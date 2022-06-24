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Москву бісить той факт, що Україна буде членом Євросоюзу, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

кулеба

Російське керівництво незадоволене наданням Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі, а слабка офіційна реакція Кремля на відповідне рішення членів Співтовариства є награною,

 Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Їхня слабкість у реакції (на надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС – ред) є, безумовно, награною. Насправді, Москву бісить той факт, що Україна буде членом Європейського Союзу", - сказав він в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на питання ведучої про "слабку" реакцію РФ на інформацію про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Він зазначив, що протягом останніх 30 років в українському інформаційному просторі поширювався наратив російської пропаганди про те, що Україна нібито "не потрібна Європі, тому вона має розвернутися у бік Росії".

"30 років цієї роботи (російських пропагандистів – ред) просто нанівець. Україна йде до Європейського Союзу. І це нарешті підтверджено з боку самого Союзу", - наголосив Кулеба.

Глава українського МЗС додав, що Москва "із задоволенням" хотіла б зупинити процес євроінтеграції України, проте вона вже не має такої можливості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніколи не було і не буде жодної втоми від України в Європі. Це - російський наратив, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
Руцких нацистов бесит сам факт существования независимой от них Украины...
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24.06.2022 21:31
+17
Україна споконвічно була частиною цивілізованої Європи,тому ми повертаємоь додому після окупації смердючим мордором...
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24.06.2022 21:27
+15
Пусть бесится шлюха пропитая с прозвищем "Рашка". Ей, трипперной суке, осталось под солнцем так мало....Достала соседей дерьмо-не страна *********.
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24.06.2022 21:26
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24.06.2022 21:22 Відповісти
Здоровья нашему министру !!!
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24.06.2022 21:29 Відповісти
Духовного здоров'я!
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24.06.2022 21:50 Відповісти
Пусть бесится шлюха пропитая с прозвищем "Рашка". Ей, трипперной суке, осталось под солнцем так мало....Достала соседей дерьмо-не страна *********.
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24.06.2022 21:26 Відповісти
всім респект, шана всебічна підтримка і повага!
Українську незламну націю не здолати та не перемогти...!
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24.06.2022 21:27 Відповісти
Україна споконвічно була частиною цивілізованої Європи,тому ми повертаємоь додому після окупації смердючим мордором...
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24.06.2022 21:27 Відповісти
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24.06.2022 21:28 Відповісти
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24.06.2022 22:21 Відповісти
Кулеба молодец. Может попытаться получить ещё кандидата в НАТО ?
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24.06.2022 21:28 Відповісти
Кулеба, виконавець і не більше.
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24.06.2022 21:29 Відповісти
Как говорит мой муж - надо подсказывать . А вдруг фортуна любит Украину ? Мы же воюем за европейскую сильную страну,
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24.06.2022 21:31 Відповісти
Без узгодження у 2014 р. Асоціації з ЄС, безвіза з ЄС, реформи децентралізації, без реформування Армії, розпочатої реформи поліції та без багатьох інших, розпочатих з 2014 по 2019 реформ, отримання статусу кандидата для вступу в ЄС було б просто неможливе.
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24.06.2022 22:41 Відповісти
Руцких нацистов бесит сам факт существования независимой от них Украины...
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24.06.2022 21:31 Відповісти
Вот шоб вони від бешенства і здохлі
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24.06.2022 21:32 Відповісти
Це очікувано.
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24.06.2022 21:40 Відповісти
Дурінь думкою багатіє. ЄС дуже розсудливо включив запобіжник, якщо Україна не виконає вимог, а з блазнем вона не виконає, то її лишать і кандидатства.
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24.06.2022 21:45 Відповісти
А наші тільки і сказати що це проти росії."Ось це буде удар по росії,а ось то точно призведе до краху росії"Та їм просто насрати на той ЄС вони мають мету,ось ці суки їбані,захопити пів-Європи і знищити всі народи.Чому як тільки якась хороша новина наші можновладці для чогось припліють оркостан?У них інший фокус на теперішню подію,а не те що нам дали право членства.
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24.06.2022 21:45 Відповісти
Кулеб ще той πιξδαбол ! Ті що заздрять не доживуть до часу вступу України до ЄС.
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24.06.2022 21:47 Відповісти
путін завжди робить гарну міну при поганій грі. Ви пам'ятаєте, яке там виття почалося на болотах, коли Фінляндія-Швейцарія захотіли вступити в НАТО, вони там кричали, що вони дадуть відповідь абсолютно строго і так далі і так далі. Ну і що, відповіли? А зараз вони розповідають, що це для нас нічого, це комариний укус. Брехиве, боягузливе псевдгосударство московія.
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24.06.2022 21:53 Відповісти
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24.06.2022 22:10 Відповісти
Тільки смерть недорозумінню рАіся. Тільки смерть
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24.06.2022 22:19 Відповісти
Москву більше бісить саме існування України.

Ціль москальської армії не перекрити Україні шлях в ЕС і НАТО, а знищити Україну і український народ.
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24.06.2022 22:27 Відповісти
через років так 40, можливо і стане Україна членом ЕС. Шановні, про що ви всі мрієте, що при наших пенсіях в 80 доларів і заробітних платах по 6500 та ще при нашій корупціїї, ми будемо взагалі то ЧЛЕНАМИ і більше ніким .В слідуючій ВР сядуть всі ті ж рила, Бойко ,Шуфрич, Юля, Власенко, Червоненко, які вже в законодавчій владі по 30 років, це вони мають зробити реформи????????? Які нові закони, і реформи, можна писати, коли все це давно написано, в Німеччині, Фінляндії, Франції, Румунії, Польщі, Венгрії, Австії, Швеції, і цей список дуже довгий!Вибирай яка модель тієї чи іншої держави подобається і втілюй в життя ,але ж ні, нам потрібно самим написати, таке що, потім нерозуміє весь цивілізований світ!
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24.06.2022 22:49 Відповісти
Ви праві, абсолютно. До речі Турція - теж була кандидатом, довгі роки, здається більше двадцяти ? Поки не "дореформувалася" до того, чим стала зараз :/
Та і взагалі ... не треба забувати, що якби не почалася ця люта війна, то не бачити Україні кандидатства ще дуууууууууууууууууууууууууууууууууууже довго... відомо чому.
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25.06.2022 00:11 Відповісти
Термоядерна бімба на голову Останкіно : "Майдан переміг і крапка".
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24.06.2022 23:41 Відповісти
пусть целуют своего окурка в гузно,что заработали,то и жрите нищеброды.
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25.06.2022 08:00 Відповісти
пусть сдохнут от зависти мрази рашистские!
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25.06.2022 12:07 Відповісти
 
 