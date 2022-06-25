Конфісковані російські активи мають піти на відбудову України, - Яресько

Україна повинна мати чіткий план післявоєнної відбудови, під який будуть збиратися кошти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила ексміністр фінансів України (2014-2016 рр.), Директор Ради з фінансового управління Пуерто-Рико у 2017-22 роках Наталя Яресько під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"Перше - це те, яким є бачення України свого відновлення, що Україна бачить для себе як план. І цей план має надихати. Оскільки друге питання – як зібрати кошти, щоб забезпечити цю відбудову, які мають бути джерела", - зазначила вона.

За словами Яресько, відбудова повинна базуватися на новітніх технологіях, зокрема, у сфері житла, а також відповідати стандартам ЄС.

Щодо шляхів фінансування, ексміністр фінансів назвала кілька ключових джерел.

"Перш за все це конфіскація російських активів. Я знаю, що в кожній юрисдикції, де були заморожені активи Росії, треба прийняти конкретні закони, розробити процедуру. І це також буде супроводжуватися і судовими справами, звичайно", - пояснила вона.

"Це все потребуватиме часу, але цей процес уже треба розпочинати. І в законодавчому плані також", - зазначила вона.

Водночас, додала ексміністр, Україна може залучити для відбудови кошти міжнародних фінансових установ, МВФ, Європейського банку реконструкції і розвитку, Великої двадцятки. Окрім відбудови, необхідно буде забезпечити макроекономічну фінансову підтримку України.

"Звичайно, це може потребувати і певної реструктуризації боргу", - сказала Яресько.

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