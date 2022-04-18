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У Києві відновили роботу 15 дипломатичних представництв, – МЗС

Станом на 18 квітня у Києві знову працюють 15 дипломатичних представництв.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

У Києві відновили роботу 15 дипломатичних представництв, – МЗС 01

"Сьогодні у столиці знову працюють дипломати 15 диппредставництв - ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Посольство Іспанії найближчими днями повернеться до Києва

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Мировые фонды и крупные компании стали активнее сокращать инвестиции в Китай из-за опасений вмешательства властей в бизнес и риска возможных санкций после вторжения России в Украину. Об этом сообщает https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-17/global-investors-flee-china-fearing-that-risks-eclipse-rewards?sref=Yg3sQEZ2&utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=business&utm_source=twitter&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_medium=social Bloomberg в понедельник, 18 апреля.

Указано, что фонды прямых инвестиций, которые вкладывают средства в Китай, привлекли лишь 1,4 млрд долларов в первом квартале - это самый низкий показатель с 2018 года за тот же период.

В марте мировые фонды начали выходить из Китая и продали в Гонконге акции на сумму свыше 7 млрд долларов, а также китайского государственного долга в размере 14 млрд долларов за последние два месяца и сократили свои кредитные запасы.

В британской инвесткомпании Artemis Investment Management объясняют, что масштаб и скорость санкций, введенных против России, вынудили пересмотреть отношение Запада к Китаю. Также влияет вмешательство Пекина в бизнес, как это было с Didi и Ant Group, что угрожает правам акционеров. Активизация риторики Китая по Гонконгу также вызывала беспокойство.

Пример России показывает, что крепкие торговые связи не являются гарантией дипломатической безопасности, считают в инвесткомпании, и российская война против Украины очень резко повышает эти риски.

"Рынки обеспокоены связями Китая с Россией - это пугает инвесторов, и вы можете заметить, что неприятие риска проявилось с начала вторжения, - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management. - Все продавали китайские облигации, поэтому мы рады, что их не купили".

В то же время, выход из Китая может быть непростым выбором. Вторая по величине экономика мира владеет рынком облигаций на 21 трлн долларов и фондовыми биржами с отметкой в 16,4 трлн долларов (с учетом Гонконга). https://t.me/charter97_org/70529
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18.04.2022 22:33 Відповісти
Обращение командира Полка Азов - нужно в конце концов делать к видео английские субтитры и отсылать к мировым лидерам, союзникам Украины - https://www.youtube.com/watch?v=fmESu31wC2c
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18.04.2022 22:33 Відповісти
Мирная жизнь возвращается. İnşAllah скоро на всей территории Украины!!!!! Скорейшей победы Украинцы!!!!!!
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18.04.2022 22:38 Відповісти
Це добра новина. Значить столиця захищена і дипломати впевнені у захисті наших ЗСУ.
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18.04.2022 23:57 Відповісти
 
 