Прежде чем возобновить наступление на Славянск, россияне попытаются окружить Лисичанск, - американский Институт изучения войны

Россияне попытаются оцепить украинские войска в Лисичанске и заблокировать наземные линии поставок к северо-западу от города, прежде чем возобновить наступление на Славянск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

ВСУ, вероятно, сохранят свою оборону вокруг Лисичанска и продолжат истощать российские войска.

В то же время, отмечается, что украинские войска, скорее всего, намеренно отступят из Лисичанска, если россияне будут угрожать украинским опорным пунктам в этом районе.

Россиянам необходимо перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, чтобы полностью изолировать Лисичанск. Они, вероятно, столкнутся с трудностями во время окружения Лисичанска из-за провала на Северском Донце в мае.

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