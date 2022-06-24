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Ночью войска РФ обстреляли приграничные районы Черниговщины, - Чаус
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ минувшей ночью произвели обстрел приграничных населенных пунктов в Черниговской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава облгосадминистрации Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, возле Сеньковки зафиксировано 5 взрывов (предварительно из миномета).
В Семеновской громаде зафиксировано 20 взрывов из миномета в районе села Янжуловка.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли приграничные районы Черниговщины, - ГПСУ. ФОТО
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