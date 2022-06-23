Россия грозится ударить по посольству США в Киеве
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне, депутат от провластной партии "Единая Россия" Юрий Швыткин заявил, что поставками реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars США "шаг за шагом движутся к третьей мировой войне".
Он также призвал к удару по посольству США в Киеве из-за поставок РСЗО Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lenta.ru.
Швыткин заявил, что поставка Соединенными Штатами Украине реактивных систем залпового огня может сильно повлиять на ход войны.
"Это, безусловно, достаточно серьезно усложняет ситуацию. Это еще раз подчеркивает движение шаг за шагом к третьей мировой войне со стороны США. Нужно понимать, что мы должны жестко отреагировать. На мой взгляд, сегодня реакция должна происходить и на те страны, которые поставляют вооружение. И не просто уничтожать инфраструктуру и так далее, а я считаю, главный центр принятия решений — посольство США. Я думаю, что рано или поздно это станет целью для вооруженных сил России, "народной милиции" "ДНР" и "ЛНР", - заявил депутат.
Российский законодатель призвал уничтожать правительственный квартал в Киеве.
Моя позиция - нужно уничтожать правительственный квартал, нужно уничтожать соответствующие точки. Да, эта работа ведется со стороны Министерства обороны, но нужно наносить более массированные удары. Смотреть на это все безобразие мы не будем. Пока бьют по одной щеке, подставлять другую – этого не будет", – заявил он.
Швыткин заявил, что дальность стрельбы Himars составляет до 195 км. Он уверен, что Украина использует американские реактивные системы залпового огня для ударов по территории России.
"Это та дальность, которая позволяет достигать территории нашей страны. Независимо от того, что президент Украины Владимир Зеленский заверил США, что не будет наносить удары по территории России. Верить ему никак нельзя", – заявил он.
Пожалуйста, подождите...
вот плоховооружённая армия, а ещё лучше безоружные гражданские - это совсем другое дело для кацапских штырков, т.е. руzzких солдат, тогда раскрываются их самые "лучшие" качества: садизм, мародёрство, людоедство..
все эти угрозы посланцев от хйла - это поведение беспомощной, жирной крысы, загнанной в угол, ей страшно, она пищит и пытается укусить, чтобы убежать в свою ж.пу, т.е. в её привычную, тихую, вонючую нору.. кацапы, сэр..
У мокшів просто істерика від безсилля!
Зразу попливуть кораблики з ленд-лізом до Польщі, а ваш флот застряне в Середземному морі, бо через Гібралтар вас брітти назад вже не пустять.
Далі- фінни і шведи в НАТО, і хана вашим Карєліям і Інгерманландіям.
Усе як гномік і обіцяв: просираєте Петрові здобутки. Буде у вас через 5-10 Рашкостан часів Смути, з бунтуючим Наволжжям
генерируется посольством в Украине ?
посольство США вже давно знаходиться на Банковій - вони так на курьєрах економлять
И все будет АБГЕМАХТ!
Зокрема, як аргументи для визнання рф державою, яка підтримує тероризм, сенатори Конгресу США наполягають врахувати такі факти:
-✔️ за вказівкою ***** уряд РФ заохочував і продовжує заохочувати акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів та національних держав;
-✔️ за наказом ***** уряд РФ розпочав кампанію терору, застосовуючи грубу силу проти цивільних осіб під час Другої чеченської війни;
- ✔️ дії уряду РФ проти цивільних центрів, таких як Грозний, столиця Чечні, призвели до загибелі або поранення надзвичайно значної кількості ні в чому не винних людей, жінок та дітей;
- ✔️ з 2014 року уряд РФ підтримує сепаратистів і терористів, які здійснюють акти насильства проти українських мирних жителів на Донбасі;
- ✔️ з моменту вступу РФ у громадянську війну в Сирії в 2015 році, вона завдавала ударів по ні в чому не винним громадянам Сирії, здійснюючи напади на цивільні ринки, медичні установи та школи;
-✔️ уряд РФ надає матеріальну підтримку Сирії, країні, яка нині вважається державою-спонсором тероризму, який використовувався проти сирійського народу;
- ✔️ за даними Дослідницької служби Конгресу США, РФ сіє терор по всьому світу через приватні військові мережі найманців (так,і як група Вагнера), у спробі «дешевим і негативним способом змінити законнобрані влади недружніх для РФ країн»;
- ✔️ Група Вагнера співпрацює з Міністерством оборони РФ для підтримки цілей зовнішньої політики Російської Федерації;
- ✔️ Міністерство фінансів США визначає групу Вагнера як «маріонеткові сили Міністерства оборони Росії» і вважає, що «діяльність групи Вагнера в інших країнах, включаючи Україну, Сирію, Судан та Лівію, створила загрозу безпеці та підбурює до насильства щодо ні в чому не винних. цивільних осіб»;
- ✔️ у лютому 2022 року повідомлялося, що понад 400 російських найманців із групи Вагнера було відправлено до Києва, з наказом Кремля вбити президента Володимира Зеленського та членів уряду України;
- ✔️ 14 березня 2022 року чинний голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі Збігнєв Рау заявив, що дії уряду РФ в Україні проти безневинних цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури є «державним тероризмом»;
- ✔️ 17 березня 2022 року президент Володимир Зеленський закликав світ визнати РФ терористичною державою;
- ✔️ Верховна Рада України звернулася до Конгресу із закликом до Державного департаменту визнати РФ державою-спонсором тероризму, зазначивши, що «Російська Федерація протягом багатьох років підтримувала та фінансувала терористичні режими та терористичні організації, у тому числі будучи основним постачальником зброї та підтримки терористів на Близькому Сході та в Латинській Америці, організації актів міжнародного тероризму, включаючи отруєння сім'ї Скрипалів у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії, збиття цивільного малайзійського авіалайнера та інші терористичні акти»;
- ✔️ 27 квітня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен заявив перед Конгресом, що «я не маю жодних сумнівів у тому, що росіяни тероризують український народ»;
- ✔️ за вказівкою ***** РФ вчиняла, і продовжує вчиняти військові злочини, спрямовуючи та санкціонуючи невибіркові обстріли цивільних центрів у Чечні, Грузії, Сирії та Україні, що призвело до загибелі незліченної кількості ні в чому не винних чоловіків, жінок та дітей;
- ✔️ Збройні сили РФ скоїли численні масові страти безневинних цивільних осіб і намагалися приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні.
Відповідаючи на запитання про визнання РФ державою-спонсором тероризму, представник Держдепартаменту заявив, що «ми збираємося розглянути всі можливі варіанти - варіанти, доступні нам за законом, варіанти, які будуть ефективними у притягненні Росії до відповідальності - і якщо інструмент доступний і ефективний, ми без вагань скористаємося ним».
Представляючи у травні проект резолюції комітету Сенату США по міжнародним справам про включення Росії до списку країн, що підтримують тероризм, сенатор Грем зазначив, що «Путін - терорист, і путінська Росія є однією з найруйнівніших сил на планеті. Путінська Росія заслуговує на таке визначення... Ми також даємо зрозуміти російському народу, що ми боремося з Путіним, і поки він є вашим лідером, займаючись подібною діяльністю, ви будете ізольовані на світовій арені».
Аналогічна двопартійна резолюція, в якій пропонується визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, була внесена 12 травня до Комітету із закордонних справ Палати представників конгресменом-республіканцем Джо Вілсоном та конгресменом-демократом Тедом Лью.