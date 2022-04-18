РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13691 посетитель онлайн
Новости Война
4 235 4

В Киеве возобновили работу 15 дипломатических представительств, – МИД

По состоянию на 18 апреля в Киеве снова работают 15 дипломатических представительств.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

В Киеве возобновили работу 15 дипломатических представительств, – МИД 01

"Сегодня в столице снова работают дипломаты 15 диппредставительств – ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана", – говорится в сообщении.

Смотрите: В 58-й ОМПБр наводчиком САУ служит девушка Татьяна, с которой сняли вдохновляющий ролик. ВИДЕО

Киев (25521) МИД (6949) посольство (1081)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мировые фонды и крупные компании стали активнее сокращать инвестиции в Китай из-за опасений вмешательства властей в бизнес и риска возможных санкций после вторжения России в Украину. Об этом сообщает https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-17/global-investors-flee-china-fearing-that-risks-eclipse-rewards?sref=Yg3sQEZ2&utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=business&utm_source=twitter&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_medium=social Bloomberg в понедельник, 18 апреля.

Указано, что фонды прямых инвестиций, которые вкладывают средства в Китай, привлекли лишь 1,4 млрд долларов в первом квартале - это самый низкий показатель с 2018 года за тот же период.

В марте мировые фонды начали выходить из Китая и продали в Гонконге акции на сумму свыше 7 млрд долларов, а также китайского государственного долга в размере 14 млрд долларов за последние два месяца и сократили свои кредитные запасы.

В британской инвесткомпании Artemis Investment Management объясняют, что масштаб и скорость санкций, введенных против России, вынудили пересмотреть отношение Запада к Китаю. Также влияет вмешательство Пекина в бизнес, как это было с Didi и Ant Group, что угрожает правам акционеров. Активизация риторики Китая по Гонконгу также вызывала беспокойство.

Пример России показывает, что крепкие торговые связи не являются гарантией дипломатической безопасности, считают в инвесткомпании, и российская война против Украины очень резко повышает эти риски.

"Рынки обеспокоены связями Китая с Россией - это пугает инвесторов, и вы можете заметить, что неприятие риска проявилось с начала вторжения, - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management. - Все продавали китайские облигации, поэтому мы рады, что их не купили".

В то же время, выход из Китая может быть непростым выбором. Вторая по величине экономика мира владеет рынком облигаций на 21 трлн долларов и фондовыми биржами с отметкой в 16,4 трлн долларов (с учетом Гонконга). https://t.me/charter97_org/70529
показать весь комментарий
18.04.2022 22:33 Ответить
Обращение командира Полка Азов - нужно в конце концов делать к видео английские субтитры и отсылать к мировым лидерам, союзникам Украины - https://www.youtube.com/watch?v=fmESu31wC2c
показать весь комментарий
18.04.2022 22:33 Ответить
Мирная жизнь возвращается. İnşAllah скоро на всей территории Украины!!!!! Скорейшей победы Украинцы!!!!!!
показать весь комментарий
18.04.2022 22:38 Ответить
Це добра новина. Значить столиця захищена і дипломати впевнені у захисті наших ЗСУ.
показать весь комментарий
18.04.2022 23:57 Ответить
 
 