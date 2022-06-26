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Утром в Николаеве раздавались взрывы, - мэр Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

Сегодня утром в Николаеве раздались взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром в Николаеве раздавались взрывы", – говорится в сообщении.

Пока никаких детелей не сообщается.

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Кого интересует Николаев? Тут все за Киев переживают! 10 из 14 ракет сбили, а 4 нет. Кого волнует вчерашние 9 ракет взорвавшихся из 9 запущенных по Николаеву и 1 сегодняшняя?
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26.06.2022 14:51 Ответить
 
 