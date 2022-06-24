"Я рекомендую всем покидать город", - мэр Николаева Сенкевич

Мэр Николаева Александр Сенкевич рекомендует жителям города эвакуироваться из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Я рекомендую всем покидать город. Всем, кто хочет остаться живым, потому что неизвестно, когда это все закончится. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, из 480 тысяч жителей Николаева, которые были до войны, в городе осталось около 230 тысяч.

Более того, я рекомендую людям не возвращаться в Николаев. Будет как-то, понимаете, неправильно просидеть 3 или 4 месяца войны где-нибудь в другом месте, спасти свою жизнь, вернуться и погибнуть здесь от бомбы, которая может залететь каждый день. Это небезопасно. Зачем возвращаться? Я думаю, что сегодня это некстати – возвращаться в город, пока эта ситуация у нас, скажем так, не наладится. Хотя бы пока мы не отодвинули врага дальше - в Херсон или даже в Крым", - подчеркнул мэр.

Ситуацию в Николаеве Сенкевич назвал "очень плохой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прилетело от потомков": Рашисты обстреляли братскую могилу солдат советской армии в Николаеве. ФОТО

"Ситуация в целом очень плохая. Нас ежедневно обстреливают. Всего у нас на сегодняшний день погибли 111 человек. Один из них - ребенок. Также ранены 502 человека, из них - 6 детей (по состоянию на 21 июня - ред.). Обстреливают нас почти каждый день разными типами снарядов, где-то 80% этих снарядов – это снаряды кассетного типа, то есть реактивные системы залпового огня типа "Смерч" или "Ураган", - пояснил он.

Мэр отметил, что по Николаеву стреляют из Херсонской области, поэтому невозможно заранее запустить сирену из-за небольшого расстояния.

Смотрите: За прошедшие сутки вражеским атакам подверглись Николаев и область: повреждены частные дома, автомобили, объекты гражданской инфраструктуры, - Нацполиция. Фоторепортаж