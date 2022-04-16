Посол Италии в Украине вернулся в Киев
Посол Италии в Украине Пьер Франческо Дзадзо вернулся в Киев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД Италии в Twitter.
"Итальянский триколор вернулся в Киев, где посол Дзадзо и его команда снова открыли посольство Италии", – заявили в ведомстве.
В МИД добавили, что Италия поддерживает украинские институции и подтверждает обязательства помогать гражданам Италии, способствует диалогу, поддерживает решение о мире и прекращении боевых действий.
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Пошти світу оголосять Росії та Білорусі поштову блокаду?
16.04.2022News UA Пошти світу оголошують Росії та Білорусі поштову блокаду.
Про це йдеться у повідомленні Укрпошти
. Пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії, Австралії та Латвії вже подали до Світової поштової спілки документи про припинення доставки відправлень до Росії та Білорусі.
«Пошта стала каналом ввезення підсанкційних товарів. Тому дуже в
ажливо, щоб поштові оператори підтримали дії своїх країн щодо придушення агресії Росії та перестали доставляти відправлення до Росії та Білорусі», - йдеться у повідомленні АТ «Укрпошта».