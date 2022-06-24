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У Маріуполі московській патріархат працює як повноцінне ФСБ, - Андрющенко. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рпц,маріуполь

У Маріуполь приїхала делегація московського патріархату: колаборантам наказали якнайшвидше відновити церкви, храм УПЦ - знести або переробити під стандарти РПЦ, а місцевим попам - збільшити кількість молебнів на захист російського війська і посилити пропаганду через молитви "по невинно убієнним українськими військовими".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Релігія на службі окупантів. Вчора в місто приїхала велика делегація московського патріорхату з інспекцією. Великий кортеж з попів та військової охорони. Їх провезли по церквах (які майже не постраждали зрозуміло чому). Була окрема екскурсія в Драм театр. Непублічна. Просто через цікавість гостей", - сказано в повідомленні.

У Маріуполі московській патріархат працює як повноцінне ФСБ, - Андрющенко 01

Андрющенко розповів, що колаборантам видали вказівки - в першу чергу відновити храми і посилити кількість молебнів на захист російського війська. Місцеві попи мають посилити пропаганду через молитви по невинно убієнним "українськими військовими".

Також окремо мають якнайшвидше ухвалити рішення щодо Храму УПЦ Петра Могили. Варіантів два - знести або переробити під канони РПЦ.

"Московській патріархат продовжує працювати як повноцінне ФСБ. Тому може вже час остаточно відправити його за ОПЗЖ та військовим кораблем офіційно?" - підсумовує Андрющенко.
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Топ коментарі
+24
Так рпц і є фсб...
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24.06.2022 15:41
+20
Далеко ходить не надо "Киевско-печерская лавра"
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24.06.2022 15:48
+17
Я вже казав, треба РПЦ визнати екстремістською організацією і заборонити її.
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24.06.2022 15:42
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24.06.2022 15:39 Відповісти
Так рпц і є фсб...
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24.06.2022 15:41 Відповісти
и что кто-то будет ходить на эти молебни?
Ну и личинки с мозгом улиток эти мариуполченцы
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24.06.2022 15:42 Відповісти
К сожалению, их там ну ооочень много... Просрали мы людей.
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24.06.2022 16:24 Відповісти
Я вже казав, треба РПЦ визнати екстремістською організацією і заборонити її.
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24.06.2022 15:42 Відповісти
все забрать и поделить. попам сбрить бороды, одеть в гражданское и отправить пешком на Мариуполь
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24.06.2022 15:43 Відповісти
В СРСР всі попи проходили крізь сито КДБ. Навіть при крещенні дитини
здавали призвища батьків.
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24.06.2022 15:47 Відповісти
Далеко ходить не надо "Киевско-печерская лавра"
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24.06.2022 15:48 Відповісти
Ще той розсадник
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24.06.2022 16:10 Відповісти
Сатаністи!
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24.06.2022 15:52 Відповісти
Нацисти рабZei вірят тіки одному сатані...путлєру..
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24.06.2022 15:55 Відповісти
Вот бл... новость! Пузатые ****** в платьях приехали с московии устанавливать свои порядки! Да они на неоккупированной территории ведут пропаганду за свой вонючий русский мир, желают здравия преступнику гундяеву, а куда зайдут "освободители", встречают своих с хлебом-солью и активно сотрудничают, и ничего, прекрасно себя чувствуют, процветают попы и их родня.
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24.06.2022 15:55 Відповісти
Можна спочатку всіх попів цього патріархату ліквідувати, а потім вже розбиратися хто хороший, а хто не дуже? Бо так діла не буде, перевзуваються в повітрі.
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24.06.2022 15:57 Відповісти
Не розумію, чому "як"???
Чортиняка ******, головний кочегар, у раю ***** і старший єфрейтор у фсб, чому "як"???
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24.06.2022 16:09 Відповісти
Я офигеваю, почему ФСБшная секта не была запрещена ещё в 2014? А Петя?
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24.06.2022 16:10 Відповісти
Петя тебе до сих пор в штаны срёт?
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24.06.2022 16:13 Відповісти
Крутым томосом.
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24.06.2022 16:26 Відповісти
Да МП так работает с момента своего создания. Тоже мне новость.
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24.06.2022 16:13 Відповісти
Покажіть це Баканову, який ходить до московської церкви та цинічно заявляє ,що не визнає "розколу"
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24.06.2022 16:16 Відповісти
Ну працюють собі чорти в рясах у звичному режимі - що ж тут нового чи несподіваного?
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24.06.2022 17:09 Відповісти
Хто б сумнівався.
В чому проблема закрити церкви МП і вигнати попів у рашку?
Може хтось з ОПи ходить до МП? Ні?
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24.06.2022 17:11 Відповісти
Тожненачасі.
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24.06.2022 17:30 Відповісти
у тік-тоці випало відео якогось попа з Херсону, дак той там розганяє що зсу не буде визволяти Херсон От весь його приход точно вірить йому
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24.06.2022 17:43 Відповісти
Бородаті 3,14дараси...
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24.06.2022 17:56 Відповісти
Тю російські хвойди в Київській Лаврі сидять і по країні і нічого.І це на 4 місяць війни.Будь яка країна скаже що ми прибацані і кончені !
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24.06.2022 18:17 Відповісти
Ця секта і є відділом ФСБ/КДБ…
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24.06.2022 19:41 Відповісти
Основна проблема Українців - відсутність сильних місцевих громад. Тому їм зверху (з мерседеса кажуть): не стрелять, московськіх попів на кіл не саджати, поважати і мовчати про злочини можновладців...
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24.06.2022 19:52 Відповісти
разве только в мариуполе а не по всей УКРАИНЕ?
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25.06.2022 12:21 Відповісти
 
 