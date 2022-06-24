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обстріл (20980) Сумська область (2196) Живицький Дмитро (465)

Російські окупанти 24 червня обстріляли Хотінську громаду на Сумщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,дпсу

Російські військові близько 18.00 обстріляли Хотінську громаду Сумської області, постраждалих і руйнувань немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Близько 18 години росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду із артилерії. 4 приходи і САУ та близько 10 - із реактивних систем залпового вогню. Постраждалих та руйнувань немає", - написав він.

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Автор: Роман Свиридович
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Это не в черновицкой области разве?
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24.06.2022 22:08 Відповісти
Хотінь(Хотинь), яку обстріляли - на Сумщині. Хотин - із славною історією битви проти турків - в Чернівецькій. Цілком можливо, що переселенці-хотинці з півдня так назвали своє поселення і на Слобожанщині.
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24.06.2022 22:20 Відповісти
всім респект, шана всебічна підтримка і повага!
Українську незламну націю не здолати та не перемогти...!
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24.06.2022 22:17 Відповісти
ЄС ухвалив рішення надати Україні 9 млрд євро фінансової допомоги.
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24.06.2022 22:59 Відповісти
 
 