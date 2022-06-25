ВСУ остановили вражескую штурмовую группу на Харьковском направлении, - Генштаб ВСУ

Украинские воины решительно подавили действия вражеской штурмовой группы в районе населённого пункта Уды. Противник отошел.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 25 июня в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций. Осуществил артиллерийские обстрелы по элементам инфраструктуры в районах города Харькова и Вялевского водохранилища".

Действия вражеской штурмовой группы в районе населённого пункта Уды наши воины решительно подавили. Противник отошел. Нанес авиаудару с вертолетов Ка-52 в районе населенного пункта Явирское", - говорится в сообщении.

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