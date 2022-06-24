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обстрел (20097) Сумская область (1837) Живицкий Дмитрий (242)

Российские оккупанты 24 июня обстреляли Хотинскую громаду в Сумской области, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина,дпсу

Российские военные около 18:00 обстреляли Хотинскую громаду Сумской области, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Около 18 часов россияне дважды обстреляли Хотинскую громаду из артиллерии. 4 прихода и САУ, и около 10 из реактивных систем залпового огня. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

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Это не в черновицкой области разве?
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24.06.2022 22:08 Ответить
Хотінь(Хотинь), яку обстріляли - на Сумщині. Хотин - із славною історією битви проти турків - в Чернівецькій. Цілком можливо, що переселенці-хотинці з півдня так назвали своє поселення і на Слобожанщині.
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24.06.2022 22:20 Ответить
всім респект, шана всебічна підтримка і повага!
Українську незламну націю не здолати та не перемогти...!
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24.06.2022 22:17 Ответить
ЄС ухвалив рішення надати Україні 9 млрд євро фінансової допомоги.
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24.06.2022 22:59 Ответить
 
 