Посольство Іспанії найближчими днями повернеться до Києва
Іспанія найближчими днями відкриє своє посольство в Києві.
Про це повідомив прем'єр-міністр Педро Санчес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Відкриття стане "новою ознакою відданості іспанського уряду та суспільства українському народу", зазначив глава уряду.
Іспанія евакуювала своє посольство в Києві 27 лютого, незабаром після початку вторгнення Росії в Україну.
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Slava Investor
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Alexandra Florescul 7599773e
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Rulya Kosh
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