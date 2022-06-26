Обстріл ядерної установки "Джерело нейтронів" у Харкові: Небезпеки для населення немає
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Небезпеки для населення через черговий обстріл військами РФ ядерної установки "Джерело нейтронів" у Харкові немає.
Про це заявив очільник ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наразі хочу запевнити всіх мешканців Харкова та області, що небезпеки внаслідок обстрілу немає. Ми ситуацію постійно моніторимо. Але це вже не перше влучання в той район, де знаходиться науково-дослідний інститут", - пояснив він.
За словами Синєгубова, важко сказати, чи це цілеспрямований обстріл, чи випадкові потрапляння. Він уточнив, що селище П’ятихатки (адміністративно належить до Київського району Харкова), де знаходиться установка, під вогнем загарбників перебуває із 24 лютого.
"Коли ми фіксуємо щодня влучання в житлові будинки, лікарні, школи, то не виключено, що йдеться про намір завдати цивільному населенню ще більшої шкоди", - додав глава ОВА.
Нагадаємо, 25 червня російські окупанти обстріляли ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів" у Харкові.
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А могли б знайтися якісь іноземні карателі рагнароку чи апокаліпсиса та покарати росіян за спроби початку атомної війни.
- Вони хочуть зробити атомну бомбу.
Так вони розцінили популістстські слова Зе клоуна про повернення ядерного
статусу Україні. Бажаю США взяти під контроль всю ядерну зброю росії, навіть
тактичну.
РФ вкинула якщо не сотні, то десятки різних відмазок. І про нацистів. І про птахів біологічну зброю. І про готування та початку нападу на рф. І атомна зброя явно не була основною претензією. Серед вимог навіть згадки про неї немає. Серед вимог знищення нації, знищення можливості захисту, та росифікації України.