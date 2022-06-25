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Російські вертольоти обстріляли прикордоння Сумщини, жертв немає, - ДПСУ
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Російські окупанти з вертольотів обстріляли території Краснопільської громади на Сумщині.
Про це у Telegram повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"Два російські вертольоти обстріляли прикордоння Сумщини. Ворожі гелікоптери вилетіти з боку росії та здійснили 6 пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади.
Попередньо, жертв внаслідок цього обстрілу немає", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Ihor Hrytseliak
показати весь коментар25.06.2022 13:30
+3 Urs
показати весь коментар25.06.2022 14:03
+2 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар25.06.2022 13:31
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По гвинтокрилам можна було б зі стінрегів **@нути!
Для нивелирования подобной угрозы необходимо либо уничтожение военной аэродромной структуры в приграничных областях, либо насыщение наших приграничных районов комплексами ПВО среднего радиуса действия для поражения целей над территорией лаптестана на глубине до 50 км. А лучше и то, и другое.
В общем-то, это закономерный результат того факта, что два года назад Владимир Александрочив послал ***** Олега Петровича, который просил 40 миллионов долларов для доработки комплекса ПВО среднего радиуса действия на основе уже готовой ракеты "ольхи". А пока теперь длительный исторический период местное население приграничных областей Украины, граничащих с балалайней, будет жить в таком лоторейном режиме, когда в твою клуню в любой момент может прилететь изделие, стоимостью всего пару десятков тысяч долларов (ракета НУРС стоит не дорого). Напомню еще раз украинскую народную примету: спочатку ти голосуєш за клоуна в косоворотці, а згодом шукаеш бомбосховище.
Проценты по результатам голосования в Сумской области подсказать, или сами посмотрите?
Долг перед более чем 300 сотрудниками превысил, по данным СК РФ, 20 млн рублей. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 145.1 УК (невыплата зарплаты).
Тасаков признал негативное влияние санкций на производство: «Многие предприятия, с которыми мы сотрудничаем, попали под санкции, у них зависли деньги в санкционных банках на спецсчетах. У некоторых были экспортные контракты, за которые они не могут получить деньги, плюс курс валют практически в убыток всех приводит».
https://tayga.info/178088