У Києві відновили роботу 15 дипломатичних представництв, – МЗС
Станом на 18 квітня у Києві знову працюють 15 дипломатичних представництв.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у столиці знову працюють дипломати 15 диппредставництв - ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану", - йдеться в повідомленні.
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Указано, что фонды прямых инвестиций, которые вкладывают средства в Китай, привлекли лишь 1,4 млрд долларов в первом квартале - это самый низкий показатель с 2018 года за тот же период.
В марте мировые фонды начали выходить из Китая и продали в Гонконге акции на сумму свыше 7 млрд долларов, а также китайского государственного долга в размере 14 млрд долларов за последние два месяца и сократили свои кредитные запасы.
В британской инвесткомпании Artemis Investment Management объясняют, что масштаб и скорость санкций, введенных против России, вынудили пересмотреть отношение Запада к Китаю. Также влияет вмешательство Пекина в бизнес, как это было с Didi и Ant Group, что угрожает правам акционеров. Активизация риторики Китая по Гонконгу также вызывала беспокойство.
Пример России показывает, что крепкие торговые связи не являются гарантией дипломатической безопасности, считают в инвесткомпании, и российская война против Украины очень резко повышает эти риски.
"Рынки обеспокоены связями Китая с Россией - это пугает инвесторов, и вы можете заметить, что неприятие риска проявилось с начала вторжения, - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management. - Все продавали китайские облигации, поэтому мы рады, что их не купили".
В то же время, выход из Китая может быть непростым выбором. Вторая по величине экономика мира владеет рынком облигаций на 21 трлн долларов и фондовыми биржами с отметкой в 16,4 трлн долларов (с учетом Гонконга). https://t.me/charter97_org/70529