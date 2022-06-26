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Утром в Николаеве раздавались взрывы, - мэр Сенкевич
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Сегодня утром в Николаеве раздались взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром в Николаеве раздавались взрывы", – говорится в сообщении.
Пока никаких детелей не сообщается.
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показать весь комментарий26.06.2022 14:51 Ответить Мне нравится 0
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