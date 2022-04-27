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General Motors передали Україні 50 нових позашляховиків. ФОТО

Концерн General Motors надав Україні 50 нових позашляховиків Chevrolet Tahoe, які допоможуть надавати гуманітарну допомогу та вивозити людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у виданні Detroit Free Press.

Зазначається український уряд звернувсяя до General Motors з проханням: потрібні великі транспортні засоби, щоб вивозити людей із зон бойових дій. Компанія вирішила, що надасть  50  позашляховиків Chevrolet Tahoe. Автомобілі прибули зі США до польського Жешува, а звідти їх перевезли в Україну та направили до Міністерства інфраструктури.

General Motors передали Україні 50 нових позашляховиків 01
General Motors передали Україні 50 нових позашляховиків 02

"Автомобілі будуть використовуватись для перевезення гуманітарної допомоги в регіонах. Рішення надати автівки було прийнято на запит посольства України у Вашингтоні", - повідомив прес-секретар General Motors Джордж Свігос. Також було вирішено виділити 250 000 доларів фінансової допомоги, а ще 50 тис. лише за чотири дні зібрали співробітники General Motors. Кошти підуть на гуманітарні програми.

"Раніше GM заявила, що закриває свій комерційний офіс в Росії та звільняє 66 співробітників, які там працювали, "через кризу в Україні та пов’язані з цим санкції США та міжнародних партнерів. GM більше не має заводів у Росії", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: General Motors припиняє поставки автомобілів на територію РФ

General Motors (43) Україна (5923)


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Топ коментарі
+54
Лишь бы они доехали на передовую, а не остались у всяких военкомов и т.д
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27.04.2022 14:44
+33
Я вас умоляю - отдавайте , конкретно , волонтерам в РУКИ ! Иначе эти машины через день "пропадут в пучине морской" и даже концов не найдут .
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27.04.2022 14:43
+19
Доїде 2 - 3.
Половина буде возити "начальників" Мінінфраструктури з перевірками волонтерських рухів, половина... розчинеться.
Які ці америкоси тупі - ну передайте особисто в руки тим, кому вкрай необхідно.
Наша 10-та гірсько-штурмова вже тиждень по об'явам збирає кошти хоч би на один б/у - Стугни нема чим перевозити!
Ну запросіть на кордон представників бригади - і дайте їм в руки 5 штук.
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27.04.2022 15:10
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А менее неприметных нельзя было дать? Орки начнут охоту на такие машины чтобы отжать
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27.04.2022 14:42 Відповісти
Лишь бы они доехали на передовую, а не остались у всяких военкомов и т.д
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27.04.2022 14:44 Відповісти
Дбр вже руки потирає
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27.04.2022 14:52 Відповісти
Доїде 2 - 3.
Половина буде возити "начальників" Мінінфраструктури з перевірками волонтерських рухів, половина... розчинеться.
Які ці америкоси тупі - ну передайте особисто в руки тим, кому вкрай необхідно.
Наша 10-та гірсько-штурмова вже тиждень по об'явам збирає кошти хоч би на один б/у - Стугни нема чим перевозити!
Ну запросіть на кордон представників бригади - і дайте їм в руки 5 штук.
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27.04.2022 15:10 Відповісти
Вони справді не знають і не уявляють рівень корупції. Тим більше в воюючій країні. Якби знали, то особисто б передавали.
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27.04.2022 15:13 Відповісти
Эт точно👎
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27.04.2022 15:20 Відповісти
Чи офісів ОП, ДБР, СБУ...
Хоча одну дві, для фото, можливо й доведеться до ЗСУ.
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27.04.2022 15:58 Відповісти
Для чого Ви ЗеСлуг називаєте орками?
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27.04.2022 14:48 Відповісти
Отжимать будут со страшной силой
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27.04.2022 14:54 Відповісти
Я вас умоляю - отдавайте , конкретно , волонтерам в РУКИ ! Иначе эти машины через день "пропадут в пучине морской" и даже концов не найдут .
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27.04.2022 14:43 Відповісти
Абсолютно згоден , бо якщо підуть через адміністрації то .уй їх хто більше побачить ...
буде те шо і з гуманітаркою..
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27.04.2022 14:58 Відповісти
GM-респект...
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27.04.2022 14:44 Відповісти
Ну так.. але б краще "бусів" для таких потреб...
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27.04.2022 15:12 Відповісти
пікапів,типу сільверадо краще
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27.04.2022 21:20 Відповісти
Смотрите чиновникам не раздайте. А вообще нам бы пикапчиков и РАБОЧИХ внедорожников, а не Лухари. Где там наши координаторы помощи или это они себе и намутили?
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27.04.2022 14:45 Відповісти
Главное, что бы эти внедорожники не осели в Киеве
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27.04.2022 14:47 Відповісти
так а нах они новые на передовой ... больше чем уверен шо осядут на "Мукачевских" фронтах...коттеты для "каклеты" подвозить..
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27.04.2022 15:06 Відповісти
Боже, як приємно)))
Допомагають з усього світу, все , що нам потрібно.
Тільки "брацкій народ" *****ять у нас все, в тому числі і унітази з гімном
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27.04.2022 14:50 Відповісти
більша половина десь "загубиться" під пильним оком ОПи
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27.04.2022 14:51 Відповісти
У дерьмака слюни потекли. Скоро встречайте в автосалонах.
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27.04.2022 14:51 Відповісти
Це тепер Дєрьмак, Подляк, Демченко і Коля - каклєта будуть їздити на таких тачках?
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27.04.2022 14:52 Відповісти
Доедут ! Деньги американских налогоплательщиков -Это святое у них Где то заныкать это значит сесть лет так на 100
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27.04.2022 14:57 Відповісти
Зазначається український уряд звернувсяя до General Motors з проханням: потрібні великі транспортні засоби, щоб вивозити людей із зон бойових дій Джерело:
Видать и модель оговорили.
Что то попроще и вместительней у GМ в модельном ряду конечно же нет
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27.04.2022 14:58 Відповісти
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27.04.2022 15:02 Відповісти
GMC Savana Passenger
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27.04.2022 15:06 Відповісти
симотная девчуля на фотке улыбается
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27.04.2022 15:02 Відповісти
Хто плять ту заявку давав ? Це ж просто развод від урядовців ?

Для вивозу людей із зони бойових дій потрібні броньовані бусики , а не шевроле тахое...бізнес классу..
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27.04.2022 15:03 Відповісти
Дякуємо.
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27.04.2022 15:12 Відповісти
зепутани: "здесь можно неплохо прибарахлиться"..(
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27.04.2022 15:44 Відповісти
Краще б передали отакі:

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27.04.2022 15:45 Відповісти
краще сразу покрасили их в пиксель нашей армии..а во вторых надо другую модификацию
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27.04.2022 15:58 Відповісти
50 генералів будуть їздити на нових позашляховиках!
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27.04.2022 16:22 Відповісти
Главное, шоб они на награды Коле-котлете не пошли.
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27.04.2022 16:29 Відповісти
Накуй такие дорогие авто???
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27.04.2022 16:39 Відповісти
Вспомнился эпизод из ф-ма свадьба в малиновке - когда Папандопало делил майно. Ну уж очень актёр напоминает лицом и нутром мне завхоза зеленского.
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27.04.2022 17:10 Відповісти
Считай пропали.
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27.04.2022 17:31 Відповісти
Вже скоро "волонтери" почнуть збирати на ці подарунки гроші, а потім їх ще й по бюджети проведуть у якості закупівель...
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27.04.2022 17:57 Відповісти
Да уж. Вряд ли эти машины попадут по назначению, если их отправляют Минтрансу. Это доблестное Министерство уже дороги для орков понастроило. Почему не сделать это через Минобороны с контролем кому конкретно переданы авто? В Киеве всякие придурки, типа Кубракова, Найема и других будут пользовать эти авто. Причем эти люди, вообще, никаких знаний ни про транспорт, ни про инфраструктуру, ни опыта не имеют, не говоря уже про оборону и помощь людям. Печаль, да и только.
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27.04.2022 18:22 Відповісти
Украиские журналисты проследят кто на чем кататься будет....,а генерал США недавно назначенный будет зорко следить за всякиими Гуманитарным....)))
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28.04.2022 05:59 Відповісти
Автівки для міністрів і дупутатів, до бабки не ходи.
слуги Коломойського будуть тепер розсікати по всій України на них.
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30.04.2022 00:54 Відповісти
Спасибо Дженерал моторс за поддержку. Американцы знают про нашу коррупцию и проверят, чтобы каждая машина попала нужному адресату, так что не надо разгонять "зраду".
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28.04.2022 22:44 Відповісти
Треба дешевщі ніж Шевроле Тахо, можно пікапи, але хоча б 10 000 автівок для ЗСУ, можно з пробігом по США
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30.04.2022 00:52 Відповісти
 
 