Посол Італії в Україні повернувся до Києва
Посол Італії в Україні П’єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС Італії у Твітері.
"Італійський триколор повернувся до Києва, де посол Дзазо та його команда знову відкрили посольство Італії", - заявили у відомстві.
У МЗС додали, що Італія підтримує українські інституції та підтверджує зобов’язання допомагати громадянам Італії, сприяє діалогу, підтримує рішення щодо миру та припинення бойових дій.
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Пошти світу оголосять Росії та Білорусі поштову блокаду?
16.04.2022News UA Пошти світу оголошують Росії та Білорусі поштову блокаду.
Про це йдеться у повідомленні Укрпошти
. Пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії, Австралії та Латвії вже подали до Світової поштової спілки документи про припинення доставки відправлень до Росії та Білорусі.
«Пошта стала каналом ввезення підсанкційних товарів. Тому дуже в
ажливо, щоб поштові оператори підтримали дії своїх країн щодо придушення агресії Росії та перестали доставляти відправлення до Росії та Білорусі», - йдеться у повідомленні АТ «Укрпошта».