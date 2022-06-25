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Російські окупанти обстріляли ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів" у Харкові

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джерело,нейтронів

У Харкові внаслідок обстрілу з боку військ РФ пошкоджено ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів".

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті чергового обстрілу Харкова зі сторони російської федерації 25 червня 2022 року пошкоджень зазнала ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчика встановлено факт нанесення додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчика", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджено: північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки; вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції; вентиляційну трубу основної будівлі установки; систему охолодження клістронної галереї прискорювача; корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення; обшивку основної будівлі установки.

Персонал продовжує огляд будівель, споруд та обладнання установки задля ідентифікації всіх ушкоджень, але цим роботам перешкоджає постійна небезпека нових обстрілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будівля у Харкові, де розміщена ядерна установка "Джерело нейтронів", пошкоджена обстрілами окупантів, - ДІЯРУ

Наразі ЯПУ "Джерело нейтронів" переведена в глибокий підкритичний стан. Зовнішнє електропостачання ЯПУ "Джерело нейтронів" відсутнє.

У результаті виміру переносним дозиметром встановлено, що радіаційний фон в експериментальній залі будівлі - в межах норми, зазначили в Держатомі.

Автор: Володимир Янченко
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Читаю сьогодні історію війни,як багато зрадників, хтось дає дані по всіх сьогоднішніх об'єктах,а СБУ воює з скелетами і пише шедеври про тупість орків.
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25.06.2022 17:03 Відповісти
Сподіваюсь, Ви ж не хотіли образити таварища баканова?
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25.06.2022 17:11 Відповісти
Так наче казали, що Зе хоче його звільнити за величезну кількість пройо..
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25.06.2022 18:16 Відповісти
Як звильнэ, так и назначит на новую должность. Но потихоньку, чтоб никто не узнал
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25.06.2022 18:44 Відповісти
Если он его уберет то вы будете в шоке какое дерьмо назначит.
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26.06.2022 00:15 Відповісти
Якщо ***** не зупинити, воно потягне весь світ за собою.
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25.06.2022 17:41 Відповісти
А НАМ ЗНАЧИТ ПО ИХ ТЕРРИТОРИИ НЕ СТРЕЛЯТЬ !!!???
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25.06.2022 17:42 Відповісти
Стрельни уже.не сдерживайся
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26.06.2022 00:16 Відповісти
це те, що нам дали замість плутонію?
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25.06.2022 17:55 Відповісти
А після першого обстрілу які міри прийняті? А глузуємо з кацапів за Чорнобаївку
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25.06.2022 22:15 Відповісти
 
 