Ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские подразделения покидают Северодонецк Луганской области.
Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка. На том участке фронта, где я находился, отход прошел под обстрелом, но без потерь", - сообщает он.
"Отходить горько, но это решение давно уже назрело. Украинские воины достойно бились за город и сделали больше, чем возможно в таких чрезвычайно тяжелых условиях. Без мостов и без понтонов каждый день боя был сплошным героизмом. Я напишу об этом чуть позже. Мы. вышли. Но мы обязательно вернемся. Вечная слава украинским героям, которые сражались до конца", - добавил Бутусов.
Напомним, сегодня утром глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что защитники Северодонецка получили команду отойти из города на новые укрепленные позиции.
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Пожалуйста, подождите...
- проведение психологических операций;
- информационные диверсии;
- пропаганда.
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Только западные технологи и импортозамещение для быдла...
Дефолт на РабZZee отложен до осени...
З чуть вищого Лісичанська будуть орків крошити в Сіверодонецьку прямою наводкою, а з Борівського ще й під дих їм навалювати...
1.
*⚡ Испания заплатит 2 млрд евро за 20 истребителей Eurofighter, - The Financial Times*
Премьер-министра Педро Санчес заявил, что увеличит расходы на оборону после нападения России на Украину.
та
2.
⚡Самолеты заменят устаревшие испанские истребители F-18 Hornet, базирующиеся на авиабазе Гандо на Канарских островах и пополнят две эскадрильи самолетов Typhoon.
Я тут подумав..... що....їх би можна викинути на наше "звалище" ......
Терiторii повернемо.
А в самой горячей точке работает только наша пехота в окружении превосходящих сил противника!
Может потому и отступаем, что нет огневой поддержки там, где она должна быть в ключевой момент?!
А він знає що без бою - і ніяких нагород... Піррова перемога...
Якщо в найближчий час українські ССО знищать найближчі важкі вогнеметні системи (ТОСи) ворога, то все вороже угрупування в цьому районі буде невдовзі сточене і в кінцевому результаті повністю розгромлене.
У 2у світову нацисти теж багато захопили але потім усе змінилось.
Повідомляє Олег Шарп:
"На цьому відео хлопці, які прикривали відхід основних сил ЗСУ з котла у районі Гірського-Золотого на Луганщині.
Переважній більшості людей і техніки вдалось вийти, і окупант так і не зміг взяти їх у кільце. Але відхід основних сил повинен був прикривати ар`єргард.
Російські ЗМІ кричать, що полонили майже 2 000 військовослужбовців ЗСУ. Це неправда. Наразі у полоні знаходиться 41 український боєць. Подивіться - вони стоять з високо піднятими головами і спокійними поглядами.
Потім, коли настане вогневий паритет (наразі ворог має дясятикратну перевагу в артилерії), все повернемо. Але ще більш важливо повернути з полону всіх бійців. Бо вони герої і українці. Втім, ці два слова знедавна мають однакове значення".
ЛЮБИ, БОЖЕ, ПРАВДУ!
он, нижче
Ну, і ти отримаєш - ну, хоча би за те, що абсолютно неправий.