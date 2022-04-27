General Motors передает Украине 50 новых внедорожников. ФОТО

Концерн General Motors предоставил Украине 50 новых внедорожников Chevrolet Tahoe, которые помогут оказывать гуманитарную помощь и вывозить людей.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в издании Detroit Free Press.

Отмечается, что украинское правительство обратилось к General Motors с просьбой: нужны большие транспортные средства, чтобы вывозить людей из зон боевых действий. Компания решила, что предоставит 50 внедорожников Chevrolet Tahoe. Автомобили прибыли из США в польский Жешув, а оттуда их перевезли в Украину и направили в Министерство инфраструктуры.





"Автомобили будут использоваться для перевозки гуманитарной помощи в регионах. Решение о предоставлении автомобилей было принято по запросу посольства Украины в Вашингтоне", - сообщил пресс-секретарь General Motors Джордж Свигос.

Также было решено выделить 250 000 долларов финансовой помощи, а еще 50 тыс. всего за четыре дня собрали сотрудники General Motors. Денежные средства пойдут на гуманитарные программы.

Ранее GM заявила, что закрывает свой коммерческий офис в России и увольняет 66 сотрудников, которые там работали," из-за кризиса в Украине и связанных с этим санкций США и международных партнеров. У GM больше нет заводов в России", - говорится в сообщении.

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