Російські окупанти 24 червня обстріляли Хотінську громаду на Сумщині, - ОВА
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Російські військові близько 18.00 обстріляли Хотінську громаду Сумської області, постраждалих і руйнувань немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Близько 18 години росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду із артилерії. 4 приходи і САУ та близько 10 - із реактивних систем залпового вогню. Постраждалих та руйнувань немає", - написав він.
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