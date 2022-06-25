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Российские вертолеты обстреляли приграничье Сумщины, жертв нет, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,обстріл

Российские оккупанты с вертолетов обстреляли территории Краснопольской громады на Сумщине.

Об этом в Telegram сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Два российских вертолета обстреляли приграничье Сумщины. Вражеские вертолеты вылетели со стороны России и совершили 6 пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской громады.

Предварительно жертв вследствие этого обстрела нет", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+5
Шкода ,що на кордоні в кущах не сидів хтось зі стінгером.
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25.06.2022 13:30
+3
нет. И не будет. Они нужны в зоне боёв. И даже если бы в кустах и сидел расчет ПЗРК, который лупит глаза в направлении границы круглосуточно, то все равно они бы этого вертолета и не увидели бы, потому что залп НУРСами вертолет делаес с кабрирования вне радиуса действия ПЗРК.

Для нивелирования подобной угрозы необходимо либо уничтожение военной аэродромной структуры в приграничных областях, либо насыщение наших приграничных районов комплексами ПВО среднего радиуса действия для поражения целей над территорией лаптестана на глубине до 50 км. А лучше и то, и другое.
В общем-то, это закономерный результат того факта, что два года назад Владимир Александрочив послал ***** Олега Петровича, который просил 40 миллионов долларов для доработки комплекса ПВО среднего радиуса действия на основе уже готовой ракеты "ольхи". А пока теперь длительный исторический период местное население приграничных областей Украины, граничащих с балалайней, будет жить в таком лоторейном режиме, когда в твою клуню в любой момент может прилететь изделие, стоимостью всего пару десятков тысяч долларов (ракета НУРС стоит не дорого). Напомню еще раз украинскую народную примету: спочатку ти голосуєш за клоуна в косоворотці, а згодом шукаеш бомбосховище.

Проценты по результатам голосования в Сумской области подсказать, или сами посмотрите?
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25.06.2022 14:03
+2
Хто в курсі, у прикордонників взагалі стінгерів немає?
По гвинтокрилам можна було б зі стінрегів **@нути!
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25.06.2022 13:31
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Шкода ,що на кордоні в кущах не сидів хтось зі стінгером.
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25.06.2022 13:30 Ответить
Хто в курсі, у прикордонників взагалі стінгерів немає?
По гвинтокрилам можна було б зі стінрегів **@нути!
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25.06.2022 13:31 Ответить
нет. И не будет. Они нужны в зоне боёв. И даже если бы в кустах и сидел расчет ПЗРК, который лупит глаза в направлении границы круглосуточно, то все равно они бы этого вертолета и не увидели бы, потому что залп НУРСами вертолет делаес с кабрирования вне радиуса действия ПЗРК.

Для нивелирования подобной угрозы необходимо либо уничтожение военной аэродромной структуры в приграничных областях, либо насыщение наших приграничных районов комплексами ПВО среднего радиуса действия для поражения целей над территорией лаптестана на глубине до 50 км. А лучше и то, и другое.
В общем-то, это закономерный результат того факта, что два года назад Владимир Александрочив послал ***** Олега Петровича, который просил 40 миллионов долларов для доработки комплекса ПВО среднего радиуса действия на основе уже готовой ракеты "ольхи". А пока теперь длительный исторический период местное население приграничных областей Украины, граничащих с балалайней, будет жить в таком лоторейном режиме, когда в твою клуню в любой момент может прилететь изделие, стоимостью всего пару десятков тысяч долларов (ракета НУРС стоит не дорого). Напомню еще раз украинскую народную примету: спочатку ти голосуєш за клоуна в косоворотці, а згодом шукаеш бомбосховище.

Проценты по результатам голосования в Сумской области подсказать, или сами посмотрите?
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25.06.2022 14:03 Ответить
А що це ви "неначасі" розповідаєте? Дивіться,бо ванька баканов прийде. Його,я так бачу звільняти ніхто не збирається. Дєрьмак не затвердив.
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25.06.2022 14:49 Ответить
мені той ванька вже якось *****, бо мені втрачати залишилось мало чого.
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25.06.2022 15:26 Ответить
С 5 дальность 1800 м. с кабрированием 3,5 км. С8 с кабрированием до 4.5 км.с высоты до 300. Стингер дальность 4.8-8 км.вполне можно и нужно доставать. Поставлено до 2000. Много не надо с десяток на вероятном направлении для профилактики *********. Кацапов наказывать надо,что бы срались за штурвал садиться.
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25.06.2022 23:38 Ответить
Гендиректор Уральского компрессорного завода Денис Тасаков осудил забастовку рабочих из-за невыплаты зарплаты. «Я хотел бы, чтобы люди одумались. Я ни перед кем не хочу извиняться, потому что все должны понимать ситуацию. В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. Люди погибают и это, мне кажется, важнее. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас! Хотя не выходит на работу 50 человек, а коллектив - 370».
Долг перед более чем 300 сотрудниками превысил, по данным СК РФ, 20 млн рублей. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 145.1 УК (невыплата зарплаты).
Тасаков признал негативное влияние санкций на производство: «Многие предприятия, с которыми мы сотрудничаем, попали под санкции, у них зависли деньги в санкционных банках на спецсчетах. У некоторых были экспортные контракты, за которые они не могут получить деньги, плюс курс валют практически в убыток всех приводит».
https://tayga.info/178088
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25.06.2022 13:39 Ответить
Кацапское днище-это отсутствие днища в принципе. Падение бесконечно.
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25.06.2022 14:51 Ответить
У нас до сих пор почему то думают что если не отвечать то враг сам успокоится. Реально же тактика замалчивания и задабривания врага вылазит нам боком
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25.06.2022 13:40 Ответить
не столько думают, сколько нечем.
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25.06.2022 15:27 Ответить
У нас Державний кордон, це тільки назва, хто хоче заізджає на танках, хто хоче обстрілює, хоча якщо згадати події 14-15 років як кацапи захоплювали лугандон, то якто і не дивуєшся. Але які вони, ці прокордонники круті, коли хапають "чоловіків призивного возраста".
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25.06.2022 13:46 Ответить
Тільки сьогодні думала на цю тему,як клеймили сина і внука Ротару,а 95 на гастролях тусує
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25.06.2022 13:50 Ответить
Це ще жнива не почалися вони все спалять.
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25.06.2022 17:45 Ответить
 
 