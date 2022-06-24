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війна (56233) Миколаїв (1336) евакуація (1924) Сєнкевич (220)

"Я рекомендую всім покидати місто", - мер Миколаєва Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Мер Миколаїва Олександр Сєнкевич рекомендує мешканцям міста евакуюватись через постійні обстріли з боку російських окупантів.

Про це він сказа в інтервью Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Я рекомендую всім покидати місто. Всім, хто хоче залишитись живим, бо невідомо, коли це все закінчиться. На сьогодні, за нашими підрахунками, з 480 тисяч жителів Миколаєва, які були до війни, в місті залишилось близько 230 тисяч.

Мало того, я рекомендую людям не повертатися у Миколаїв. Буде якось, розумієте, неправильно просидіти там 3 чи 4 місяці війни десь в іншому місці, врятувати своє життя, повернутися і загинути тут від бомби, яка може залетіти кожного дня. Це небезпечно. Навіщо повертатися? Я думаю, що сьогодні це недоречно – повертатися в місто, поки ця ситуація у нас, скажімо так, не налагодиться. Хоча б поки ми не відсунули ворога далі до Херсона або навіть до Криму", - наголосив мер.

Ситуацию в Миколаєві Сєнкевич назвав "дуже поганою".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Прилетіло від нащадків": Рашисти обстріляли братську могилу солдатів радянської армії в Миколаєві. ФОТО

"Ситуація загалом дуже погана. Нас щодня обстрілюють. Загалом у нас на сьогодні загинуло 111 людей. Одна з них – дитина. Також поранено у нас 502 особи, з них – 6 дітей (станом на 21 червня, – ред.). Обстрілюють нас майже кожного дня різними типами снарядів. Десь 80% цих снарядів – це снаряди касетного типу. Тобто реактивні системи залпового вогню типу "Смерч" чи "Ураган", - пояснив він.

Мер зазнчив, що по Миколаєву стріляють з Херсонської області, тому неможливо завчасно запустити сирену через невелику відстань.

Дивіться: Минулої доби ворожих атак зазнали Миколаїв та область: пошкоджено приватні будинки, автомобілі, об'єкти цивільної інфраструктури, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Думать нужно глубже. Американские РЗСО могут бить с района Николаева, а прятать их можно в самом городе, плюс нужно где-то хранить боеприпасы и резервы техники. В чистом поле за Николаевом этого сделать невозможно. Соответственно все это будет мишенью. А прилетать как обычно будет куда попало. Потому он дело говорит.
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24.06.2022 13:40
+22
позитивные зелеблогеры 2 недели разносили новости о сокрушительных ударах ВСУ и продвижении к Херсону, а тут на тебе - оказывается надо валить из Николаева. Думаю ничего кардинально не изменится, пока у руля будет тупой клоун облепленный российской агентурой со всех сторон. Сейчас Безуглую служку пришлют из Северодонецка под Николаев - и там тоже фронт развалится
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24.06.2022 13:44
+20
краснодаский край полная жопа после смерчей и наводнения масовые разружения есть много жертв и пропавшие .... яростно аплодируем в солидарности с природой!!!
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24.06.2022 13:42
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Так говорили нужно покидать Херсон. А зачем Николаев? Вместо наступления будет отступление?
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24.06.2022 13:32 Відповісти
Думать нужно глубже. Американские РЗСО могут бить с района Николаева, а прятать их можно в самом городе, плюс нужно где-то хранить боеприпасы и резервы техники. В чистом поле за Николаевом этого сделать невозможно. Соответственно все это будет мишенью. А прилетать как обычно будет куда попало. Потому он дело говорит.
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24.06.2022 13:40 Відповісти
Расстояние по прямой до границ города 58 км,не сильно далеко достанут плюс их всего 4 с шестью зарядами. А будут прятать в городе узнают местоположение ещё быстрее чем в поле.
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24.06.2022 14:08 Відповісти
могут но они на восточном направлении
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28.06.2022 22:17 Відповісти
ты новость то почитай, не только заглавие. там же все мэр расписал
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24.06.2022 13:52 Відповісти
Даешь киевское ПВО под Николаев!
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24.06.2022 14:15 Відповісти
Розкажи про це тим хто клістрони два роки тому зняв , вони бігом тобі ППО відновлять ((
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24.06.2022 14:40 Відповісти
До сраки ППО проти РСЗВ.
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24.06.2022 15:40 Відповісти
Банківська обл. потребує більше захисту і оборони чим усі інші, бо там українська еліта, так би мовити "семенной фонд України"
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24.06.2022 14:48 Відповісти
вроде ж везде пишут что уже херсон освобождаем, а тут мер николаева рекомендует всем тикать и не возвращаться...
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24.06.2022 13:37 Відповісти
Одно другому не мешает. Когда начнется активное наступление (надеюсь, что скоро, но торопить наших генералов нельзя, пусть они решают), вражеские обстрелы усилятся, это ежу понятно.

Конечно, когда мы их отодвинем до Джанкоя (а лучше до Севастополя), то обстрелов не будет или почти не будет, но на начальном этапе усилятся.
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24.06.2022 13:50 Відповісти
Ви оптиміст, але дай Бог, щоб все так і було)
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24.06.2022 14:05 Відповісти
Ким уже опроверг эту информацию! Ситуация такая же как и всегда в последние время.
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24.06.2022 13:37 Відповісти
В чём она такая? Обстрелы участились. Людей погибает больше.
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24.06.2022 14:01 Відповісти
Анатолий, приезжайте. Научим отличать 152 калибр от 203. Познакомитесь с ураганами и смерчами. Да и крылатая нечисть нас посещает активно последние три дня.
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24.06.2022 14:17 Відповісти
Ким - это примерно как Арестович "две-три недели" или Зеленский "ніхто не нападе, я гарантую", только не киевский, а николаевский.
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24.06.2022 17:09 Відповісти
Так друзі, була інформація про наступ на Херсон, а тепер на тобі, "Я рекомендую всім покидати місто". Щось тут не так.
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24.06.2022 13:39 Відповісти
Учитесь читать новости, а не заголовки
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24.06.2022 14:06 Відповісти
так коридора в придністровя ще немає, Мабудь ОП щось домовляються
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24.06.2022 13:41 Відповісти
П'ять дзвінків. Всі пов'язані з терміновою евакуацією з Миколаєва.

Розмістили в ЗМІ новину, там цитата Олександра Сєнкевича. Він як і раніше, рекомендує всім, хто має можливість, виїжджати з міста. Для цього надаємо автобуси.

Нічого не змінилося. Навпаки ми маємо успіх, розвиваємо його. Ситуація така ж, як і чотири тижні тому. Причин для паніки немає.

Фільтруйте інформаційне поле.

https://t.me/mykolaivskaODA/1572
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24.06.2022 13:42 Відповісти
Анатолий, заберите индейца кима себе. Николаеву верните Марчелло.
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24.06.2022 14:27 Відповісти
краснодаский край полная жопа после смерчей и наводнения масовые разружения есть много жертв и пропавшие .... яростно аплодируем в солидарности с природой!!!
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24.06.2022 13:42 Відповісти
я зуєю від цієї влади!! "покидайте місто" - КУДИ, БЛЕАТЬ??!! де жити? в полі, БЛЕАТЬ???!!!
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24.06.2022 13:43 Відповісти
Польша, Чехія, Румунія, Німеччина, Франція та інщі країни, звісно для
жінок і дітей і чоловіків до 18 і після 60 років.
Краще зберегти своє життя і здоровля ніж втратити його.
Свого часу це не зробили мешканці Бучі і Ірпеня, сьогодні багато з
них були б живі. Фокус в тому щоб увійти у якесь місто кацапи
роблять з нього копію Грозного арт і авіаобстрілами, а це загибель
більше 50 % всіх мешканців міста. Тому слова мера Миколаїва мають
сенс. Я навіть зараз нікому не раджу повертатись в Харків, бо обстріли
Смерчами і Ураганами продовжуються, гинуть люди.
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24.06.2022 13:55 Відповісти
чим більше жінок і дітей виїде з країни зараз, тим більше потім їх сюди не повернеться. З демографією будуть у нас величезні проблеми...Сумно взагалі це все...
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24.06.2022 14:08 Відповісти
повернуться ті, хто не хоче миритись з зачиненими магазинами по суботам-неділям, хто звик до якісного та дешевого інтернету та зв'язку, хто любить робити манікюр.
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24.06.2022 17:22 Відповісти
где бабла больше там и останутся,за маникюр будет какой то Ганс платить
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28.06.2022 22:20 Відповісти
не всі жінки там змогли влаштуватися! безліч прикладів, коли вимушені повертатися
та і чоловікам теж де жити?
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24.06.2022 14:57 Відповісти
не все,а только красивые
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28.06.2022 22:21 Відповісти
"Свого часу це не зробили мешканці Бучі і Ірпеня, сьогодні багато з
них були б живі." -- свого часу кое-кто за день до нападения рассказывал "россия не нападе, захид нагнитае". Так шо не по своей воле жители Бучи оказались в этой ситуации, Гостомель с самого первого дня попал под удар, следом соседние Буча и Ирпень. Я знаю, я сам ломанулся по житомирской трассе 25 февраля, там уже были орки, и было столпотворение машин, потому что кое-кто "не хотел паники". ******, как же я его ненавижу. 14 часов в сплошной пробке, 14 часов там, где в мирное время можно было за час доехать.

Так что не надо валить все на жителей Бучи и Ирпеня, пожалуйста.
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24.06.2022 17:17 Відповісти
За бугром найти место можно. Вон некоторые знакомые так прижились, кто в Польше, кто в Люксембурге, кто в Нидерландах, что в Киев не хотят возвращаться. Это касается естественно только женщин и детей.
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24.06.2022 13:57 Відповісти
та не всі жінки там змогли влаштуватися! безліч прикладів, коли вимушені повертатися
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24.06.2022 14:58 Відповісти
В ліс на шашлики.
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24.06.2022 14:58 Відповісти
позитивные зелеблогеры 2 недели разносили новости о сокрушительных ударах ВСУ и продвижении к Херсону, а тут на тебе - оказывается надо валить из Николаева. Думаю ничего кардинально не изменится, пока у руля будет тупой клоун облепленный российской агентурой со всех сторон. Сейчас Безуглую служку пришлют из Северодонецка под Николаев - и там тоже фронт развалится
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24.06.2022 13:44 Відповісти
Безмозглу на Гиляку
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24.06.2022 13:46 Відповісти
Может мосты можно взорвать , чтобы нарушить логистику снарядов ?
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24.06.2022 13:44 Відповісти
Пора новую марку выпускать
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24.06.2022 13:45 Відповісти
Щоб підірвати такий мост двух "Нептунів" буде замало, бо це не кацапське судно,
а стаціонарний обєкт з бетона і заліза. Тому там треба декілька ракетних атак чи
заходів винищувачів.
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24.06.2022 13:57 Відповісти
Марченко сказав при першій же можливості це ціль №1
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24.06.2022 15:39 Відповісти
Давно пора....
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24.06.2022 18:39 Відповісти
Тероборону підсилюй - це головне завдання має бути.
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24.06.2022 13:45 Відповісти
ТрО вже влилась в ЗСУ
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24.06.2022 13:50 Відповісти
Сенкєвіч такий розумний! Мабуть не хоче щоб бачили як пожовклу траву з пилюкою косять, замість того щоб на розумні справи витрачати кошти
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24.06.2022 13:49 Відповісти
в Киеве тоже. Не понимаю этого лизания
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24.06.2022 14:10 Відповісти
сенкевич-это не мер. это- вор, аферист и *******.
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24.06.2022 13:51 Відповісти
оч весело, значит будут раскатывать еще 1 город в труху...
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24.06.2022 13:55 Відповісти
Може в планах Сєнкєвічова ,здача Миколаєва ворогу?
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24.06.2022 13:59 Відповісти
Хіба то мер міста вирішує-боронити місто чи ні?
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24.06.2022 14:23 Відповісти
Нажаль згоден - кацапи руйнують вщент любе місто перед тим як туди зайти.
Звісно хрєн їм, а не Миколаїв, але містян багато може загинути як що не
евакуюються, так що краще хай залишаються тільки військові, а Зе на себе
особисто хай візьме процес евакуації таких міст
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24.06.2022 14:00 Відповісти
Зеленський не впорався з одним-єдиним сержантом Журавлем, який три дні стікав кров'ю, а ти хочеш щоб він ціле місто евакуював? Та хай йому грець, краще самому про себе дбати, чим тому довбню вірити.
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24.06.2022 17:28 Відповісти
Ситуація загалом дуже погана.? в Миколаєві? а як же ж Арєстовіч по щєлчку пальців асвабаділ Хєрсон?
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24.06.2022 14:03 Відповісти
Значить будуть "пройобувать" Миколаїв!!!
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24.06.2022 14:07 Відповісти
Николаев обстреливают всё сильнее, хотя у нас идёт "как бы" успешное наступление на Херсон.
После успешного наступления в Харьковской области враги отбили всё обратно и обстреливают Харьков постоянно.
Зато нас кормят обещаниями о великом контрнаступлении и волшебном западном оружии. Это техника ослика и морковки?
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24.06.2022 14:10 Відповісти
ви або кацап шо під впн зайшов - тоді іди нхй...а якщо українець, то мабуть вже біжіть до жінки під спідницю в Польщу спаржу стригти з такими настроями. в країні війна. писати про контрнаступ та сумніватись в його успіху з дивану звісно завжди легше....зрадофілити не треба. треба або вірити в зсу, або становитися частиною зсу, або тікати з країни найух і не размазувать тут шмарклі по клавіатурі - про то шо всьо пропало.
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24.06.2022 14:52 Відповісти
Нам никто ничего не должен! Сами не смогли создать оборонную технику - не на кого пенять! Учитесь у финнов! В свое время все предметы прогуливали, а затем - в президенты!
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24.06.2022 16:35 Відповісти
Что то тревожные и непонятные новости вдруг, Харьков стал прифронтовым и Николаев. Про контрнаступление уже можно забыть
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24.06.2022 14:15 Відповісти
Ще напиши зрада.Війна війшла в останню дуже криваву фазу .При великій інтенсивності боїв ідуть прильоти.Питання Миколаїва це питання Херсона.
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24.06.2022 14:22 Відповісти
Яка то вже по рахунку "остання кривава фаза"?
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24.06.2022 14:24 Відповісти
Це і є остання фаза війни.Про неї ще місяца два казали по факту.Йдуть неймовірно тяжки бої.
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24.06.2022 14:45 Відповісти
Николаев прифронтовой город с 04:55 24.02.2022.
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24.06.2022 14:25 Відповісти
*** - іспанскьйи стид. чесно - ну забувай і вали на Польщу
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24.06.2022 14:54 Відповісти
Все правильно-хто не є професійним військовим, та не задіян безпосередньо у бойвих діях повинен мати змогу виїхати у безпечне місце,в тому числі-за кордон.Однієї Бучі нам вистачить.
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24.06.2022 14:21 Відповісти
Сьогодні поїдемо з Миколаєва, завтра з Одеси так нас до Польщі загонять.
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24.06.2022 15:04 Відповісти
Нас вбьють раніше!
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24.06.2022 16:36 Відповісти
а де ділись і що роблять "мужні керівники", яких нагородив наш величніший боневтік? там же є якийсь полковник, якому присвоїли звання генерала і об"явили керівником оборони міста,при цьому зовсім не згадали Марченка.
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24.06.2022 15:42 Відповісти
сеня, долбйб, прежде чем говорить нужно подумать. за распространение паники раньше расстреливали.
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24.06.2022 16:50 Відповісти
Послушайте Сенкевича. дорогие сограждане. Здесь нет паники, просто умный совет, читайте между строк. Надо не думать, надо бежать, чтобы сохранить свои семьи. Зелёная власть врёт и
лукавит, своих то попрятали. На машинах, через Модавию, по Европе, прямиком в Германию.
Здесь накормят, напоят, оденут. Без брешешь, честно! Это не паника, это разумное решение!
Взорвут мосты и не получится. Не держитесь за жильё, жизнь стоит дороже! УХОДИТЕ!
Зелёные сволочи убрали генерала Марченко, способного защитить город, им не нужны патриоты.
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24.06.2022 19:28 Відповісти
И ещё! В пустом городе легче ВСУ вести бои и оборону. Гражданские не мешают!
Эх, генерала Марченко бы сюда! Так нет, руководитель военной администрации, не имеющий боевого опыта! Только фельдмаршалу Зе пришла в голову такая классная идея, прямо кладезь ума!
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24.06.2022 19:34 Відповісти
 
 