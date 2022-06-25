УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14108 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаВійна в Україні Війна
2 313 33
війна (56290) Яресько (61) Київський безпековий форум (122)

Конфісковані російські активи мають піти на відбудову України, - Яресько

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

яресько

Україна повинна мати чіткий план післявоєнної відбудови, під який будуть збиратися кошти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила ексміністр фінансів України (2014-2016 рр.), Директор Ради з фінансового управління Пуерто-Рико у 2017-22 роках Наталя Яресько під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"Перше - це те, яким є бачення України свого відновлення, що Україна бачить для себе як план. І цей план має надихати. Оскільки друге питання – як зібрати кошти, щоб забезпечити цю відбудову, які мають бути джерела", - зазначила вона.

За словами Яресько, відбудова повинна базуватися на новітніх технологіях, зокрема, у сфері житла, а також відповідати стандартам ЄС.

Щодо шляхів фінансування, ексміністр фінансів назвала кілька ключових джерел.

"Перш за все це конфіскація російських активів. Я знаю, що в кожній юрисдикції, де були заморожені активи Росії, треба прийняти конкретні закони, розробити процедуру. І це також буде супроводжуватися і судовими справами, звичайно", - пояснила вона.

"Це все потребуватиме часу, але цей процес уже треба розпочинати. І в законодавчому плані також", - зазначила вона.

Водночас, додала ексміністр, Україна може залучити для відбудови кошти міжнародних фінансових установ, МВФ, Європейського банку реконструкції і розвитку, Великої двадцятки. Окрім відбудови, необхідно буде забезпечити макроекономічну фінансову підтримку України.

"Звичайно, це може потребувати і певної реструктуризації боргу", - сказала Яресько.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вілсон, Яценюк, Яресько та посол Франції - КБФ про відновлення України. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Керівником програми, ймовірніше за все, буде Гонтарева. Беня та кагал в істериці.
показати весь коментар
25.06.2022 13:25
+10
Тільки без зЕбілів. З нею, Гонтарєвою та Смолієм.
показати весь коментар
25.06.2022 13:21
+8
Гонтарева специалист высочайшего класса. Банда Коломойского всячески обливала ее гряью и пытались ее физически уничтожить. 73% умников им верили. Радуйтесь, теперь у власти Ермак, Татаров, Безуглая и всякие Арестовичи. Зеленский - послушная и зависимая марионетка. Боюсь, что у них есть на него компромат.
показати весь коментар
25.06.2022 13:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.06.2022 13:14 Відповісти
Только без тебя,уже нарисовалась.
показати весь коментар
25.06.2022 13:16 Відповісти
Тільки без зЕбілів. З нею, Гонтарєвою та Смолієм.
показати весь коментар
25.06.2022 13:21 Відповісти
не скавчи бовкало,дарма тобі субсидії давали в тих роках,краще ю ти згнив на заробітках)))
показати весь коментар
25.06.2022 13:24 Відповісти
Ключевой вопрос всей этой будущей "вэлыкой видбудовы": кто конкретно будет распорядителем денег и в случае нецелевого использования или тем более разворовывания, кто будет сажать и конфисковывать, только не в своей карман, а в бюджет?..
показати весь коментар
25.06.2022 13:17 Відповісти
Це з царини фантастики.
показати весь коментар
25.06.2022 13:21 Відповісти
Зачем ты язык коверкаешь дурачек?
показати весь коментар
25.06.2022 13:22 Відповісти
Керівником програми, ймовірніше за все, буде Гонтарева. Беня та кагал в істериці.
показати весь коментар
25.06.2022 13:25 Відповісти
Гонтарева специалист высочайшего класса. Банда Коломойского всячески обливала ее гряью и пытались ее физически уничтожить. 73% умников им верили. Радуйтесь, теперь у власти Ермак, Татаров, Безуглая и всякие Арестовичи. Зеленский - послушная и зависимая марионетка. Боюсь, что у них есть на него компромат.
показати весь коментар
25.06.2022 13:41 Відповісти
Кіт Вчений@TedTeddycat
1 ч

...Мудий норід вибачив чму усе, включно з масовими багаторазовими вбивствами українців.
А от бамажка = то справді інше.
Це ключ до визнання виборів недійсними, чи не так?

показати весь коментар
25.06.2022 14:14 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2022 13:49 Відповісти
Та ви шо? "Разбиратель", до бандюковича, який знищив золотовалютний резерв, для утримання гривні, залишивши Україну зі 108 тис грн в дерскарбниці, притензій немає?
То вам Гонтарева в штанці нагидила, рятуючи Україну від дефолта, якого так прагнули *****- бабломойський? І це при активних бойових діях.
І що там про Вальцмана, розібрались? Окрім мокшанських вкидів, щось реальне буде, чи ніяк?
показати весь коментар
25.06.2022 14:54 Відповісти
претензій
показати весь коментар
25.06.2022 15:35 Відповісти
Я намагаюсь робити логічні висновки, наприклад судова справа була заведена на Порошенка , а він і досі не сидить . Навіщо тоді було взагалі робити це судилище? Захотіли би , посадили за грати швидко . Схоже на емітацію. )
показати весь коментар
25.06.2022 16:22 Відповісти
Не пишіть дурні. Він Президент і наразі депутат. Це все складно.
На справі Шеремета вже обпеклися.
показати весь коментар
25.06.2022 17:31 Відповісти
упаси Бог..
показати весь коментар
25.06.2022 18:38 Відповісти
ПО ПЕРШЕ - треба збудувати новий ПРЯМИЙ ЯК СТРІЛА АВТОБАН В 8 полос від ЧОП ДО КИЇВА
Для єкономіці України важливо ЗВЯЗАТИ УКРАЇНУ І ЕВРОПУ ЯКІСНОЙ ШВИДКОЙ І КОРОТКОЮТРАСОЮ
показати весь коментар
25.06.2022 13:28 Відповісти
ПО ДРУГЕ - треба на кордоні в ЕС збудувати єлеватори для українського зерна для його безпеки
показати весь коментар
25.06.2022 13:31 Відповісти
Угу ... Елеватори для зерна урожаю 20121 року ? Блін, де ви беретесь такі розумники ??
Чи не дешевше відновити морський путь ??
показати весь коментар
25.06.2022 17:33 Відповісти
ПО ТРЕТЕ - треба почати робити УКРАЇНСЬКУ зброю на кордоні з ЕС в співпраці з прикордонними країнами
показати весь коментар
25.06.2022 13:33 Відповісти
шо! опять автобан? давайте уже хайперлуп
показати весь коментар
25.06.2022 14:29 Відповісти
Её из Пуэрто-Рико местные погнали. Просрала всё , только о себе и беспокоится, дальняя родня Сени-зайчика.
показати весь коментар
25.06.2022 13:46 Відповісти
Зела позовет братана Рому Абрамовича и все бу круто... по Кучмовски...
показати весь коментар
25.06.2022 13:57 Відповісти
нажаль, вумний нарід нікуди не подівся, якщо не втік закордон по гуманітарку, і, схоже, навряд чи порозумнішав з огляду на дебілятор ******** новин 24/7 з бєнє-медведчуківсько-фірташевськими хвойдами..
непопулярну річ скажу, але краще вже цивілізОване, тимчасОве "внєшнєє управлєніє" аніж ніякий аніматор на троні..(((
показати весь коментар
25.06.2022 14:03 Відповісти
Конфісковані російські активи мають піти на відбудову України


ага, если Беня первым не доберется...
показати весь коментар
25.06.2022 14:14 Відповісти
Канада разрешила конфисковать российские активы и передавать их на восстановление Украины.

Принятие закона несколько дней назад анонсировала заместитель премьер-министра, министр финансов Канады Христя Фриланд:

- Считаем, что действительно важно расширять наши юридические полномочия, поскольку будет очень важно найти деньги для восстановления Украины. И я не могу назвать более уместный источник такого финансирования, чем конфискованные российские активы. https://t.me/charter97_org/76530
показати весь коментар
25.06.2022 14:15 Відповісти
Там одних ЗВР 300 миллиардов долларов. Если начнут, придется отдать все. Такие деньги Украине просто так не отдадут. У них тоже проблемы с экономикой.
показати весь коментар
25.06.2022 14:21 Відповісти
За 300 млрд можна збудувати 50 реакторів, 10 азовсталей, 5 міст мільйонників з нуля і ще 100 млрд залишиться на колонізацію Марса. Але ***** на те і є *****м.
показати весь коментар
25.06.2022 16:45 Відповісти
Забудьте про ЗВР і заморожені активи. Воно усе заморожене і буде розморожене тільки за рішенням судів.
Швидше за все, репарації підуть по рішенню суду ООН. Там вже процес запускають.
показати весь коментар
25.06.2022 17:36 Відповісти
А що там з репараціями? Щось тихо.
показати весь коментар
25.06.2022 16:43 Відповісти
... і контрибуціями ...
показати весь коментар
25.06.2022 17:34 Відповісти
 
 