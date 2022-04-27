General Motors передали Україні 50 нових позашляховиків. ФОТО
Концерн General Motors надав Україні 50 нових позашляховиків Chevrolet Tahoe, які допоможуть надавати гуманітарну допомогу та вивозити людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у виданні Detroit Free Press.
Зазначається український уряд звернувсяя до General Motors з проханням: потрібні великі транспортні засоби, щоб вивозити людей із зон бойових дій. Компанія вирішила, що надасть 50 позашляховиків Chevrolet Tahoe. Автомобілі прибули зі США до польського Жешува, а звідти їх перевезли в Україну та направили до Міністерства інфраструктури.
"Автомобілі будуть використовуватись для перевезення гуманітарної допомоги в регіонах. Рішення надати автівки було прийнято на запит посольства України у Вашингтоні", - повідомив прес-секретар General Motors Джордж Свігос. Також було вирішено виділити 250 000 доларів фінансової допомоги, а ще 50 тис. лише за чотири дні зібрали співробітники General Motors. Кошти підуть на гуманітарні програми.
"Раніше GM заявила, що закриває свій комерційний офіс в Росії та звільняє 66 співробітників, які там працювали, "через кризу в Україні та пов’язані з цим санкції США та міжнародних партнерів. GM більше не має заводів у Росії", - йдеться у повідомленні.
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Половина буде возити "начальників" Мінінфраструктури з перевірками волонтерських рухів, половина... розчинеться.
Які ці америкоси тупі - ну передайте особисто в руки тим, кому вкрай необхідно.
Наша 10-та гірсько-штурмова вже тиждень по об'явам збирає кошти хоч би на один б/у - Стугни нема чим перевозити!
Ну запросіть на кордон представників бригади - і дайте їм в руки 5 штук.
Хоча одну дві, для фото, можливо й доведеться до ЗСУ.
буде те шо і з гуманітаркою..
Допомагають з усього світу, все , що нам потрібно.
Тільки "брацкій народ" *****ять у нас все, в тому числі і унітази з гімном
Видать и модель оговорили.
Что то попроще и вместительней у GМ в модельном ряду конечно же нет
Для вивозу людей із зони бойових дій потрібні броньовані бусики , а не шевроле тахое...бізнес классу..
слуги Коломойського будуть тепер розсікати по всій України на них.