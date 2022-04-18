В Киеве возобновили работу 15 дипломатических представительств, – МИД

По состоянию на 18 апреля в Киеве снова работают 15 дипломатических представительств.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в столице снова работают дипломаты 15 диппредставительств – ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана", – говорится в сообщении.

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