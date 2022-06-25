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ВСУ остановили вражескую штурмовую группу на Харьковском направлении, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Украинские воины решительно подавили действия вражеской штурмовой группы в районе населённого пункта Уды. Противник отошел.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 25 июня в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций. Осуществил артиллерийские обстрелы по элементам инфраструктуры в районах города Харькова и Вялевского водохранилища".

Действия вражеской штурмовой группы в районе населённого пункта Уды наши воины решительно подавили. Противник отошел. Нанес авиаудару с вертолетов Ка-52 в районе населенного пункта Явирское", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины остановили наступление вражеской пехоты на Бахмутском направлении, - Генштаб ВСУ
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кацапів потрібно знищувати
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25.06.2022 08:41 Ответить
слава ЗСУ!
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25.06.2022 08:42 Ответить
Таке враження що асвабадітєлі пруть сюди обнюхані і обколоті.
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25.06.2022 08:48 Ответить
Грошенята поки що платять + можна пограбувати та познущатися + ************** каже, що всьо харашо патерь нет.
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25.06.2022 09:05 Ответить
Героям слава !!!
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25.06.2022 09:26 Ответить
Слава і шана оборонцям України
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25.06.2022 10:53 Ответить
Хлопці , бийте безжалісно русофашистів , так як це не люди , а жорстокі
вбивці , мародери і гвалтівники !!💪😠✊

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25.06.2022 13:25 Ответить
Тіло орка ляже в грунт, допоможе ЗСУ!!!
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25.06.2022 21:37 Ответить
 
 