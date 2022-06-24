Вночі війська РФ обстріляли прикордоння Чернігівщини, - Чаус

Війська РФ минулої ночі здійснили обстріл прикордонних населених пунктів у Чернігівській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, біля Сеньківки зафіксовано 5 вибухів (попередньо з міномету).



УСеменівській громаді зафіксовано 20 вибухів з міномету, в районі села Янжулівка.

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