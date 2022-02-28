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Volvo зупинив випуск машин в РФ через вторгнення в Україну
Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні
Шведський виробник вантажівок AB Volvo припинив усе своє виробництво та продаж у Росії через напад на Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Reuters.
28 лютого у компанії заявили про припинення випуску автомобілів у Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Зазначається, що Volvo Group генерує приблизно 3% своїх продажів у Росії та має один завод у країні.
"Тепер ми маємо трохи більше ясності щодо санкцій і безпеки в регіоні. Це означає, що всі операції в Росії припиняються", - заявив представник компані.
Він додав, що заходи будуть застосовуватися до подальшої інформації.
Топ коментарі
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар28.02.2022 19:09
+12 Владислав Изюмский
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+12 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар28.02.2022 19:22
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Будь ласка, зачекайте...
3% по вольво, еще с десяток производителей и уже 30%, а еще с десяток и всё, а дальше пешком.
десь такі наративи боти просувають під відеоблогами, притомні кацапи з того сміються, але в душі плачуть. Розуміють що їхнюму майбутньому пізда.
3% вроде куйня.
а это не много, не мало а тыщи 3 козломордых будут СОСАТЬ у пристарелого маразматика.
другой работы нет. это могло быть градообразующее предприятие какого нибудь мухосранска.
это значит кизда городу.
мелочь но приятно.............
Самалёт харашо, верталёт харашо
А алени лутше!!!
Доречі анекдот-
впіймав Бандерівець Золоту рибку, та як водиться-3 бажання...
-1ше бажання- щоб татаро-монголи напали на Швецію!
-зроблено
-2ге бажання- щоб татаро-монголи напали на Швецію!
-зроблено
3те бажання- щоб татаро-монголи напали на Швецію!
- зробленно
той її випускае, рибка запитуе- нащо тобі та Швеція?
А Бандерівець- так вони туди через Москву й обратно через Москву...
Компания Shell выйдет из проекта «Сахалин-2», не будет участвовать в «Северном Потоке-2», выйдет из совместного предприятия с Газпромом - Bloomberg. https://t.me/charter97_org/64113