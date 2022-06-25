В результате утреннего обстрела Николаева и области ранен один человек, - ОВА

Утром 25 июня враг обстрелял Николаев и Николаевскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук-страницу Николаевской ОВА.

"Утром, 25 июня, город снова подвергся обстрелам. Информация уточняется.

В 06:30 с. Первомайское Первомайское общество подверглось обстрелам. В результате значительны разрушения построек и электрического трансформатора. Подробная информация о последствиях уточняется.

Около 06:50 зафиксированы прилеты в с. Константиновка Константиновской громады. Один человек ранен.

Также после 07:00 обстрелов подверглось село Лиманы Галицыновской громады. Последствия уточняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также продолжаются обстрелы Березнеговатской громады Баштанского района. Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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