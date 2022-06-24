"Я рекомендую всім покидати місто", - мер Миколаєва Сєнкевич
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мер Миколаїва Олександр Сєнкевич рекомендує мешканцям міста евакуюватись через постійні обстріли з боку російських окупантів.
Про це він сказа в інтервью Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Я рекомендую всім покидати місто. Всім, хто хоче залишитись живим, бо невідомо, коли це все закінчиться. На сьогодні, за нашими підрахунками, з 480 тисяч жителів Миколаєва, які були до війни, в місті залишилось близько 230 тисяч.
Мало того, я рекомендую людям не повертатися у Миколаїв. Буде якось, розумієте, неправильно просидіти там 3 чи 4 місяці війни десь в іншому місці, врятувати своє життя, повернутися і загинути тут від бомби, яка може залетіти кожного дня. Це небезпечно. Навіщо повертатися? Я думаю, що сьогодні це недоречно – повертатися в місто, поки ця ситуація у нас, скажімо так, не налагодиться. Хоча б поки ми не відсунули ворога далі до Херсона або навіть до Криму", - наголосив мер.
Ситуацию в Миколаєві Сєнкевич назвав "дуже поганою".
"Ситуація загалом дуже погана. Нас щодня обстрілюють. Загалом у нас на сьогодні загинуло 111 людей. Одна з них – дитина. Також поранено у нас 502 особи, з них – 6 дітей (станом на 21 червня, – ред.). Обстрілюють нас майже кожного дня різними типами снарядів. Десь 80% цих снарядів – це снаряди касетного типу. Тобто реактивні системи залпового вогню типу "Смерч" чи "Ураган", - пояснив він.
Мер зазнчив, що по Миколаєву стріляють з Херсонської області, тому неможливо завчасно запустити сирену через невелику відстань.
Будь ласка, зачекайте...
Конечно, когда мы их отодвинем до Джанкоя (а лучше до Севастополя), то обстрелов не будет или почти не будет, но на начальном этапе усилятся.
Розмістили в ЗМІ новину, там цитата Олександра Сєнкевича. Він як і раніше, рекомендує всім, хто має можливість, виїжджати з міста. Для цього надаємо автобуси.
Нічого не змінилося. Навпаки ми маємо успіх, розвиваємо його. Ситуація така ж, як і чотири тижні тому. Причин для паніки немає.
Фільтруйте інформаційне поле.
https://t.me/mykolaivskaODA/1572
жінок і дітей і чоловіків до 18 і після 60 років.
Краще зберегти своє життя і здоровля ніж втратити його.
Свого часу це не зробили мешканці Бучі і Ірпеня, сьогодні багато з
них були б живі. Фокус в тому щоб увійти у якесь місто кацапи
роблять з нього копію Грозного арт і авіаобстрілами, а це загибель
більше 50 % всіх мешканців міста. Тому слова мера Миколаїва мають
сенс. Я навіть зараз нікому не раджу повертатись в Харків, бо обстріли
Смерчами і Ураганами продовжуються, гинуть люди.
та і чоловікам теж де жити?
них були б живі." -- свого часу кое-кто за день до нападения рассказывал "россия не нападе, захид нагнитае". Так шо не по своей воле жители Бучи оказались в этой ситуации, Гостомель с самого первого дня попал под удар, следом соседние Буча и Ирпень. Я знаю, я сам ломанулся по житомирской трассе 25 февраля, там уже были орки, и было столпотворение машин, потому что кое-кто "не хотел паники". ******, как же я его ненавижу. 14 часов в сплошной пробке, 14 часов там, где в мирное время можно было за час доехать.
Так что не надо валить все на жителей Бучи и Ирпеня, пожалуйста.
а стаціонарний обєкт з бетона і заліза. Тому там треба декілька ракетних атак чи
заходів винищувачів.
Звісно хрєн їм, а не Миколаїв, але містян багато може загинути як що не
евакуюються, так що краще хай залишаються тільки військові, а Зе на себе
особисто хай візьме процес евакуації таких міст
После успешного наступления в Харьковской области враги отбили всё обратно и обстреливают Харьков постоянно.
Зато нас кормят обещаниями о великом контрнаступлении и волшебном западном оружии. Это техника ослика и морковки?
лукавит, своих то попрятали. На машинах, через Модавию, по Европе, прямиком в Германию.
Здесь накормят, напоят, оденут. Без брешешь, честно! Это не паника, это разумное решение!
Взорвут мосты и не получится. Не держитесь за жильё, жизнь стоит дороже! УХОДИТЕ!
Зелёные сволочи убрали генерала Марченко, способного защитить город, им не нужны патриоты.
Эх, генерала Марченко бы сюда! Так нет, руководитель военной администрации, не имеющий боевого опыта! Только фельдмаршалу Зе пришла в голову такая классная идея, прямо кладезь ума!