General Motors передает Украине 50 новых внедорожников. ФОТО
Концерн General Motors предоставил Украине 50 новых внедорожников Chevrolet Tahoe, которые помогут оказывать гуманитарную помощь и вывозить людей.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в издании Detroit Free Press.
Отмечается, что украинское правительство обратилось к General Motors с просьбой: нужны большие транспортные средства, чтобы вывозить людей из зон боевых действий. Компания решила, что предоставит 50 внедорожников Chevrolet Tahoe. Автомобили прибыли из США в польский Жешув, а оттуда их перевезли в Украину и направили в Министерство инфраструктуры.
"Автомобили будут использоваться для перевозки гуманитарной помощи в регионах. Решение о предоставлении автомобилей было принято по запросу посольства Украины в Вашингтоне", - сообщил пресс-секретарь General Motors Джордж Свигос.
Также было решено выделить 250 000 долларов финансовой помощи, а еще 50 тыс. всего за четыре дня собрали сотрудники General Motors. Денежные средства пойдут на гуманитарные программы.
Ранее GM заявила, что закрывает свой коммерческий офис в России и увольняет 66 сотрудников, которые там работали," из-за кризиса в Украине и связанных с этим санкций США и международных партнеров. У GM больше нет заводов в России", - говорится в сообщении.
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Половина буде возити "начальників" Мінінфраструктури з перевірками волонтерських рухів, половина... розчинеться.
Які ці америкоси тупі - ну передайте особисто в руки тим, кому вкрай необхідно.
Наша 10-та гірсько-штурмова вже тиждень по об'явам збирає кошти хоч би на один б/у - Стугни нема чим перевозити!
Ну запросіть на кордон представників бригади - і дайте їм в руки 5 штук.
Хоча одну дві, для фото, можливо й доведеться до ЗСУ.
буде те шо і з гуманітаркою..
Допомагають з усього світу, все , що нам потрібно.
Тільки "брацкій народ" *****ять у нас все, в тому числі і унітази з гімном
Видать и модель оговорили.
Что то попроще и вместительней у GМ в модельном ряду конечно же нет
Для вивозу людей із зони бойових дій потрібні броньовані бусики , а не шевроле тахое...бізнес классу..
слуги Коломойського будуть тепер розсікати по всій України на них.