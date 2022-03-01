General Motors припиняє поставки автомобілів на територію РФ

Представник автоконцерну General Motors заявив, що з понеділка виробник зупиняє експорт автомобілів до Росії. Обсяг експорту становив близько 3 тисяч автомобілів щорічно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Fox Business.

Представник автоконцерну General Motors виступив із заявою, що з понеділка, 28 лютого, автовиробник припиняє експорт автомобілів на територію Росії.

"Наші думки зараз з народом України", - йдеться в заяві автовиробника.

Концерн GM не виробляв автомобілі на території Росії після виходу зі спільного підприємства c "АвтоВАЗ" у 2019 році. Щорічний обсяг експорту становив близько 3 тисяч автомобілів.

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