Австрійські дипломати повернулися до посольства в Києві
Австрія повернула своє основне дипломатичне представництво до столиці України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Австрії.
"Ми солідарні з народом України, який зазнав безпрецедентної збройної агресії з боку РФ. Задля важливого сигналу нашої непохитної солідарності, представники нашого посольства повернулися до Києва минулого тижня", - йдеться у повідомленні.
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Senator S #201477
показати весь коментар27.04.2022 15:54 Відповісти Мені подобається 0
Krotow
показати весь коментар27.04.2022 15:58 Відповісти Мені подобається 0
Garyk54
показати весь коментар27.04.2022 17:06 Відповісти Мені подобається 0
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