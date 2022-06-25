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В Ривненской области прозвучали взрывы (обновлено). ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Местные жители услышали несколько взрывов в Ривненской области во время воздушной тревоги.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Суспільне Рівне.
"В Ривненской области сообщают о взрывах в одном из районов. Детали будут после обнародования официальной информации", - говорится в сообщении.
В местных телеграм-каналах также пишут, что всего было слышно четыре взрыва.
Позже глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в телеграме сообщил, что были нанесены два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, без жертв. В настоящее время Коваль выехал на место происшествия.
Напомним, что проводить фото- и видеосъемку места падения ракет запрещено.
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