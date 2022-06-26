Утром в Николаеве раздавались взрывы, - мэр Сенкевич

Сегодня утром в Николаеве раздались взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром в Николаеве раздавались взрывы", – говорится в сообщении.

Пока никаких детелей не сообщается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Утренний удар по Николаеву: 9 ракет типа "Оникс" атаковали портовую инфраструктуру и жилые кварталы