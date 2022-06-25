Утром в Житомирской области раздавались взрывы, - ОГА
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В Житомирской области утром были слышны взрывы. Людей призывали находиться в укрытиях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ и ссылаясь на фейсбук-страницу Житомирской ОГА.
"Уважаемые жители Житомирщины! Слышны взрывы. Не пренебрегайте собственной безопасностью и спускайтесь в укрытие. Старайтесь находиться в безопасном месте до окончания тревоги и не пренебрегайте предупреждениями", - говорится в сообщении.
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ракет з територіі Бвлорусіі !
кремлівські шакали ніяк не заспокояться 😠
повторний о 5-40 ранку !