Обстрел ядерной установки "Источник нейтронов" в Харькове: Опасности для населения нет
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Опасности для населения из-за очередного обстрела войсками РФ ядерной установки "Источник нейтронов" в Харькове нет.
Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Пока хочу заверить всех жителей Харькова и области, что опасности в результате обстрела нет. Мы ситуацию постоянно мониторим. Но это - уже не первое попадание в тот район, где находится научно-исследовательский институт", - пояснил он.
По словам Синегубова, трудно сказать, это целенаправленный обстрел или случайные попадания. Он уточнил, что поселок Пятихатки (административно принадлежит Киевскому району Харькова), где находится установка, под огнем захватчиков находится с 24 февраля.
"Когда мы фиксируем ежедневно попадание в жилые дома, больницы, школы, то не исключено, что речь идет о намерении нанести гражданскому населению еще больший ущерб", - добавил глава ОВА.
Напомним, 25 июня российские оккупанты обстреляли ядерную подкритическую установку "Источник нейтронов" в Харькове.
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А могли б знайтися якісь іноземні карателі рагнароку чи апокаліпсиса та покарати росіян за спроби початку атомної війни.
- Вони хочуть зробити атомну бомбу.
Так вони розцінили популістстські слова Зе клоуна про повернення ядерного
статусу Україні. Бажаю США взяти під контроль всю ядерну зброю росії, навіть
тактичну.
РФ вкинула якщо не сотні, то десятки різних відмазок. І про нацистів. І про птахів біологічну зброю. І про готування та початку нападу на рф. І атомна зброя явно не була основною претензією. Серед вимог навіть згадки про неї немає. Серед вимог знищення нації, знищення можливості захисту, та росифікації України.