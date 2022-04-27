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Австрійські дипломати повернулися до посольства в Києві

посольство,київ,австрія

Австрія повернула своє основне дипломатичне представництво до столиці України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві відновили роботу 15 дипломатичних представництв, – МЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Австрії.

"Ми солідарні з народом України, який зазнав безпрецедентної збройної агресії з боку РФ. Задля важливого сигналу нашої непохитної солідарності, представники нашого посольства повернулися до Києва минулого тижня", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Австрія (969) Київ (19542) посольство (946)


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Постепенно все вернутся....
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27.04.2022 15:54 Відповісти
Vi tojko provertje, na samom djele lji onji avstrijci.
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27.04.2022 15:58 Відповісти
А кто, африканцы что-ли?
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27.04.2022 17:06 Відповісти
 
 