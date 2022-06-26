Обстрел ядерной установки "Источник нейтронов" в Харькове: Опасности для населения нет

Опасности для населения из-за очередного обстрела войсками РФ ядерной установки "Источник нейтронов" в Харькове нет.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока хочу заверить всех жителей Харькова и области, что опасности в результате обстрела нет. Мы ситуацию постоянно мониторим. Но это - уже не первое попадание в тот район, где находится научно-исследовательский институт", - пояснил он.

По словам Синегубова, трудно сказать, это целенаправленный обстрел или случайные попадания. Он уточнил, что поселок Пятихатки (административно принадлежит Киевскому району Харькова), где находится установка, под огнем захватчиков находится с 24 февраля.

"Когда мы фиксируем ежедневно попадание в жилые дома, больницы, школы, то не исключено, что речь идет о намерении нанести гражданскому населению еще больший ущерб", - добавил глава ОВА.

Напомним, 25 июня российские оккупанты обстреляли ядерную подкритическую установку "Источник нейтронов" в Харькове.

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