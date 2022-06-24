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Новости Экономика
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Хорватия (233) топливо (615)

Хорватия поможет Украине диверсифицировать поставки топлива

Новости Цензор.НЕТ Экономика

хорватія

Министерство энергетики Украины договорилось с хорватской стороной о сотрудничестве по вопросам диверсификации поставок топлива в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что такие договоренности были достигнуты в ходе рабочего визита заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника в Хорватию.

"Диверсификация источников и маршрутов поставки горючего - залог независимости страны и гарантия получения стратегически важного ресурса альтернативного происхождения от разных производителей. Мы имеем поддержку в этом вопросе со стороны наших хорватских коллег", - отметил Колесник.

В рамках визита заместитель министра энергетики Украины провел встречи, в частности, с государственным секретарем Министерства экономики и устойчивого развития Хорватии Иво Милатычем, председателем правления компании Jadranski naftovod (JANAF) Степаном Аданичем и председателем правления компании INA Сандором Фасимоном.

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"На встречах также обсудились вопросы укрепления энергетической безопасности, сотрудничество в обеспечении надлежащего функционирования украинского энергетического сектора в условиях войны, а также возможности транзита газа из хорватского СПГ-терминала", - говорится в сообщении.

Справка сообщается, что Jadranski naftovod (JANAF) – хорватская компания, осуществляющая управление нефтепроводом и системой хранилищ для транспортировки и хранения сырой нефти и нефтепродуктов. JANAF обеспечивает поставку сырья нефтеперерабатывающим заводам шести стран Юго-Восточной и Центральной Европы, признан стратегическим нефтепроводом ЕС в рамках проекта PCI под названием JANAF-Adria Pipelines.

INA – ведущая хорватская нефтяная компания, занимающая прочную региональную позицию в области разведки и добычи нефти и газа, переработки и сбыта нефтепродуктов.
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Хорватам-респект...
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24.06.2022 17:04 Ответить
Людина-респект
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24.06.2022 18:24 Ответить
сегодня с утра был на заправке ANP,там знакомый работает,так говорит что вчера завезли дизель с Румынии. качество обалденное,чистый! ну это понятно,у них же Бени нету,да и прокладок на порядок меньше.
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24.06.2022 17:11 Ответить
 
 