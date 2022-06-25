Російські вертольоти обстріляли прикордоння Сумщини, жертв немає, - ДПСУ

Російські окупанти з вертольотів обстріляли території Краснопільської громади на Сумщині.

Про це у Telegram повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Два російські вертольоти обстріляли прикордоння Сумщини. Ворожі гелікоптери вилетіти з боку росії та здійснили 6 пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади.

Попередньо, жертв внаслідок цього обстрілу немає", - йдеться в повідомленні.

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