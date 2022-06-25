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Конфискованные российские активы должны пойти на восстановление Украины, - Яресько

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

яресько

У Украины должен быть четкий план послевоенного восстановления, под который будут собираться средства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила экс-министр финансов Украины (2014-2016 гг.), директор Совета по финансовому управлению Пуэрто-Рико в 2017-22 годах Наталья Яресько во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.

"Первое - это то, каково видение Украиной своего восстановления, что Украина видит для себя как план. И этот план должен вдохновлять. Поскольку второй вопрос - как собрать средства, чтобы обеспечить это восстановление, какие должны быть источники", - отметила она.

По словам Яресько, восстановление должно базироваться на новейших технологиях, в частности, в сфере жилья, а также соответствовать стандартам ЕС.

Относительно путей финансирования экс-министр финансов назвала несколько ключевых источников.

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"Прежде всего, это конфискация российских активов. Я знаю, что в каждой юрисдикции, где были заморожены активы России, нужно принять конкретные законы, разработать процедуру. И это также будет сопровождаться и судебными делами, конечно", - пояснила она.

"Это все потребует времени, но этот процесс уже нужно начинать. И в законодательном плане тоже", - отметила она.

В то же время, добавила экс-министр, Украина может привлечь для восстановления средства международных финансовых учреждений, МВФ, Европейского банка реконструкции и развития, Большой двадцатки. Кроме восстановления необходимо будет обеспечить макроэкономическую финансовую поддержку Украины.

"Конечно, это может нуждаться и в определенной реструктуризации долга", - сказала Яресько.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Керівником програми, ймовірніше за все, буде Гонтарева. Беня та кагал в істериці.
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25.06.2022 13:25
+10
Тільки без зЕбілів. З нею, Гонтарєвою та Смолієм.
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25.06.2022 13:21
+8
Гонтарева специалист высочайшего класса. Банда Коломойского всячески обливала ее гряью и пытались ее физически уничтожить. 73% умников им верили. Радуйтесь, теперь у власти Ермак, Татаров, Безуглая и всякие Арестовичи. Зеленский - послушная и зависимая марионетка. Боюсь, что у них есть на него компромат.
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25.06.2022 13:41
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25.06.2022 13:14 Ответить
Только без тебя,уже нарисовалась.
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25.06.2022 13:16 Ответить
Тільки без зЕбілів. З нею, Гонтарєвою та Смолієм.
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25.06.2022 13:21 Ответить
не скавчи бовкало,дарма тобі субсидії давали в тих роках,краще ю ти згнив на заробітках)))
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25.06.2022 13:24 Ответить
Ключевой вопрос всей этой будущей "вэлыкой видбудовы": кто конкретно будет распорядителем денег и в случае нецелевого использования или тем более разворовывания, кто будет сажать и конфисковывать, только не в своей карман, а в бюджет?..
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25.06.2022 13:17 Ответить
Це з царини фантастики.
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25.06.2022 13:21 Ответить
Зачем ты язык коверкаешь дурачек?
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25.06.2022 13:22 Ответить
Керівником програми, ймовірніше за все, буде Гонтарева. Беня та кагал в істериці.
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25.06.2022 13:25 Ответить
Гонтарева специалист высочайшего класса. Банда Коломойского всячески обливала ее гряью и пытались ее физически уничтожить. 73% умников им верили. Радуйтесь, теперь у власти Ермак, Татаров, Безуглая и всякие Арестовичи. Зеленский - послушная и зависимая марионетка. Боюсь, что у них есть на него компромат.
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25.06.2022 13:41 Ответить
Кіт Вчений@TedTeddycat
1 ч

...Мудий норід вибачив чму усе, включно з масовими багаторазовими вбивствами українців.
А от бамажка = то справді інше.
Це ключ до визнання виборів недійсними, чи не так?

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25.06.2022 14:14 Ответить
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25.06.2022 13:49 Ответить
Та ви шо? "Разбиратель", до бандюковича, який знищив золотовалютний резерв, для утримання гривні, залишивши Україну зі 108 тис грн в дерскарбниці, притензій немає?
То вам Гонтарева в штанці нагидила, рятуючи Україну від дефолта, якого так прагнули *****- бабломойський? І це при активних бойових діях.
І що там про Вальцмана, розібрались? Окрім мокшанських вкидів, щось реальне буде, чи ніяк?
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25.06.2022 14:54 Ответить
претензій
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25.06.2022 15:35 Ответить
Я намагаюсь робити логічні висновки, наприклад судова справа була заведена на Порошенка , а він і досі не сидить . Навіщо тоді було взагалі робити це судилище? Захотіли би , посадили за грати швидко . Схоже на емітацію. )
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25.06.2022 16:22 Ответить
Не пишіть дурні. Він Президент і наразі депутат. Це все складно.
На справі Шеремета вже обпеклися.
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25.06.2022 17:31 Ответить
упаси Бог..
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25.06.2022 18:38 Ответить
ПО ПЕРШЕ - треба збудувати новий ПРЯМИЙ ЯК СТРІЛА АВТОБАН В 8 полос від ЧОП ДО КИЇВА
Для єкономіці України важливо ЗВЯЗАТИ УКРАЇНУ І ЕВРОПУ ЯКІСНОЙ ШВИДКОЙ І КОРОТКОЮТРАСОЮ
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25.06.2022 13:28 Ответить
ПО ДРУГЕ - треба на кордоні в ЕС збудувати єлеватори для українського зерна для його безпеки
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25.06.2022 13:31 Ответить
Угу ... Елеватори для зерна урожаю 20121 року ? Блін, де ви беретесь такі розумники ??
Чи не дешевше відновити морський путь ??
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25.06.2022 17:33 Ответить
ПО ТРЕТЕ - треба почати робити УКРАЇНСЬКУ зброю на кордоні з ЕС в співпраці з прикордонними країнами
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25.06.2022 13:33 Ответить
шо! опять автобан? давайте уже хайперлуп
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25.06.2022 14:29 Ответить
Её из Пуэрто-Рико местные погнали. Просрала всё , только о себе и беспокоится, дальняя родня Сени-зайчика.
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25.06.2022 13:46 Ответить
Зела позовет братана Рому Абрамовича и все бу круто... по Кучмовски...
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25.06.2022 13:57 Ответить
нажаль, вумний нарід нікуди не подівся, якщо не втік закордон по гуманітарку, і, схоже, навряд чи порозумнішав з огляду на дебілятор ******** новин 24/7 з бєнє-медведчуківсько-фірташевськими хвойдами..
непопулярну річ скажу, але краще вже цивілізОване, тимчасОве "внєшнєє управлєніє" аніж ніякий аніматор на троні..(((
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25.06.2022 14:03 Ответить
Конфісковані російські активи мають піти на відбудову України


ага, если Беня первым не доберется...
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25.06.2022 14:14 Ответить
Канада разрешила конфисковать российские активы и передавать их на восстановление Украины.

Принятие закона несколько дней назад анонсировала заместитель премьер-министра, министр финансов Канады Христя Фриланд:

- Считаем, что действительно важно расширять наши юридические полномочия, поскольку будет очень важно найти деньги для восстановления Украины. И я не могу назвать более уместный источник такого финансирования, чем конфискованные российские активы. https://t.me/charter97_org/76530
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25.06.2022 14:15 Ответить
Там одних ЗВР 300 миллиардов долларов. Если начнут, придется отдать все. Такие деньги Украине просто так не отдадут. У них тоже проблемы с экономикой.
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25.06.2022 14:21 Ответить
За 300 млрд можна збудувати 50 реакторів, 10 азовсталей, 5 міст мільйонників з нуля і ще 100 млрд залишиться на колонізацію Марса. Але ***** на те і є *****м.
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25.06.2022 16:45 Ответить
Забудьте про ЗВР і заморожені активи. Воно усе заморожене і буде розморожене тільки за рішенням судів.
Швидше за все, репарації підуть по рішенню суду ООН. Там вже процес запускають.
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25.06.2022 17:36 Ответить
А що там з репараціями? Щось тихо.
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25.06.2022 16:43 Ответить
... і контрибуціями ...
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25.06.2022 17:34 Ответить
 
 