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Іспанія (881) посольство (939) Санчес (50)

Посольство Іспанії найближчими днями повернеться до Києва

посольство,іспанія

Іспанія найближчими днями відкриє своє посольство в Києві.

Про це повідомив прем'єр-міністр Педро Санчес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Відкриття стане "новою ознакою відданості іспанського уряду та суспільства українському народу", зазначив глава уряду.

Іспанія евакуювала своє посольство в Києві 27 лютого, незабаром після початку вторгнення Росії в Україну.

Також читайте: Посол Італії в Україні повернувся до Києва

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А посольство Білорусії поїде до мАскви.
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18.04.2022 20:49 Відповісти
Я дико вибачаюсь, ви хочете сказати що після всього в нас ще діє посольство Білорусі?
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18.04.2022 22:57 Відповісти
En buena hora,hermanos!🇺🇦💐
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18.04.2022 22:16 Відповісти
 
 