РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14936 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине
6 010 28
Евросоюз (15864) Кулеба Дмитрий (2623)

Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Евросоюза, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

кулеба

Российское руководство недовольно предоставлением Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе, а слабая официальная реакция Кремля на соответствующее решение членов Сообщества наиграна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Их слабость в реакции (на предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС – ред) является, безусловно, наигранной. На самом деле, Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Европейского Союза", - сказал он в эфире национального телемарафона, отвечая на вопросы ведущей о "слабой" реакции РФ на информацию о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Он отметил, что за последние 30 лет в украинском информационном пространстве распространялся нарратив российской пропаганды о том, что Украина якобы "не нужна Европе, поэтому она должна развернуться в сторону России".

"30 лет этой работы (российских пропагандистов – ред) просто насмарку. Украина идет в Европейский Союз. И это, наконец, подтверждено со стороны самого Союза", - подчеркнул Кулеба.

Глава украинского МИД добавил, что Москва "с удовольствием" хотела бы остановить процесс евроинтеграции Украины, однако у нее уже нет такой возможности.

Читайте: Кулеба о получении Украиной статуса кандидата в члены ЕС: Очень важную роль сыграл Макрон, а переломным моментом стал визит четырех лидеров в Киев
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
Руцких нацистов бесит сам факт существования независимой от них Украины...
показать весь комментарий
24.06.2022 21:31
+17
Україна споконвічно була частиною цивілізованої Європи,тому ми повертаємоь додому після окупації смердючим мордором...
показать весь комментарий
24.06.2022 21:27
+15
Пусть бесится шлюха пропитая с прозвищем "Рашка". Ей, трипперной суке, осталось под солнцем так мало....Достала соседей дерьмо-не страна *********.
показать весь комментарий
24.06.2022 21:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.06.2022 21:22 Ответить
Здоровья нашему министру !!!
показать весь комментарий
24.06.2022 21:29 Ответить
Духовного здоров'я!
показать весь комментарий
24.06.2022 21:50 Ответить
Пусть бесится шлюха пропитая с прозвищем "Рашка". Ей, трипперной суке, осталось под солнцем так мало....Достала соседей дерьмо-не страна *********.
показать весь комментарий
24.06.2022 21:26 Ответить
всім респект, шана всебічна підтримка і повага!
Українську незламну націю не здолати та не перемогти...!
показать весь комментарий
24.06.2022 21:27 Ответить
Україна споконвічно була частиною цивілізованої Європи,тому ми повертаємоь додому після окупації смердючим мордором...
показать весь комментарий
24.06.2022 21:27 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2022 21:28 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2022 22:21 Ответить
Кулеба молодец. Может попытаться получить ещё кандидата в НАТО ?
показать весь комментарий
24.06.2022 21:28 Ответить
Кулеба, виконавець і не більше.
показать весь комментарий
24.06.2022 21:29 Ответить
Как говорит мой муж - надо подсказывать . А вдруг фортуна любит Украину ? Мы же воюем за европейскую сильную страну,
показать весь комментарий
24.06.2022 21:31 Ответить
Без узгодження у 2014 р. Асоціації з ЄС, безвіза з ЄС, реформи децентралізації, без реформування Армії, розпочатої реформи поліції та без багатьох інших, розпочатих з 2014 по 2019 реформ, отримання статусу кандидата для вступу в ЄС було б просто неможливе.
показать весь комментарий
24.06.2022 22:41 Ответить
Руцких нацистов бесит сам факт существования независимой от них Украины...
показать весь комментарий
24.06.2022 21:31 Ответить
Вот шоб вони від бешенства і здохлі
показать весь комментарий
24.06.2022 21:32 Ответить
Це очікувано.
показать весь комментарий
24.06.2022 21:40 Ответить
Дурінь думкою багатіє. ЄС дуже розсудливо включив запобіжник, якщо Україна не виконає вимог, а з блазнем вона не виконає, то її лишать і кандидатства.
показать весь комментарий
24.06.2022 21:45 Ответить
А наші тільки і сказати що це проти росії."Ось це буде удар по росії,а ось то точно призведе до краху росії"Та їм просто насрати на той ЄС вони мають мету,ось ці суки їбані,захопити пів-Європи і знищити всі народи.Чому як тільки якась хороша новина наші можновладці для чогось припліють оркостан?У них інший фокус на теперішню подію,а не те що нам дали право членства.
показать весь комментарий
24.06.2022 21:45 Ответить
Кулеб ще той πιξδαбол ! Ті що заздрять не доживуть до часу вступу України до ЄС.
показать весь комментарий
24.06.2022 21:47 Ответить
путін завжди робить гарну міну при поганій грі. Ви пам'ятаєте, яке там виття почалося на болотах, коли Фінляндія-Швейцарія захотіли вступити в НАТО, вони там кричали, що вони дадуть відповідь абсолютно строго і так далі і так далі. Ну і що, відповіли? А зараз вони розповідають, що це для нас нічого, це комариний укус. Брехиве, боягузливе псевдгосударство московія.
показать весь комментарий
24.06.2022 21:53 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2022 22:10 Ответить
Тільки смерть недорозумінню рАіся. Тільки смерть
показать весь комментарий
24.06.2022 22:19 Ответить
Москву більше бісить саме існування України.

Ціль москальської армії не перекрити Україні шлях в ЕС і НАТО, а знищити Україну і український народ.
показать весь комментарий
24.06.2022 22:27 Ответить
через років так 40, можливо і стане Україна членом ЕС. Шановні, про що ви всі мрієте, що при наших пенсіях в 80 доларів і заробітних платах по 6500 та ще при нашій корупціїї, ми будемо взагалі то ЧЛЕНАМИ і більше ніким .В слідуючій ВР сядуть всі ті ж рила, Бойко ,Шуфрич, Юля, Власенко, Червоненко, які вже в законодавчій владі по 30 років, це вони мають зробити реформи????????? Які нові закони, і реформи, можна писати, коли все це давно написано, в Німеччині, Фінляндії, Франції, Румунії, Польщі, Венгрії, Австії, Швеції, і цей список дуже довгий!Вибирай яка модель тієї чи іншої держави подобається і втілюй в життя ,але ж ні, нам потрібно самим написати, таке що, потім нерозуміє весь цивілізований світ!
показать весь комментарий
24.06.2022 22:49 Ответить
Ви праві, абсолютно. До речі Турція - теж була кандидатом, довгі роки, здається більше двадцяти ? Поки не "дореформувалася" до того, чим стала зараз :/
Та і взагалі ... не треба забувати, що якби не почалася ця люта війна, то не бачити Україні кандидатства ще дуууууууууууууууууууууууууууууууууууже довго... відомо чому.
показать весь комментарий
25.06.2022 00:11 Ответить
Термоядерна бімба на голову Останкіно : "Майдан переміг і крапка".
показать весь комментарий
24.06.2022 23:41 Ответить
пусть целуют своего окурка в гузно,что заработали,то и жрите нищеброды.
показать весь комментарий
25.06.2022 08:00 Ответить
пусть сдохнут от зависти мрази рашистские!
показать весь комментарий
25.06.2022 12:07 Ответить
 
 