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Вночі війська РФ обстріляли прикордоння Чернігівщини, - Чаус
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ минулої ночі здійснили обстріл прикордонних населених пунктів у Чернігівській області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, біля Сеньківки зафіксовано 5 вибухів (попередньо з міномету).
УСеменівській громаді зафіксовано 20 вибухів з міномету, в районі села Янжулівка.
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