийские дипломаты вернулись в посольство в Киеве

посольство,київ,австрія

Австрия вернула свое основное дипломатическое представительство в столицу Украины.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Австрии.

"Мы солидарны с народом Украины, который испытал беспрецедентную вооруженную агрессию со стороны РФ. Ради важного сигнала нашей непреклонной солидарности, представители нашего посольства вернулись в Киев на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Австрия (815) Киев (25588) посольство (1083)


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Постепенно все вернутся....
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27.04.2022 15:54 Ответить
Vi tojko provertje, na samom djele lji onji avstrijci.
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27.04.2022 15:58 Ответить
А кто, африканцы что-ли?
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27.04.2022 17:06 Ответить
 
 