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Прежде чем возобновить наступление на Славянск, россияне попытаются окружить Лисичанск, - американский Институт изучения войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

Россияне попытаются оцепить украинские войска в Лисичанске и заблокировать наземные линии поставок к северо-западу от города, прежде чем возобновить наступление на Славянск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

ВСУ, вероятно, сохранят свою оборону вокруг Лисичанска и продолжат истощать российские войска.

В то же время, отмечается, что украинские войска, скорее всего, намеренно отступят из Лисичанска, если россияне будут угрожать украинским опорным пунктам в этом районе.

Россиянам необходимо перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, чтобы полностью изолировать Лисичанск. Они, вероятно, столкнутся с трудностями во время окружения Лисичанска из-за провала на Северском Донце в мае.

Также читайте: Украинские воины остановили наступление вражеской пехоты на Бахмутском направлении, - Генштаб ВСУ

Автор: Анастасія Потіха
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Як диванном полководцю зрозуміло,що про це знають й москалі ,й саме там і попруть.А українці ,маючи вже засоби ураження з далекої відстані лупитимуть по тому місці й вдень і вночі.
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25.06.2022 07:13 Ответить
"нема в них ні сил не средств" - будуемо зелену шоссе Слов'янськ - Лисичанськ!
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25.06.2022 07:20 Ответить
а саме смішне, шо ці зелені підараси таки збудують....
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25.06.2022 07:22 Ответить
Недостатньо працюють наші ДРГ у тилу ворога. На харківщині вони повинні кошмарити орків по повній. Позавчора звільнили Семенченка із тюрми, допоможіть йому зібрати диверсійна групи , хай іде по тилах ворога.
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25.06.2022 09:50 Ответить
Так, і Семенченко знов заведе своїх в котел, а сам з подряпиною на дупі швиденько евакуюється в Дніпро. Як в 2015-му. Пам'ятаю, а як же ж!!!
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25.06.2022 11:50 Ответить
 
 