Вранці на Житомирщині лунали вибухи, - ОДА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Житомирщині вранці було чути вибухи. Людей закликали перебувати в укриттях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ і з посиланням на фейсбук-сторінку Житомирської ОДА.
"Шановні жителі Житомирщини! Чути вибухи. Не нехтуйте власною безпекою та спускайтеся в укриття. Намагайтесь перебувати у безпечному місці до закінчення тривоги і не нехтуйте попередженнями", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+17 Николай Водяной
показати весь коментар25.06.2022 07:17
+10 Ирина Иваненко 7637ff53
показати весь коментар25.06.2022 07:21
+6 govtva
показати весь коментар25.06.2022 07:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ракет з територіі Бвлорусіі !
кремлівські шакали ніяк не заспокояться 😠
повторний о 5-40 ранку !