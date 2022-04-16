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Посол Італії в Україні повернувся до Києва

італія

Посол Італії в Україні П’єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС Італії у Твітері.

"Італійський триколор повернувся до Києва, де посол Дзазо та його команда знову відкрили посольство Італії", - заявили у відомстві.

У МЗС додали, що Італія підтримує українські інституції та підтверджує зобов’язання допомагати громадянам Італії, сприяє діалогу, підтримує рішення щодо миру та припинення бойових дій.

Також читайте: Італія розглядає можливість повернення посла до Києва, - МЗС

Автор: 

Італія (1573) Київ (19461) посол (1100) посольство (944)


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Пошти світу оголосять Росії та Білорусі поштову блокаду?

16.04.2022News UA Пошти світу оголошують Росії та Білорусі поштову блокаду.
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. Пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії, Австралії та Латвії вже подали до Світової поштової спілки документи про припинення доставки відправлень до Росії та Білорусі.

«Пошта стала каналом ввезення підсанкційних товарів. Тому дуже в
ажливо, щоб поштові оператори підтримали дії своїх країн щодо придушення агресії Росії та перестали доставляти відправлення до Росії та Білорусі», - йдеться у повідомленні АТ «Укрпошта».
показати весь коментар
16.04.2022 11:47 Відповісти
А посольство США? Призначили нарешті посла США?
показати весь коментар
16.04.2022 12:19 Відповісти
 
 