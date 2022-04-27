РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13157 посетителей онлайн
Новости Фото Помощь Украине Война
28 745 43

General Motors передает Украине 50 новых внедорожников. ФОТО

Концерн General Motors предоставил Украине 50 новых внедорожников Chevrolet Tahoe, которые помогут оказывать гуманитарную помощь и вывозить людей.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в издании Detroit Free Press.

Отмечается, что украинское правительство обратилось к General Motors с просьбой: нужны большие транспортные средства, чтобы вывозить людей из зон боевых действий. Компания решила, что предоставит 50 внедорожников Chevrolet Tahoe. Автомобили прибыли из США в польский Жешув, а оттуда их перевезли в Украину и направили в Министерство инфраструктуры.

General Motors передает Украине 50 новых внедорожников 01
General Motors передает Украине 50 новых внедорожников 02

"Автомобили будут использоваться для перевозки гуманитарной помощи в регионах. Решение о предоставлении автомобилей было принято по запросу посольства Украины в Вашингтоне", - сообщил пресс-секретарь General Motors Джордж Свигос.
Также было решено выделить 250 000 долларов финансовой помощи, а еще 50 тыс. всего за четыре дня собрали сотрудники General Motors. Денежные средства пойдут на гуманитарные программы.

Ранее GM заявила, что закрывает свой коммерческий офис в России и увольняет 66 сотрудников, которые там работали," из-за кризиса в Украине и связанных с этим санкций США и международных партнеров. У GM больше нет заводов в России", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": General Motors прекращает поставки автомобилей на территорию РФ

General Motors (6) Украина (44976)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+54
Лишь бы они доехали на передовую, а не остались у всяких военкомов и т.д
показать весь комментарий
27.04.2022 14:44
+33
Я вас умоляю - отдавайте , конкретно , волонтерам в РУКИ ! Иначе эти машины через день "пропадут в пучине морской" и даже концов не найдут .
показать весь комментарий
27.04.2022 14:43
+19
Доїде 2 - 3.
Половина буде возити "начальників" Мінінфраструктури з перевірками волонтерських рухів, половина... розчинеться.
Які ці америкоси тупі - ну передайте особисто в руки тим, кому вкрай необхідно.
Наша 10-та гірсько-штурмова вже тиждень по об'явам збирає кошти хоч би на один б/у - Стугни нема чим перевозити!
Ну запросіть на кордон представників бригади - і дайте їм в руки 5 штук.
показать весь комментарий
27.04.2022 15:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А менее неприметных нельзя было дать? Орки начнут охоту на такие машины чтобы отжать
показать весь комментарий
27.04.2022 14:42 Ответить
Лишь бы они доехали на передовую, а не остались у всяких военкомов и т.д
показать весь комментарий
27.04.2022 14:44 Ответить
Дбр вже руки потирає
показать весь комментарий
27.04.2022 14:52 Ответить
Доїде 2 - 3.
Половина буде возити "начальників" Мінінфраструктури з перевірками волонтерських рухів, половина... розчинеться.
Які ці америкоси тупі - ну передайте особисто в руки тим, кому вкрай необхідно.
Наша 10-та гірсько-штурмова вже тиждень по об'явам збирає кошти хоч би на один б/у - Стугни нема чим перевозити!
Ну запросіть на кордон представників бригади - і дайте їм в руки 5 штук.
показать весь комментарий
27.04.2022 15:10 Ответить
Вони справді не знають і не уявляють рівень корупції. Тим більше в воюючій країні. Якби знали, то особисто б передавали.
показать весь комментарий
27.04.2022 15:13 Ответить
Эт точно👎
показать весь комментарий
27.04.2022 15:20 Ответить
Чи офісів ОП, ДБР, СБУ...
Хоча одну дві, для фото, можливо й доведеться до ЗСУ.
показать весь комментарий
27.04.2022 15:58 Ответить
Для чого Ви ЗеСлуг називаєте орками?
показать весь комментарий
27.04.2022 14:48 Ответить
Отжимать будут со страшной силой
показать весь комментарий
27.04.2022 14:54 Ответить
Я вас умоляю - отдавайте , конкретно , волонтерам в РУКИ ! Иначе эти машины через день "пропадут в пучине морской" и даже концов не найдут .
показать весь комментарий
27.04.2022 14:43 Ответить
Абсолютно згоден , бо якщо підуть через адміністрації то .уй їх хто більше побачить ...
буде те шо і з гуманітаркою..
показать весь комментарий
27.04.2022 14:58 Ответить
GM-респект...
показать весь комментарий
27.04.2022 14:44 Ответить
Ну так.. але б краще "бусів" для таких потреб...
показать весь комментарий
27.04.2022 15:12 Ответить
пікапів,типу сільверадо краще
показать весь комментарий
27.04.2022 21:20 Ответить
Смотрите чиновникам не раздайте. А вообще нам бы пикапчиков и РАБОЧИХ внедорожников, а не Лухари. Где там наши координаторы помощи или это они себе и намутили?
показать весь комментарий
27.04.2022 14:45 Ответить
Главное, что бы эти внедорожники не осели в Киеве
показать весь комментарий
27.04.2022 14:47 Ответить
так а нах они новые на передовой ... больше чем уверен шо осядут на "Мукачевских" фронтах...коттеты для "каклеты" подвозить..
показать весь комментарий
27.04.2022 15:06 Ответить
Боже, як приємно)))
Допомагають з усього світу, все , що нам потрібно.
Тільки "брацкій народ" *****ять у нас все, в тому числі і унітази з гімном
показать весь комментарий
27.04.2022 14:50 Ответить
більша половина десь "загубиться" під пильним оком ОПи
показать весь комментарий
27.04.2022 14:51 Ответить
У дерьмака слюни потекли. Скоро встречайте в автосалонах.
показать весь комментарий
27.04.2022 14:51 Ответить
Це тепер Дєрьмак, Подляк, Демченко і Коля - каклєта будуть їздити на таких тачках?
показать весь комментарий
27.04.2022 14:52 Ответить
Доедут ! Деньги американских налогоплательщиков -Это святое у них Где то заныкать это значит сесть лет так на 100
показать весь комментарий
27.04.2022 14:57 Ответить
Зазначається український уряд звернувсяя до General Motors з проханням: потрібні великі транспортні засоби, щоб вивозити людей із зон бойових дій Джерело:
Видать и модель оговорили.
Что то попроще и вместительней у GМ в модельном ряду конечно же нет
показать весь комментарий
27.04.2022 14:58 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2022 15:02 Ответить
GMC Savana Passenger
показать весь комментарий
27.04.2022 15:06 Ответить
симотная девчуля на фотке улыбается
показать весь комментарий
27.04.2022 15:02 Ответить
Хто плять ту заявку давав ? Це ж просто развод від урядовців ?

Для вивозу людей із зони бойових дій потрібні броньовані бусики , а не шевроле тахое...бізнес классу..
показать весь комментарий
27.04.2022 15:03 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
27.04.2022 15:12 Ответить
зепутани: "здесь можно неплохо прибарахлиться"..(
показать весь комментарий
27.04.2022 15:44 Ответить
Краще б передали отакі:

показать весь комментарий
27.04.2022 15:45 Ответить
краще сразу покрасили их в пиксель нашей армии..а во вторых надо другую модификацию
показать весь комментарий
27.04.2022 15:58 Ответить
50 генералів будуть їздити на нових позашляховиках!
показать весь комментарий
27.04.2022 16:22 Ответить
Главное, шоб они на награды Коле-котлете не пошли.
показать весь комментарий
27.04.2022 16:29 Ответить
Накуй такие дорогие авто???
показать весь комментарий
27.04.2022 16:39 Ответить
Вспомнился эпизод из ф-ма свадьба в малиновке - когда Папандопало делил майно. Ну уж очень актёр напоминает лицом и нутром мне завхоза зеленского.
показать весь комментарий
27.04.2022 17:10 Ответить
Считай пропали.
показать весь комментарий
27.04.2022 17:31 Ответить
Вже скоро "волонтери" почнуть збирати на ці подарунки гроші, а потім їх ще й по бюджети проведуть у якості закупівель...
показать весь комментарий
27.04.2022 17:57 Ответить
Да уж. Вряд ли эти машины попадут по назначению, если их отправляют Минтрансу. Это доблестное Министерство уже дороги для орков понастроило. Почему не сделать это через Минобороны с контролем кому конкретно переданы авто? В Киеве всякие придурки, типа Кубракова, Найема и других будут пользовать эти авто. Причем эти люди, вообще, никаких знаний ни про транспорт, ни про инфраструктуру, ни опыта не имеют, не говоря уже про оборону и помощь людям. Печаль, да и только.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:22 Ответить
Украиские журналисты проследят кто на чем кататься будет....,а генерал США недавно назначенный будет зорко следить за всякиими Гуманитарным....)))
показать весь комментарий
28.04.2022 05:59 Ответить
Автівки для міністрів і дупутатів, до бабки не ходи.
слуги Коломойського будуть тепер розсікати по всій України на них.
показать весь комментарий
30.04.2022 00:54 Ответить
Спасибо Дженерал моторс за поддержку. Американцы знают про нашу коррупцию и проверят, чтобы каждая машина попала нужному адресату, так что не надо разгонять "зраду".
показать весь комментарий
28.04.2022 22:44 Ответить
Треба дешевщі ніж Шевроле Тахо, можно пікапи, але хоча б 10 000 автівок для ЗСУ, можно з пробігом по США
показать весь комментарий
30.04.2022 00:52 Ответить
 
 