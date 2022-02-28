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Volvo зупинив випуск машин в РФ через вторгнення в Україну

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Volvo зупинив випуск машин в РФ через вторгнення в Україну

Шведський виробник вантажівок AB Volvo припинив усе своє виробництво та продаж у Росії через напад на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Reuters.

28 лютого у компанії заявили про припинення випуску автомобілів у Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Зазначається, що Volvo Group генерує приблизно 3% своїх продажів у Росії та має один завод у країні.

"Тепер ми маємо трохи більше ясності щодо санкцій і безпеки в регіоні. Це означає, що всі операції в Росії припиняються", - заявив представник компані.

Він додав, що заходи будуть застосовуватися до подальшої інформації.

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Топ коментарі
+22
ШВЕДАМ-РЕСПЕКТ...
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28.02.2022 19:09
+12
На Лаврове?
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28.02.2022 19:11
+12
***** таки вЯЯликий стратех-геополитик. Швеция впервые за 80 лет поставляет вооружение в воюющую страну. Швейцария, мать всех нейтралитетов, тихо просидевшая всю Вторую Мировую, ни разу не пикнувшая против нацистов, присоединается к санкциям против страны-помойки. Дикари, кто вас еще не пнул? Вас, зверей, даже Талибан (!!!!!) попросил мирно закончить войну против Украины!
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28.02.2022 19:22
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ШВЕДАМ-РЕСПЕКТ...
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28.02.2022 19:09 Відповісти
Китайці вже давно... Geely його викупив у Форда...
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28.02.2022 19:13 Відповісти
те що китайці викупили(думаю не весь пакет акцій) не означає що вони керують всім
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28.02.2022 19:15 Відповісти
Геть все все викупили, Вікторе, наскільки знаю.
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28.02.2022 19:18 Відповісти
До этого Рено то же сделал.
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28.02.2022 19:14 Відповісти
Все это сделали...и форд..фольксваген..и пежо...все автопроизводители...и корейские с японскими тоже....у козломордии остался только китай...
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28.02.2022 19:20 Відповісти
По Рено кажись 4500 человек лишились рабочих мест.
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28.02.2022 20:18 Відповісти
Скоро кохломорді будуть на конях їздити
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28.02.2022 19:10 Відповісти
На Лаврове?
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28.02.2022 19:11 Відповісти
НА аленях, Шойгу - аленевод
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28.02.2022 19:16 Відповісти
Вони їх з'їдять, а їздити будуть пішкі.
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28.02.2022 19:13 Відповісти
Та немає в них коней. Порізали на ковбасу, як тільки відмовились від використання кінноти у бойових діях. Це після 2-ї світової.
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28.02.2022 19:13 Відповісти
Шось ikea мовчить.
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28.02.2022 19:11 Відповісти
Наразі це питання часу. Бізнес з кацапами стає токсичним. Легше взагалі його зупинити ніж відстежувати постійно шо та з ким робити можна. Бо штрафи в разі порушення санкційного режиму вбивчі.
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28.02.2022 19:17 Відповісти
Сейчас лапоть даже таз и Волгу доделать не сможет.
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28.02.2022 19:11 Відповісти
без електроніки доведеться карбюратори заново винаходити, ех як ******* хтіли бек ін сесесар
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28.02.2022 19:14 Відповісти
3%, ну прям помруть без фублів, як то пророчать боти та просто їбануті макші
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28.02.2022 19:11 Відповісти
десять раз по разу, вже десять раз буде
3% по вольво, еще с десяток производителей и уже 30%, а еще с десяток и всё, а дальше пешком.
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28.02.2022 19:18 Відповісти
це я до того що Вольво втратить невєбіческій кацапоринок ) а що збитки понесе Інтол Амуде та Яблоко, все пісдець не купить більше ванька в кридит телефон загниваючого СиШиа.
десь такі наративи боти просувають під відеоблогами, притомні кацапи з того сміються, але в душі плачуть. Розуміють що їхнюму майбутньому пізда.
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28.02.2022 19:26 Відповісти
ты прав.
3% вроде куйня.
а это не много, не мало а тыщи 3 козломордых будут СОСАТЬ у пристарелого маразматика.
другой работы нет. это могло быть градообразующее предприятие какого нибудь мухосранска.
это значит кизда городу.
мелочь но приятно.............
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28.02.2022 19:34 Відповісти
Будуть лаптеногі на аленях їздить.
Самалёт харашо, верталёт харашо
А алени лутше!!!
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28.02.2022 19:11 Відповісти
Взимку на оленях, влітку на верблюдах. Навесні і восени пішкодралом.
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28.02.2022 19:16 Відповісти
***** таки вЯЯликий стратех-геополитик. Швеция впервые за 80 лет поставляет вооружение в воюющую страну. Швейцария, мать всех нейтралитетов, тихо просидевшая всю Вторую Мировую, ни разу не пикнувшая против нацистов, присоединается к санкциям против страны-помойки. Дикари, кто вас еще не пнул? Вас, зверей, даже Талибан (!!!!!) попросил мирно закончить войну против Украины!
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28.02.2022 19:22 Відповісти
Ти впевненний? Може Швейцарія?
Доречі анекдот-
впіймав Бандерівець Золоту рибку, та як водиться-3 бажання...
-1ше бажання- щоб татаро-монголи напали на Швецію!
-зроблено
-2ге бажання- щоб татаро-монголи напали на Швецію!
-зроблено
3те бажання- щоб татаро-монголи напали на Швецію!
- зробленно
той її випускае, рибка запитуе- нащо тобі та Швеція?
А Бандерівець- так вони туди через Москву й обратно через Москву...
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28.02.2022 20:14 Відповісти
Пусть на своих сруских скрепных тазиках ездят
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28.02.2022 19:25 Відповісти
луччє поздно...

Компания Shell выйдет из проекта «Сахалин-2», не будет участвовать в «Северном Потоке-2», выйдет из совместного предприятия с Газпромом - Bloomberg. https://t.me/charter97_org/64113
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28.02.2022 20:04 Відповісти
якого *** вольво пхалося до расєї, якого *** ESAB пхався до расєї, бізнес затьмарює очі...
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28.02.2022 20:48 Відповісти
 
 