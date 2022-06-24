Ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка, - Бутусов

Украинские подразделения покидают Северодонецк Луганской области.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка. На том участке фронта, где я находился, отход прошел под обстрелом, но без потерь", - сообщает он.

"Отходить горько, но это решение давно уже назрело. Украинские воины достойно бились за город и сделали больше, чем возможно в таких чрезвычайно тяжелых условиях. Без мостов и без понтонов каждый день боя был сплошным героизмом. Я напишу об этом чуть позже. Мы. вышли. Но мы обязательно вернемся. Вечная слава украинским героям, которые сражались до конца", - добавил Бутусов.

Напомним, сегодня утром глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что защитники Северодонецка получили команду отойти из города на новые укрепленные позиции.

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