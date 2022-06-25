Вранці на Житомирщині лунали вибухи, - ОДА

На Житомирщині вранці було чути вибухи. Людей закликали перебувати в укриттях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і з посиланням на фейсбук-сторінку Житомирської ОДА.

"Шановні жителі Житомирщини! Чути вибухи. Не нехтуйте власною безпекою та спускайтеся в укриття. Намагайтесь перебувати у безпечному місці до закінчення тривоги і не нехтуйте попередженнями", - йдеться в повідомленні.

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