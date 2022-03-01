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General Motors припиняє поставки автомобілів на територію РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Представник автоконцерну General Motors заявив, що з понеділка виробник зупиняє експорт автомобілів до Росії. Обсяг експорту становив близько 3 тисяч автомобілів щорічно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Fox Business.
Представник автоконцерну General Motors виступив із заявою, що з понеділка, 28 лютого, автовиробник припиняє експорт автомобілів на територію Росії.
"Наші думки зараз з народом України", - йдеться в заяві автовиробника.
Концерн GM не виробляв автомобілі на території Росії після виходу зі спільного підприємства c "АвтоВАЗ" у 2019 році. Щорічний обсяг експорту становив близько 3 тисяч автомобілів.
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Атас Злой
показати весь коментар01.03.2022 08:35 Відповісти Мені подобається 0
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