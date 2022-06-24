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Ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Украинские подразделения покидают Северодонецк Луганской области.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка. На том участке фронта, где я находился, отход прошел под обстрелом, но без потерь", - сообщает он.

"Отходить горько, но это решение давно уже назрело. Украинские воины достойно бились за город и сделали больше, чем возможно в таких чрезвычайно тяжелых условиях. Без мостов и без понтонов каждый день боя был сплошным героизмом. Я напишу об этом чуть позже. Мы. вышли. Но мы обязательно вернемся. Вечная слава украинским героям, которые сражались до конца", - добавил Бутусов.

Напомним, сегодня утром глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что защитники Северодонецка получили команду отойти из города на новые укрепленные позиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защитники Северодонецка получили команду отходить из города на новые, более укрепленные позиции, - Гайдай. ВИДЕО
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Топ комментарии
+81
Бутусов на фронті. Не те що зелені слуги ошиваються по закордонах.
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24.06.2022 09:57
+64
Хорошо,что без потерь.
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24.06.2022 09:56
+44
Отход - это манёвр, но не потеря. Надо благодарить воинов за то, что выдержали этот кромешный ад!
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24.06.2022 10:07
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ЗАДАЧИ подразделений психологических операций (ППсО) ВС РФ:
- проведение психологических операций;
- информационные диверсии;
- пропаганда.
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24.06.2022 10:09 Ответить
ага. Три Т-62.
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24.06.2022 10:36 Ответить
Слава Україні!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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24.06.2022 10:13 Ответить
Мавзолейное быдло Шариковых обещает построить в Мариуполе и Северодонецке "маленькую Швейцарію"...причем без помощи наркоты и Боярышника...
Только западные технологи и импортозамещение для быдла...
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24.06.2022 10:16 Ответить
Вони вже ЛуганДон "розбудували" й з Криму "лас-вєгас" зробили....
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24.06.2022 14:34 Ответить
Лучше отойти, чем погибнуть или попасть в плен.
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24.06.2022 10:16 Ответить
да, а ещё лучше - отойти вовремя, а не как в золотом.....
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24.06.2022 21:43 Ответить
Як танки переправляли, як артилерію?
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24.06.2022 10:22 Ответить
никак
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24.06.2022 13:20 Ответить
Байден и финансовая полиция США разрешили рабZee заплатить бабло по кредитам...
Дефолт на РабZZee отложен до осени...
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24.06.2022 10:23 Ответить
Не *****, тварь. Ссыль.
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24.06.2022 18:14 Ответить
Все правильно зроблено. Треба було і з Маріуполя відступати. А зараз маємо 3000 полонених, які були б високомотивованими бійцями, і можливо орки навіть до Сіверодонецька не дійшли б.
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24.06.2022 10:23 Ответить
Цікава картинка вималевуваеться....
З чуть вищого Лісичанська будуть орків крошити в Сіверодонецьку прямою наводкою, а з Борівського ще й під дих їм навалювати...
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24.06.2022 10:26 Ответить
а може так як зєля в маріуполі в тричі більше в полон віддав і сказав лохам про блискучу операцію екстракції...а лохи...а лох не мамонт...
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24.06.2022 10:36 Ответить
Є таке як "Молния" у Вайбері і там вискочило дуже цікаві 2 повідомлення:
1.
*⚡ Испания заплатит 2 млрд евро за 20 истребителей Eurofighter, - The Financial Times*

Премьер-министра Педро Санчес заявил, что увеличит расходы на оборону после нападения России на Украину.

та

2.
⚡Самолеты заменят устаревшие испанские истребители F-18 Hornet, базирующиеся на авиабазе Гандо на Канарских островах и пополнят две эскадрильи самолетов Typhoon.

Я тут подумав..... що....їх би можна викинути на наше "звалище" ......
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24.06.2022 10:33 Ответить
«Секрет військового мистецтва полягає в тому, щоб бути сильнішим за ворога в потрібний момент у потрібному місці». © Наполеон I Бонапарт
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24.06.2022 10:40 Ответить
Головне зберегти життя хлопцiв. Збережемо армiю , збережемо Украiну.
Терiторii повернемо.
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24.06.2022 10:40 Ответить
«Секрет військового мистецтва полягає в тому, щоб бути сильнішим за ворога в потрібний момент у потрібному місці». © Наполеон I Бонапарт
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24.06.2022 10:44 Ответить
Авиация ВСУ работает на юге Украины, артиллерия Запада с беспилотниками работают по Змеиному, который ничем Украине не угрожает в данный момент...
А в самой горячей точке работает только наша пехота в окружении превосходящих сил противника!
Может потому и отступаем, что нет огневой поддержки там, где она должна быть в ключевой момент?!
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24.06.2022 10:59 Ответить
Вы невероятный стратег.
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24.06.2022 11:14 Ответить
Вчора були повідомлення у змі, що ЗСУ відступили із сіл, здається Тошківки і Золотого, через відсутність БК, медзабезпечення, інших припасів. Очевидно, що логістика не працює на передовій. Мабуть прийнято рішення залишити ці ділянки регіону своєрідним способом, як свого часу з ДАПом.
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24.06.2022 11:52 Ответить
з ДАПом, на жаль цього не відбулося, після падіння вежі, необхідно було відходити, але команди не було і рашисти підірвали ДАП разом з нашими воїнами
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24.06.2022 12:39 Ответить
новенький?? еще не в курсе, что здесь кацапских ипсошников ***** посылают?
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24.06.2022 11:16 Ответить
Пох на кількість орків, їх не рахують вже. Ти порахуй скільки баз та складів бахнули наші за дві останні доби.
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24.06.2022 12:18 Ответить
Кацапа, іді *****.
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24.06.2022 16:38 Ответить
Жодної зради чи поразки. Не треба оцього 'гірко', бо це довгоочікуване правильне тактичне рішення! Меньше емоцій, більше вірних дій, швидше перемога!
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24.06.2022 11:03 Ответить
Думаю що правильно зробили.
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24.06.2022 11:21 Ответить
Уявляю, як іхні доложать ліліпутіну...

А він знає що без бою - і ніяких нагород... Піррова перемога...
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24.06.2022 11:22 Ответить
Яе розуміти "без бою"? Там кілька місяців саме боєм і займалися.
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24.06.2022 14:52 Ответить
Вірю в мудрість командування ЗСУ, їх відповідальність у прийнятті рішень, виходячи з тої обстановки, яка склалася на ділянці фронту. Головне зберегти наших воїнів! Вони і так зробили те, що ворогу і не снилося в жахливих снах! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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24.06.2022 11:25 Ответить
А як же безугла і її цінні вказівки
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24.06.2022 11:43 Ответить
Певно, перетравлює заштрик галоперидолу.
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24.06.2022 16:35 Ответить
З Азоту відійшли? Ці петлянгя слів бісять
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24.06.2022 11:55 Ответить
Сподіваюсь оркам "подаруночки" залишили.
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24.06.2022 12:41 Ответить
Слава богу! То всё отвоюем назад. Главное, шоб не было ещё одних Азовцев, которых, кажется, решили сгноить на рашке
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24.06.2022 12:47 Ответить
Покрошили гарно штурмові загони рашистів в Сіверодонецьку, то можна й за річку відійти на позиції для захисту Лисичанська.
Якщо в найближчий час українські ССО знищать найближчі важкі вогнеметні системи (ТОСи) ворога, то все вороже угрупування в цьому районі буде невдовзі сточене і в кінцевому результаті повністю розгромлене.
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24.06.2022 13:21 Ответить
Главное - сохранить наших воинов, они - наша единственная надежда и опора, без них участь украинцев - стать лагерной пылью в концлагерях российского ГУЛАГа
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24.06.2022 13:47 Ответить
Нічого страшного у тому що відійшли немає. Тактичний відхід краще за оточення. Фрон вирівняти треба а потім прийде більше зброї й контратака по рашистах.
У 2у світову нацисти теж багато захопили але потім усе змінилось.
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24.06.2022 14:33 Ответить
Дякую щиро! що живі. Бережи вас Господь
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24.06.2022 15:41 Ответить
На мою думку це мудре рішення. Організований відход, та ще й без втрат це воєнний маневр, а не поразка.
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24.06.2022 15:45 Ответить
Давно пора было
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24.06.2022 18:09 Ответить
щойно прослухав в прямому ефірі на еспресо Бутусова в програмі "Радіо Свобода" про деталі цього відступу і здачі Северськодонецька. Ну, як що все так і було, як Бутусов стверджує - то хоч так... Не думаю, що Бутусову є сенс брехати дослівно "жодного солдата в оточені не залишили, жодного танка, жодної гармати"...
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24.06.2022 18:19 Ответить
чет мне кажется шо бутусова специально отправили на передок в надежде шо он там погибнет и не будет больше после победы задавать неудобные вопросы про вагнергейт, про чонгар и про узурпацию власти
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24.06.2022 21:07 Ответить
І якась безмозгла безсовістна безугла щось вякала проти Бутусова.
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24.06.2022 22:02 Ответить
При виході з котла під Гірським/Золоте в полон потрапив 41 воїн ЗСУ. Порядка двох тисяч наших вийшли звідти з мінімальними втратами. Ця операція співставна з виходом з Дебальцевського котла в 2015-році.

Повідомляє Олег Шарп:
"На цьому відео хлопці, які прикривали відхід основних сил ЗСУ з котла у районі Гірського-Золотого на Луганщині.
Переважній більшості людей і техніки вдалось вийти, і окупант так і не зміг взяти їх у кільце. Але відхід основних сил повинен був прикривати ар`єргард.
Російські ЗМІ кричать, що полонили майже 2 000 військовослужбовців ЗСУ. Це неправда. Наразі у полоні знаходиться 41 український боєць. Подивіться - вони стоять з високо піднятими головами і спокійними поглядами.
Потім, коли настане вогневий паритет (наразі ворог має дясятикратну перевагу в артилерії), все повернемо. Але ще більш важливо повернути з полону всіх бійців. Бо вони герої і українці. Втім, ці два слова знедавна мають однакове значення".
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25.06.2022 10:17 Ответить
раптом що - я не адепт Бутусова, скоріше навпаки; і часто отримую від нього бани за критику; в т.ч. за те, як він гАлАсував в 2019-му, і що він не кається за те; але:
ЛЮБИ, БОЖЕ, ПРАВДУ!
он, нижче
Ну, і ти отримаєш - ну, хоча би за те, що абсолютно неправий.
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25.06.2022 18:24 Ответить
Саме за цей допис Бутусова, а не за наступне в'ю, від глави Луганської ОВА С.Гайдая "Захисники Сєверодонецька отримали команду відходити з міста на нові, більш укріплені позиції", зробленого на 2,5години раніше, на Бутусова наїхав провладний телеграм-канал RAGNAROCK PRIVET, мовляв, "Кремлевский пропагандист Коц снова поблагодарил журналиста Юрия Бутусова за службу", ніби "Бутусов раньше времени рассказал о выходе ВСУ из Северодонецка, чем снова подставил под угрозу жизни наших военных".
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25.06.2022 18:18 Ответить
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