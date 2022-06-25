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Утром в Житомирской области раздавались взрывы, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

В Житомирской области утром были слышны взрывы. Людей призывали находиться в укрытиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ и ссылаясь на фейсбук-страницу Житомирской ОГА.

"Уважаемые жители Житомирщины! Слышны взрывы. Не пренебрегайте собственной безопасностью и спускайтесь в укрытие. Старайтесь находиться в безопасном месте до окончания тревоги и не пренебрегайте предупреждениями", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Немає ніякої беларусі-це улус мацковської орди..Бульбособаки такі самі як і свинособаки..
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25.06.2022 07:17
+10
Бульборашка не отвертится и будет так же отвечать за убийства украинцев, як и кацапы
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25.06.2022 07:21
+6
Белорусский полк у нас есть,надеюсь дорастет до бригады а потом ее надо будет отправить в "отпуск" домой.
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25.06.2022 07:25
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А на Банковій чули ?
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25.06.2022 07:09 Ответить
Думаю чули , так як близко 6-ї години ранку була сирена по всьому місту!!
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25.06.2022 07:12 Ответить
На київщині теж були вибухи , в самій столиці , особисто я не чув !
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25.06.2022 07:27 Ответить
Сьогодні вночі русофашисти випустили по нашій країні близько 20- и
ракет з територіі Бвлорусіі !

кремлівські шакали ніяк не заспокояться 😠
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25.06.2022 07:10 Ответить
Немає ніякої беларусі-це улус мацковської орди..Бульбособаки такі самі як і свинособаки..
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25.06.2022 07:17 Ответить
Бульборашка не отвертится и будет так же отвечать за убийства украинцев, як и кацапы
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25.06.2022 07:21 Ответить
С такими ответами , как украинские суды дают ГНИДАМ ПО 2 года или УСЛОВНО БЕЗ КОНФИСКАЦИИ⁉️За пособничество ФИАССОВЫМ УБИЙСТВАМ , бомбежкам городов и ………………
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25.06.2022 09:08 Ответить
Белорусский полк у нас есть,надеюсь дорастет до бригады а потом ее надо будет отправить в "отпуск" домой.
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25.06.2022 07:25 Ответить
Рашинські літаки завдали масованого ракетного удару по Київській, Чернігівській та Житомирській областях. Перший запуск було здійснено приблизно о 3:45 з повітря ,
повторний о 5-40 ранку !
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25.06.2022 07:33 Ответить
По Десне ударили, редиски... По живому городку, там люди, дети. Там ужас.
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25.06.2022 08:00 Ответить
 
 