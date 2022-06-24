Ночью войска РФ обстреляли приграничные районы Черниговщины, - Чаус

Войска РФ минувшей ночью произвели обстрел приграничных населенных пунктов в Черниговской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава облгосадминистрации Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, возле Сеньковки зафиксировано 5 взрывов (предварительно из миномета).

В Семеновской громаде зафиксировано 20 взрывов из миномета в районе села Янжуловка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли приграничные районы Черниговщины, - ГПСУ. ФОТО