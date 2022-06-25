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Унаслідок ранкового обстрілу Миколаєва та області поранено одну людину, - ОВА

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обстріл,миколаївщина

Вранці 25 червня ворог обстріляв Миколаїв та Миколаївську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Миколаївської ОВА.

"Вранці, 25 червня, місто знову зазнало обстрілів. Інформація уточнюється.

О 06:30 с. Первомайське Первомайської громади зазнало обстрілів. В результаті значні руйнації будівель та електричного трансформатора. Детальна інформація про наслідки уточнюється.

Близько 06:50 зафіксовані прильоти в с. Костянтинівка Костянтинівської громади. Одна людина поранена.

Також після 07:00 обстрілів зазнало село Лимани Галицинівської громади. Наслідки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також тривають обстріли Березнегуватської громади Баштанського району. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Також читайте: У Миколаєві вранці було чути вибухи, - мер Сєнкевич

Автор: Наталя Джума
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