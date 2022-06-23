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Россия грозится ударить по посольству США в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,посольство

Заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне, депутат от провластной партии "Единая Россия" Юрий Швыткин заявил, что поставками реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars США "шаг за шагом движутся к третьей мировой войне".

Он также призвал к удару по посольству США в Киеве из-за поставок РСЗО Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lenta.ru.

Швыткин заявил, что поставка Соединенными Штатами Украине реактивных систем залпового огня может сильно повлиять на ход войны.

"Это, безусловно, достаточно серьезно усложняет ситуацию. Это еще раз подчеркивает движение шаг за шагом к третьей мировой войне со стороны США. Нужно понимать, что мы должны жестко отреагировать. На мой взгляд, сегодня реакция должна происходить и на те страны, которые поставляют вооружение. И не просто уничтожать инфраструктуру и так далее, а я считаю, главный центр принятия решений — посольство США. Я думаю, что рано или поздно это станет целью для вооруженных сил России, "народной милиции" "ДНР" и "ЛНР", - заявил депутат.

Читайте также: США могут объявить 23 июня о новой военной помощи Украине на $500 млн, включая РСЗО HIMARS, - CNN

Российский законодатель призвал уничтожать правительственный квартал в Киеве.

Моя позиция - нужно уничтожать правительственный квартал, нужно уничтожать соответствующие точки. Да, эта работа ведется со стороны Министерства обороны, но нужно наносить более массированные удары. Смотреть на это все безобразие мы не будем. Пока бьют по одной щеке, подставлять другую – этого не будет", – заявил он.

Швыткин заявил, что дальность стрельбы Himars составляет до 195 км. Он уверен, что Украина использует американские реактивные системы залпового огня для ударов по территории России.

"Это та дальность, которая позволяет достигать территории нашей страны. Независимо от того, что президент Украины Владимир Зеленский заверил США, что не будет наносить удары по территории России. Верить ему никак нельзя", – заявил он.
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Топ комментарии
+131
Поясніть дебілам, що посольство - це територія іншої держави. Іпало в них потім не трісне?
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23.06.2022 20:32
+74
Бред идиота. Дайте ему селёдки.
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23.06.2022 20:34
+71
напугал ежика голой сракой. откроют второй фронт и тогда им жопа точно
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23.06.2022 20:32
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А чому і цей дегенерат не говорить про удари по Офісу Президента? Бояться рашисти своїх кротів задіти?
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23.06.2022 20:56 Ответить
воевать против более-менее вооружённых на Московии как-то не привыкли..
вот плоховооружённая армия, а ещё лучше безоружные гражданские - это совсем другое дело для кацапских штырков, т.е. руzzких солдат, тогда раскрываются их самые "лучшие" качества: садизм, мародёрство, людоедство..
все эти угрозы посланцев от хйла - это поведение беспомощной, жирной крысы, загнанной в угол, ей страшно, она пищит и пытается укусить, чтобы убежать в свою ж.пу, т.е. в её привычную, тихую, вонючую нору.. кацапы, сэр..
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23.06.2022 21:00 Ответить
Хороша новина для України, хай американці ще раз переконаються, які мокші кончєні!
У мокшів просто істерика від безсилля!
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23.06.2022 21:00 Ответить
Хай швидше поставляють Patriot щоб закрити небо над Київом
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23.06.2022 21:06 Ответить
Ну давайте. Це буде крутіше атаки на Литву.

Зразу попливуть кораблики з ленд-лізом до Польщі, а ваш флот застряне в Середземному морі, бо через Гібралтар вас брітти назад вже не пустять.

Далі- фінни і шведи в НАТО, і хана вашим Карєліям і Інгерманландіям.

Усе як гномік і обіцяв: просираєте Петрові здобутки. Буде у вас через 5-10 Рашкостан часів Смути, з бунтуючим Наволжжям
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23.06.2022 21:01 Ответить
*****
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23.06.2022 21:05 Ответить
Завищали паскуди. Значить все гут.
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23.06.2022 21:07 Ответить
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23.06.2022 21:09 Ответить
а пилюку не за*буться ковтати?
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23.06.2022 21:09 Ответить
2014 рік -куйло вдарив Україну по одній щоці(Крим Донецька і Луганська області) в 2022 -році вларив ще раз.В України терпець вірвався ( потрібно завдавати більш масованих ударів,поки що на глибину до 200 км.Не зупиниться рашист.прийдеться і по "кремлівській норі" нанести пару ударів з "неведимок" Дивитись на це все неподобство ми не будемо.
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23.06.2022 21:10 Ответить
Смердящая истерика.
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23.06.2022 21:10 Ответить
Нуну...)))
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23.06.2022 21:10 Ответить
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23.06.2022 21:12 Ответить
Не потрібно звертати уваги на бурмотіння кацапів.
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23.06.2022 21:13 Ответить
Посольство США как бы территория США а этому дебилу и всем дебилам сразу не станет херово в ту же секунду от Кенигсберга до китайского Владивостока
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23.06.2022 21:13 Ответить
Нє,ну невилупок?Тобто,кричали ,що світ змучився від України до війни,а коли світ помагає аби їх покласти на місце ,то дупа))
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23.06.2022 21:13 Ответить
Як той оркостан вже дістав,не дає людям у світі нормально жити нікому.Через кучку наркоманів і полудурків страждають міліарди,одні від куль інші від голоду а решті від високих тарифів і продуктів,і то через одного ********* і кучки підара...в!Тільки роспад тої рашки недо країни може дати світу на сотні років спокою!
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23.06.2022 21:14 Ответить
писька у расиян коротка для этого...
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23.06.2022 21:15 Ответить
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23.06.2022 21:30 Ответить
Пріунифший валодя 🤣
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23.06.2022 23:38 Ответить
Навіщо взагалі транслювати потік свідомості чергового телепня з московії?! Продемонструвати, що там повно телепнів? Так це вже всьому світу і так давно відомо. Хто хоче вдарити, той б'є. А хто багато п&%дить, той ніколи не вдарить.
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23.06.2022 21:15 Ответить
Світова війна, це коли група країн з подібною ідеологією воює з іншою групою країн. А не коли зграя абізян заважає жити групі людей. Тут не війна, тут гігієнична процедура. Треба збавитись паразитів, а не за ідеологію воювати.
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23.06.2022 21:17 Ответить
Не поймешь етих рашистов. То они визжали что Украина никому не нужна и нам никто не поможет. Теперь визжат еще громче что нам все помогают. А за призывы нанести удар по США ( территория посольства является территорией США) рашистов должны внести в розыск Интерпола как террористов.
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23.06.2022 21:17 Ответить
Якісь ненормальні вже зовсім. Посольство - це територія США, думаю це останнє що зробить рашка.
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23.06.2022 21:17 Ответить
Направление правильное - даже Украина с ее мудрым и мужественным народом найдёт варианты , с ограниченными средствами , сделать России подарок в виде нескольких сотен тысяч свинособак - изобретательности у нас хватает. Гнилая страна с гнилым народом и гнилой армией , полудохлая - здохнет , ей нужно помочь. Очень хочется , что бы свинособаки напали на НАТО и США - эти зверолюди должны исчезнуть с лица Земли.
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23.06.2022 21:19 Ответить
Навіщо погрожувать, ісполняй!
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23.06.2022 21:20 Ответить
А шо такоє? Очко жим жим!
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23.06.2022 21:21 Ответить
Ну конечно-же, не железное оно-же...
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23.06.2022 22:25 Ответить
для чого так дріб'язково, іпаште зразу по Вашингтону, там центр прийняття рішень!! Лапті, ви такі кумедні зі своїми пАнтами.
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23.06.2022 21:21 Ответить
нехай вкусить себе за сраку , долбойоб
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23.06.2022 21:22 Ответить
Йде по вулиці кремезний чоловік з великою палицею і рушницею, аж тут з під будяків на дорогу вискочила маленька блохаста собачка і з гавканням і скалення зубів біжить в бік чоловіка, розраховуючи, що він побачить її зуби, брудні і з мікробами і не захоче, щоб ходили на укол - буде втікати. Але чоловік повернувся і навіть не підняв палицю, щоб вліпити цю шавку по голові, як воно засвкавчало, обісралося і побізло далеко-далеко за будяки... Чоловік - це США, а шавка це росія. Поскавчало і заховалося. Ніхто тебе кацапе не боїться, особливо США.
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23.06.2022 21:23 Ответить
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23.06.2022 21:23 Ответить
Пердак горит и сердце плачет, чудненько. Объясните идиоту, что посольство не курирует поставок вооружений, они решаются через министерства обороны соответствующих сторон с согласия высшего политического руководства
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23.06.2022 21:27 Ответить
ЭТо как анекдоте.... на-пе-рдеть в толпе и больше всех возмущаться !!!!
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23.06.2022 21:28 Ответить
udarit po posoltvu eto priravniajetsia udaru po teritoriji statov,takoj jej status.Etot kacap ponimajet sto on predlogajet?
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23.06.2022 21:35 Ответить
Как он может понимать если вместо мозгов скрепа? Они там все ****** в той Госдуре.
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24.06.2022 04:34 Ответить
заприте его в психушку!
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23.06.2022 21:35 Ответить
Ой,***...! "народна міліція" "днр" і "лнр"-це,мабуть,козирний туз в рукаві другої армії світу! Щось я починаю хвилюватись за американців
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23.06.2022 21:42 Ответить
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23.06.2022 21:42 Ответить
ЖАХ
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23.06.2022 22:13 Ответить
Он реально думает, что внешняя политика США
генерируется посольством в Украине ?
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23.06.2022 21:46 Ответить
ono ne dumaet voobshe
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23.06.2022 22:05 Ответить
хорошие сапоги надо брать))
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23.06.2022 21:51 Ответить
Жириновского черти уже забрали к себе. Так теперь каждый пытается метить на место нового юродиевого
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23.06.2022 21:53 Ответить
там ведмедь кандідат на прідурка в схрон...... )))
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24.06.2022 04:38 Ответить
поржав , особливо про ..."народної міліції" "ДНР" та "ЛНР" ... )) пєрдакі розриває на ерефії..
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23.06.2022 21:55 Ответить
Кацапня додому і війні кінець. А що і звідки нам постачають і будуть постачати це не бидляча кацапська справа.
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23.06.2022 22:00 Ответить
Как говорится, "последствия за свой счёт". Учитывая, что по всем дипломатическим правилам территория посольства приравнивается к территории страны, которой принадлежит посольство (с небольшими оговорками), то США могут поиметь повод серьёзно рассердиться..
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23.06.2022 22:00 Ответить
почему в телевизоре не слышно 23-й час четырежды уклоненца? он ещё живой и легитимный? или ВСУ с Борей за неяйца схватили и не отпускают?
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23.06.2022 22:06 Ответить
Обісралися кацапи.
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23.06.2022 22:10 Ответить
У Швыткина крыша едет как и у путлера
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23.06.2022 22:40 Ответить
А вот именно этим самим, русня получит в ответ удар, по проклятому всем миром кремлю.
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23.06.2022 22:45 Ответить
ETO NE DEBİLİZM.ETO OBİKNOVENNİY RUSSKİY FASHİZM
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23.06.2022 23:00 Ответить
Цей швыткин, в силу своего скудоумия, даже не подозревает, что фамилия его происходит от украинского слова швидко. И таких полудурков- тьма. Но сожрать гавно после психбольного старика считает за необходимое.
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23.06.2022 23:10 Ответить
Десь там у пеклі цього діпутанта госдури вже зачекався його каріфан по "бранію ландона і всей брітаніі кактакавой", той в якого бабця пройшла рійк'явік і врешті решт виродила самку цього🐔 самого курмаршала - любителя братьртом. Шось мені підказує - скоро вони👺👹 зустрінуться! А жирік як йому зрадіє!!
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23.06.2022 23:31 Ответить
дурилки картонні !

посольство США вже давно знаходиться на Банковій - вони так на курьєрах економлять
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23.06.2022 23:48 Ответить
обсуждать вой свинсобак на болотах Мордора бесполезно, их надо методично уничтожать
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24.06.2022 00:13 Ответить
а кто сказал что по русне нельзя ракетами валить, они че особенные?
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24.06.2022 01:42 Ответить
Нельзя терпеть такое! Путин стреляй по посольству пиндосов! - такий коментар, або приблизно такий має писати на усіх рашиских форумах, у вк й т.п. !
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24.06.2022 01:50 Ответить
Как уже зае..ли эти кацапские телевизионные "зныщиватели". А давайте мы тоже в маскве что нибудь "зныщим" ? Вон на Южмаше ракеты Р-36М есть остатки, заправить одну, впихнуть фугаса в боевую часть, и е..нуть через космос- на такой скорости хер перехватят.
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24.06.2022 01:55 Ответить
"You pays your nickel and you takes your chances"..... bring it little man. We will wait.
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24.06.2022 04:28 Ответить
Цього теж треба стратити.
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24.06.2022 04:33 Ответить
Як би я хотіла, щоб цю хрень почули в Білому домі в Америці.
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24.06.2022 05:15 Ответить
Советую Остину поставить в этом районе три Пэтриота.
И все будет АБГЕМАХТ!
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24.06.2022 07:43 Ответить
Докази того, що рф є державою-спонсором тероризму наводить державне ЗМІ США "Голос Америки":
Зокрема, як аргументи для визнання рф державою, яка підтримує тероризм, сенатори Конгресу США наполягають врахувати такі факти:
-✔️ за вказівкою ***** уряд РФ заохочував і продовжує заохочувати акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів та національних держав;
-✔️ за наказом ***** уряд РФ розпочав кампанію терору, застосовуючи грубу силу проти цивільних осіб під час Другої чеченської війни;
- ✔️ дії уряду РФ проти цивільних центрів, таких як Грозний, столиця Чечні, призвели до загибелі або поранення надзвичайно значної кількості ні в чому не винних людей, жінок та дітей;
- ✔️ з 2014 року уряд РФ підтримує сепаратистів і терористів, які здійснюють акти насильства проти українських мирних жителів на Донбасі;
- ✔️ з моменту вступу РФ у громадянську війну в Сирії в 2015 році, вона завдавала ударів по ні в чому не винним громадянам Сирії, здійснюючи напади на цивільні ринки, медичні установи та школи;
-✔️ уряд РФ надає матеріальну підтримку Сирії, країні, яка нині вважається державою-спонсором тероризму, який використовувався проти сирійського народу;
- ✔️ за даними Дослідницької служби Конгресу США, РФ сіє терор по всьому світу через приватні військові мережі найманців (так,і як група Вагнера), у спробі «дешевим і негативним способом змінити законнобрані влади недружніх для РФ країн»;
- ✔️ Група Вагнера співпрацює з Міністерством оборони РФ для підтримки цілей зовнішньої політики Російської Федерації;
- ✔️ Міністерство фінансів США визначає групу Вагнера як «маріонеткові сили Міністерства оборони Росії» і вважає, що «діяльність групи Вагнера в інших країнах, включаючи Україну, Сирію, Судан та Лівію, створила загрозу безпеці та підбурює до насильства щодо ні в чому не винних. цивільних осіб»;
- ✔️ у лютому 2022 року повідомлялося, що понад 400 російських найманців із групи Вагнера було відправлено до Києва, з наказом Кремля вбити президента Володимира Зеленського та членів уряду України;
- ✔️ 14 березня 2022 року чинний голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі Збігнєв Рау заявив, що дії уряду РФ в Україні проти безневинних цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури є «державним тероризмом»;
- ✔️ 17 березня 2022 року президент Володимир Зеленський закликав світ визнати РФ терористичною державою;
- ✔️ Верховна Рада України звернулася до Конгресу із закликом до Державного департаменту визнати РФ державою-спонсором тероризму, зазначивши, що «Російська Федерація протягом багатьох років підтримувала та фінансувала терористичні режими та терористичні організації, у тому числі будучи основним постачальником зброї та підтримки терористів на Близькому Сході та в Латинській Америці, організації актів міжнародного тероризму, включаючи отруєння сім'ї Скрипалів у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії, збиття цивільного малайзійського авіалайнера та інші терористичні акти»;
- ✔️ 27 квітня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен заявив перед Конгресом, що «я не маю жодних сумнівів у тому, що росіяни тероризують український народ»;
- ✔️ за вказівкою ***** РФ вчиняла, і продовжує вчиняти військові злочини, спрямовуючи та санкціонуючи невибіркові обстріли цивільних центрів у Чечні, Грузії, Сирії та Україні, що призвело до загибелі незліченної кількості ні в чому не винних чоловіків, жінок та дітей;
- ✔️ Збройні сили РФ скоїли численні масові страти безневинних цивільних осіб і намагалися приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні.

Відповідаючи на запитання про визнання РФ державою-спонсором тероризму, представник Держдепартаменту заявив, що «ми збираємося розглянути всі можливі варіанти - варіанти, доступні нам за законом, варіанти, які будуть ефективними у притягненні Росії до відповідальності - і якщо інструмент доступний і ефективний, ми без вагань скористаємося ним».
Представляючи у травні проект резолюції комітету Сенату США по міжнародним справам про включення Росії до списку країн, що підтримують тероризм, сенатор Грем зазначив, що «Путін - терорист, і путінська Росія є однією з найруйнівніших сил на планеті. Путінська Росія заслуговує на таке визначення... Ми також даємо зрозуміти російському народу, що ми боремося з Путіним, і поки він є вашим лідером, займаючись подібною діяльністю, ви будете ізольовані на світовій арені».
Аналогічна двопартійна резолюція, в якій пропонується визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, була внесена 12 травня до Комітету із закордонних справ Палати представників конгресменом-республіканцем Джо Вілсоном та конгресменом-демократом Тедом Лью.
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24.06.2022 08:56 Ответить
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