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Новости Война в Украине
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Мариуполь (5560) РПЦ (704) Андрющенко Петр (526)

В Мариуполе московский патриархат работает как полноценное ФСБ, - Андрющенко. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рпц,маріуполь

В Мариуполь приехала делегация московского патриархата: коллаборантам приказали как можно быстрее восстановить церкви, храм УПЦ - снести или переработать под стандарты РПЦ, а местным попам - увеличить количество молебнов в защиту российского войска и усилить пропаганду через молитвы "по невинно убиенным".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Религия на службе оккупантов. Вчера в город приехала большая делегация московского патриархата с инспекцией. Большой кортеж попов и военной охраны. Их провезли по церквям (которые почти не пострадали - понятно почему). Была отдельная экскурсия в Драмтеатр. Непублично. Просто из-за любопытства гостей", - сказано в сообщении.

В Мариуполе московский патриархат работает как полноценное ФСБ, - Андрющенко 01

Андрющенко рассказал, что коллаборантам выдали указания: в первую очередь - восстановить храмы и усилить количество молебнов в защиту российского войска. Местные попы должны усилить пропаганду через молитвы по невинно убиенным "украинскими военными".

Также отдельно должны как можно быстрее принять решение о Храме УПЦ Петра Могилы. Вариантов два – снести или переделать под каноны РПЦ.

"Московский патриархат продолжает работать как полноценное ФСБ. Поэтому может уже пора окончательно отправить его за ОПЗЖ и военным кораблем официально?" - заключает Андрющенко.
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Топ комментарии
+24
Так рпц і є фсб...
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24.06.2022 15:41
+20
Далеко ходить не надо "Киевско-печерская лавра"
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24.06.2022 15:48
+17
Я вже казав, треба РПЦ визнати екстремістською організацією і заборонити її.
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24.06.2022 15:42
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шо ще потрібно знати
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24.06.2022 15:39 Ответить
Так рпц і є фсб...
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24.06.2022 15:41 Ответить
и что кто-то будет ходить на эти молебни?
Ну и личинки с мозгом улиток эти мариуполченцы
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24.06.2022 15:42 Ответить
К сожалению, их там ну ооочень много... Просрали мы людей.
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24.06.2022 16:24 Ответить
Я вже казав, треба РПЦ визнати екстремістською організацією і заборонити її.
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24.06.2022 15:42 Ответить
все забрать и поделить. попам сбрить бороды, одеть в гражданское и отправить пешком на Мариуполь
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24.06.2022 15:43 Ответить
В СРСР всі попи проходили крізь сито КДБ. Навіть при крещенні дитини
здавали призвища батьків.
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24.06.2022 15:47 Ответить
Далеко ходить не надо "Киевско-печерская лавра"
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24.06.2022 15:48 Ответить
Ще той розсадник
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24.06.2022 16:10 Ответить
Сатаністи!
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24.06.2022 15:52 Ответить
Нацисти рабZei вірят тіки одному сатані...путлєру..
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24.06.2022 15:55 Ответить
Вот бл... новость! Пузатые ****** в платьях приехали с московии устанавливать свои порядки! Да они на неоккупированной территории ведут пропаганду за свой вонючий русский мир, желают здравия преступнику гундяеву, а куда зайдут "освободители", встречают своих с хлебом-солью и активно сотрудничают, и ничего, прекрасно себя чувствуют, процветают попы и их родня.
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24.06.2022 15:55 Ответить
Можна спочатку всіх попів цього патріархату ліквідувати, а потім вже розбиратися хто хороший, а хто не дуже? Бо так діла не буде, перевзуваються в повітрі.
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24.06.2022 15:57 Ответить
Не розумію, чому "як"???
Чортиняка ******, головний кочегар, у раю ***** і старший єфрейтор у фсб, чому "як"???
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24.06.2022 16:09 Ответить
Я офигеваю, почему ФСБшная секта не была запрещена ещё в 2014? А Петя?
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24.06.2022 16:10 Ответить
Петя тебе до сих пор в штаны срёт?
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24.06.2022 16:13 Ответить
Крутым томосом.
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24.06.2022 16:26 Ответить
Да МП так работает с момента своего создания. Тоже мне новость.
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24.06.2022 16:13 Ответить
Покажіть це Баканову, який ходить до московської церкви та цинічно заявляє ,що не визнає "розколу"
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24.06.2022 16:16 Ответить
Ну працюють собі чорти в рясах у звичному режимі - що ж тут нового чи несподіваного?
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24.06.2022 17:09 Ответить
Хто б сумнівався.
В чому проблема закрити церкви МП і вигнати попів у рашку?
Може хтось з ОПи ходить до МП? Ні?
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24.06.2022 17:11 Ответить
Тожненачасі.
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24.06.2022 17:30 Ответить
у тік-тоці випало відео якогось попа з Херсону, дак той там розганяє що зсу не буде визволяти Херсон От весь його приход точно вірить йому
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24.06.2022 17:43 Ответить
Бородаті 3,14дараси...
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24.06.2022 17:56 Ответить
Тю російські хвойди в Київській Лаврі сидять і по країні і нічого.І це на 4 місяць війни.Будь яка країна скаже що ми прибацані і кончені !
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24.06.2022 18:17 Ответить
Ця секта і є відділом ФСБ/КДБ…
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24.06.2022 19:41 Ответить
Основна проблема Українців - відсутність сильних місцевих громад. Тому їм зверху (з мерседеса кажуть): не стрелять, московськіх попів на кіл не саджати, поважати і мовчати про злочини можновладців...
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24.06.2022 19:52 Ответить
разве только в мариуполе а не по всей УКРАИНЕ?
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25.06.2022 12:21 Ответить
 
 