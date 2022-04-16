Посол Італії в Україні повернувся до Києва

Посол Італії в Україні П’єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС Італії у Твітері.

"Італійський триколор повернувся до Києва, де посол Дзазо та його команда знову відкрили посольство Італії", - заявили у відомстві.

У МЗС додали, що Італія підтримує українські інституції та підтверджує зобов’язання допомагати громадянам Італії, сприяє діалогу, підтримує рішення щодо миру та припинення бойових дій.

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