Посол Италии в Украине вернулся в Киев

Посол Италии в Украине Пьер Франческо Дзадзо вернулся в Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД Италии в Twitter.

"Итальянский триколор вернулся в Киев, где посол Дзадзо и его команда снова открыли посольство Италии", – заявили в ведомстве.

В МИД добавили, что Италия поддерживает украинские институции и подтверждает обязательства помогать гражданам Италии, способствует диалогу, поддерживает решение о мире и прекращении боевых действий.

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