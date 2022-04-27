Австрійські дипломати повернулися до посольства в Києві

Австрія повернула своє основне дипломатичне представництво до столиці України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві відновили роботу 15 дипломатичних представництв, – МЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Австрії.

"Ми солідарні з народом України, який зазнав безпрецедентної збройної агресії з боку РФ. Задля важливого сигналу нашої непохитної солідарності, представники нашого посольства повернулися до Києва минулого тижня", - йдеться у повідомленні.