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Ночью войска РФ обстреляли приграничные районы Черниговщины, - Чаус

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чернігівщина

Войска РФ минувшей ночью произвели обстрел приграничных населенных пунктов в Черниговской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава облгосадминистрации Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, возле Сеньковки зафиксировано 5 взрывов (предварительно из миномета).

В Семеновской громаде зафиксировано 20 взрывов из миномета в районе села Янжуловка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли приграничные районы Черниговщины, - ГПСУ. ФОТО
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