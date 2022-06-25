УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15201 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
15 123 8
армія РФ (13455) війна (56290) Генштаб ЗС (4486) Харківщина (4265)

ЗСУ зупинили ворожу штурмову групу на Харківському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українські воїни рішуче придушили дії ворожої штурмової групи в районі населеного пункту Уди. Противник відійшов.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 25 червня у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій. Здійснив артилерійські обстріли по елементах інфраструктури в районах міста Харкова та В’ялівського водосховища.

Дії ворожої штурмової групи в районі населеного пункту Уди наші воїни рішуче придушили. Противник відійшов. Завдав авіаудару з вертольотів Ка-52 в районі населеного пункту Явірське", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Українські воїни зупинили наступ ворожої піхоти на Бахмутському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапів потрібно знищувати
показати весь коментар
25.06.2022 08:41 Відповісти
слава ЗСУ!
показати весь коментар
25.06.2022 08:42 Відповісти
Таке враження що асвабадітєлі пруть сюди обнюхані і обколоті.
показати весь коментар
25.06.2022 08:48 Відповісти
Грошенята поки що платять + можна пограбувати та познущатися + ************** каже, що всьо харашо патерь нет.
показати весь коментар
25.06.2022 09:05 Відповісти
Героям слава !!!
показати весь коментар
25.06.2022 09:26 Відповісти
Слава і шана оборонцям України
показати весь коментар
25.06.2022 10:53 Відповісти
Хлопці , бийте безжалісно русофашистів , так як це не люди , а жорстокі
вбивці , мародери і гвалтівники !!💪😠✊

показати весь коментар
25.06.2022 13:25 Відповісти
Тіло орка ляже в грунт, допоможе ЗСУ!!!
показати весь коментар
25.06.2022 21:37 Відповісти
 
 