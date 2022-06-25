Конфісковані російські активи мають піти на відбудову України, - Яресько
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Україна повинна мати чіткий план післявоєнної відбудови, під який будуть збиратися кошти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила ексміністр фінансів України (2014-2016 рр.), Директор Ради з фінансового управління Пуерто-Рико у 2017-22 роках Наталя Яресько під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.
"Перше - це те, яким є бачення України свого відновлення, що Україна бачить для себе як план. І цей план має надихати. Оскільки друге питання – як зібрати кошти, щоб забезпечити цю відбудову, які мають бути джерела", - зазначила вона.
За словами Яресько, відбудова повинна базуватися на новітніх технологіях, зокрема, у сфері житла, а також відповідати стандартам ЄС.
Щодо шляхів фінансування, ексміністр фінансів назвала кілька ключових джерел.
"Перш за все це конфіскація російських активів. Я знаю, що в кожній юрисдикції, де були заморожені активи Росії, треба прийняти конкретні закони, розробити процедуру. І це також буде супроводжуватися і судовими справами, звичайно", - пояснила вона.
"Це все потребуватиме часу, але цей процес уже треба розпочинати. І в законодавчому плані також", - зазначила вона.
Водночас, додала ексміністр, Україна може залучити для відбудови кошти міжнародних фінансових установ, МВФ, Європейського банку реконструкції і розвитку, Великої двадцятки. Окрім відбудови, необхідно буде забезпечити макроекономічну фінансову підтримку України.
"Звичайно, це може потребувати і певної реструктуризації боргу", - сказала Яресько.
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1 ч
...Мудий норід вибачив чму усе, включно з масовими багаторазовими вбивствами українців.
А от бамажка = то справді інше.
Це ключ до визнання виборів недійсними, чи не так?
То вам Гонтарева в штанці нагидила, рятуючи Україну від дефолта, якого так прагнули *****- бабломойський? І це при активних бойових діях.
І що там про Вальцмана, розібрались? Окрім мокшанських вкидів, щось реальне буде, чи ніяк?
На справі Шеремета вже обпеклися.
Для єкономіці України важливо ЗВЯЗАТИ УКРАЇНУ І ЕВРОПУ ЯКІСНОЙ ШВИДКОЙ І КОРОТКОЮТРАСОЮ
Чи не дешевше відновити морський путь ??
непопулярну річ скажу, але краще вже цивілізОване, тимчасОве "внєшнєє управлєніє" аніж ніякий аніматор на троні..(((
ага, если Беня первым не доберется...
Принятие закона несколько дней назад анонсировала заместитель премьер-министра, министр финансов Канады Христя Фриланд:
- Считаем, что действительно важно расширять наши юридические полномочия, поскольку будет очень важно найти деньги для восстановления Украины. И я не могу назвать более уместный источник такого финансирования, чем конфискованные российские активы. https://t.me/charter97_org/76530
Швидше за все, репарації підуть по рішенню суду ООН. Там вже процес запускають.