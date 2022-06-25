Конфискованные российские активы должны пойти на восстановление Украины, - Яресько
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У Украины должен быть четкий план послевоенного восстановления, под который будут собираться средства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила экс-министр финансов Украины (2014-2016 гг.), директор Совета по финансовому управлению Пуэрто-Рико в 2017-22 годах Наталья Яресько во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.
"Первое - это то, каково видение Украиной своего восстановления, что Украина видит для себя как план. И этот план должен вдохновлять. Поскольку второй вопрос - как собрать средства, чтобы обеспечить это восстановление, какие должны быть источники", - отметила она.
По словам Яресько, восстановление должно базироваться на новейших технологиях, в частности, в сфере жилья, а также соответствовать стандартам ЕС.
Относительно путей финансирования экс-министр финансов назвала несколько ключевых источников.
"Прежде всего, это конфискация российских активов. Я знаю, что в каждой юрисдикции, где были заморожены активы России, нужно принять конкретные законы, разработать процедуру. И это также будет сопровождаться и судебными делами, конечно", - пояснила она.
"Это все потребует времени, но этот процесс уже нужно начинать. И в законодательном плане тоже", - отметила она.
В то же время, добавила экс-министр, Украина может привлечь для восстановления средства международных финансовых учреждений, МВФ, Европейского банка реконструкции и развития, Большой двадцатки. Кроме восстановления необходимо будет обеспечить макроэкономическую финансовую поддержку Украины.
"Конечно, это может нуждаться и в определенной реструктуризации долга", - сказала Яресько.
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1 ч
...Мудий норід вибачив чму усе, включно з масовими багаторазовими вбивствами українців.
А от бамажка = то справді інше.
Це ключ до визнання виборів недійсними, чи не так?
То вам Гонтарева в штанці нагидила, рятуючи Україну від дефолта, якого так прагнули *****- бабломойський? І це при активних бойових діях.
І що там про Вальцмана, розібрались? Окрім мокшанських вкидів, щось реальне буде, чи ніяк?
На справі Шеремета вже обпеклися.
Для єкономіці України важливо ЗВЯЗАТИ УКРАЇНУ І ЕВРОПУ ЯКІСНОЙ ШВИДКОЙ І КОРОТКОЮТРАСОЮ
Чи не дешевше відновити морський путь ??
непопулярну річ скажу, але краще вже цивілізОване, тимчасОве "внєшнєє управлєніє" аніж ніякий аніматор на троні..(((
ага, если Беня первым не доберется...
Принятие закона несколько дней назад анонсировала заместитель премьер-министра, министр финансов Канады Христя Фриланд:
- Считаем, что действительно важно расширять наши юридические полномочия, поскольку будет очень важно найти деньги для восстановления Украины. И я не могу назвать более уместный источник такого финансирования, чем конфискованные российские активы. https://t.me/charter97_org/76530
Швидше за все, репарації підуть по рішенню суду ООН. Там вже процес запускають.