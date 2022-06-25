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Новости Война в Украине
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взрыв (6102) Ривненщина (1139)

В Ривненской области прозвучали взрывы (обновлено). ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,обстріл

Местные жители услышали несколько взрывов в Ривненской области во время воздушной тревоги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Суспільне Рівне.

"В Ривненской области сообщают о взрывах в одном из районов. Детали будут после обнародования официальной информации", - говорится в сообщении.

В местных телеграм-каналах также пишут, что всего было слышно четыре взрыва.

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Позже глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в телеграме сообщил, что были нанесены два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, без жертв. В настоящее время Коваль выехал на место происшествия.

Напомним, что проводить фото- и видеосъемку места падения ракет запрещено.
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Топ комментарии
+15
только зеле никто не даст! он мордой лица не вышел
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25.06.2022 20:08
+11
Ні. То вони цілять у західну зброю . Знають, що то їх смерть їде!
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25.06.2022 20:17
+9
надо попросить у кучмы ...
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25.06.2022 20:14
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а кому страшно во время воздушной тревоги, когда гремит гром?
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25.06.2022 20:06 Ответить
Якось не співпадало. Взагалі мало гроз в цьому році.
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25.06.2022 21:04 Ответить
"Лукашенко попросил Путина «помочь» с ядерным оружием у границ Беларуси".
Надо и Зеле попросить по ленд-лизу.
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25.06.2022 20:06 Ответить
только зеле никто не даст! он мордой лица не вышел
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25.06.2022 20:08 Ответить
А бульбофюрер вышел?
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25.06.2022 20:23 Ответить
така куйло всем даёт без разбору, достаточно попросить!
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25.06.2022 20:57 Ответить
Інша справа Порох - йому стількі зброї надали, як конвенційной, так і ядерной... А все чому - бо мордой вийшов - на двох звичайних людей вистачить)))
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26.06.2022 00:53 Ответить
надо попросить у кучмы ...
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25.06.2022 20:14 Ответить
Удар нанесли по м. Сарни. Уночі били по Житомиру й Чернігівщині. Чи не схоже це на підготовку до вторгнення з Білорусі?
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25.06.2022 20:11 Ответить
Ні. То вони цілять у західну зброю . Знають, що то їх смерть їде!
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25.06.2022 20:17 Ответить
Ні, не схоже. Якби готувались, то цілились би по військових об'єктах, а так - по інфраструктурі. На щастя, попередньо, жертв немає.
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25.06.2022 20:23 Ответить
Та хіба нам скажуть, куди вони реально влучили? В цій ситуації я би довіряв лише свідкам серед місцевих...
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25.06.2022 20:34 Ответить
А вам,"товарищ майор," навіщо "куди реально"?! Кому належить-знають,кому не належить-радіють що жертв немає!
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25.06.2022 20:40 Ответить
Пишуть, що троє загиблих там...
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26.06.2022 00:00 Ответить
Зруйновано бурштинові копальні, підрив економіки внатурі
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25.06.2022 21:40 Ответить
 
 