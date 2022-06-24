"Я рекомендую всем покидать город", - мэр Николаева Сенкевич
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Мэр Николаева Александр Сенкевич рекомендует жителям города эвакуироваться из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.
Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Я рекомендую всем покидать город. Всем, кто хочет остаться живым, потому что неизвестно, когда это все закончится. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, из 480 тысяч жителей Николаева, которые были до войны, в городе осталось около 230 тысяч.
Более того, я рекомендую людям не возвращаться в Николаев. Будет как-то, понимаете, неправильно просидеть 3 или 4 месяца войны где-нибудь в другом месте, спасти свою жизнь, вернуться и погибнуть здесь от бомбы, которая может залететь каждый день. Это небезопасно. Зачем возвращаться? Я думаю, что сегодня это некстати – возвращаться в город, пока эта ситуация у нас, скажем так, не наладится. Хотя бы пока мы не отодвинули врага дальше - в Херсон или даже в Крым", - подчеркнул мэр.
Ситуацию в Николаеве Сенкевич назвал "очень плохой".
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"Ситуация в целом очень плохая. Нас ежедневно обстреливают. Всего у нас на сегодняшний день погибли 111 человек. Один из них - ребенок. Также ранены 502 человека, из них - 6 детей (по состоянию на 21 июня - ред.). Обстреливают нас почти каждый день разными типами снарядов, где-то 80% этих снарядов – это снаряды кассетного типа, то есть реактивные системы залпового огня типа "Смерч" или "Ураган", - пояснил он.
Мэр отметил, что по Николаеву стреляют из Херсонской области, поэтому невозможно заранее запустить сирену из-за небольшого расстояния.
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Пожалуйста, подождите...
Конечно, когда мы их отодвинем до Джанкоя (а лучше до Севастополя), то обстрелов не будет или почти не будет, но на начальном этапе усилятся.
Розмістили в ЗМІ новину, там цитата Олександра Сєнкевича. Він як і раніше, рекомендує всім, хто має можливість, виїжджати з міста. Для цього надаємо автобуси.
Нічого не змінилося. Навпаки ми маємо успіх, розвиваємо його. Ситуація така ж, як і чотири тижні тому. Причин для паніки немає.
Фільтруйте інформаційне поле.
https://t.me/mykolaivskaODA/1572
жінок і дітей і чоловіків до 18 і після 60 років.
Краще зберегти своє життя і здоровля ніж втратити його.
Свого часу це не зробили мешканці Бучі і Ірпеня, сьогодні багато з
них були б живі. Фокус в тому щоб увійти у якесь місто кацапи
роблять з нього копію Грозного арт і авіаобстрілами, а це загибель
більше 50 % всіх мешканців міста. Тому слова мера Миколаїва мають
сенс. Я навіть зараз нікому не раджу повертатись в Харків, бо обстріли
Смерчами і Ураганами продовжуються, гинуть люди.
та і чоловікам теж де жити?
них були б живі." -- свого часу кое-кто за день до нападения рассказывал "россия не нападе, захид нагнитае". Так шо не по своей воле жители Бучи оказались в этой ситуации, Гостомель с самого первого дня попал под удар, следом соседние Буча и Ирпень. Я знаю, я сам ломанулся по житомирской трассе 25 февраля, там уже были орки, и было столпотворение машин, потому что кое-кто "не хотел паники". ******, как же я его ненавижу. 14 часов в сплошной пробке, 14 часов там, где в мирное время можно было за час доехать.
Так что не надо валить все на жителей Бучи и Ирпеня, пожалуйста.
а стаціонарний обєкт з бетона і заліза. Тому там треба декілька ракетних атак чи
заходів винищувачів.
Звісно хрєн їм, а не Миколаїв, але містян багато може загинути як що не
евакуюються, так що краще хай залишаються тільки військові, а Зе на себе
особисто хай візьме процес евакуації таких міст
После успешного наступления в Харьковской области враги отбили всё обратно и обстреливают Харьков постоянно.
Зато нас кормят обещаниями о великом контрнаступлении и волшебном западном оружии. Это техника ослика и морковки?
лукавит, своих то попрятали. На машинах, через Модавию, по Европе, прямиком в Германию.
Здесь накормят, напоят, оденут. Без брешешь, честно! Это не паника, это разумное решение!
Взорвут мосты и не получится. Не держитесь за жильё, жизнь стоит дороже! УХОДИТЕ!
Зелёные сволочи убрали генерала Марченко, способного защитить город, им не нужны патриоты.
Эх, генерала Марченко бы сюда! Так нет, руководитель военной администрации, не имеющий боевого опыта! Только фельдмаршалу Зе пришла в голову такая классная идея, прямо кладезь ума!