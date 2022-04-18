Посольство Іспанії найближчими днями повернеться до Києва

Іспанія найближчими днями відкриє своє посольство в Києві.

Про це повідомив прем'єр-міністр Педро Санчес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Відкриття стане "новою ознакою відданості іспанського уряду та суспільства українському народу", зазначив глава уряду.

Іспанія евакуювала своє посольство в Києві 27 лютого, незабаром після початку вторгнення Росії в Україну.

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