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Российские оккупанты обстреляли ядерную подкритическую установку "Источник нейтронов" в Харькове

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джерело,нейтронів

В Харькове в результате обстрела со стороны войск РФ повреждена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов".

Об этом сообщает в Телеграме пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате очередного обстрела Харькова со стороны российской федерации 25 июня 2022 года повреждения получила ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". По информации от эксплуатирующей организации Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), в результате предварительного обзора установлен факт нанесения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки", - говорится в сообщении.

Повреждены: северная стена пристройки ускорителя к экспериментальному залу установки; вентиляционные каналы системы специальной вентиляции; вентиляционная труба основного здания установки; система охлаждения клистронной галереи ускорителя; корпус дизель-генераторов системы аварийного электропитания; обшивка основного здания установки.

Персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования для идентификации всех повреждений, но этим работам препятствует постоянная опасность новых обстрелов.

Читайте: Здание в Харькове, где размещена ядерная установка "Источник нейтронов", повреждено обстрелами оккупантов, - ДИЯРУ

В настоящее время ЯПУ "Источник нейтронов" переведена в глубокое подкритическое состояние. Внешнее электроснабжение ЯПУ "Источник нейтронов" отсутствует.

В результате измерения переносным дозиметром установлено, что радиационный фон в экспериментальном зале здания – в пределах нормы", - отметили в Госатоме.

Автор: Анастасія Потіха
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Читаю сьогодні історію війни,як багато зрадників, хтось дає дані по всіх сьогоднішніх об'єктах,а СБУ воює з скелетами і пише шедеври про тупість орків.
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25.06.2022 17:03 Ответить
Сподіваюсь, Ви ж не хотіли образити таварища баканова?
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25.06.2022 17:11 Ответить
Так наче казали, що Зе хоче його звільнити за величезну кількість пройо..
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25.06.2022 18:16 Ответить
Як звильнэ, так и назначит на новую должность. Но потихоньку, чтоб никто не узнал
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25.06.2022 18:44 Ответить
Если он его уберет то вы будете в шоке какое дерьмо назначит.
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26.06.2022 00:15 Ответить
Якщо ***** не зупинити, воно потягне весь світ за собою.
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25.06.2022 17:41 Ответить
А НАМ ЗНАЧИТ ПО ИХ ТЕРРИТОРИИ НЕ СТРЕЛЯТЬ !!!???
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25.06.2022 17:42 Ответить
Стрельни уже.не сдерживайся
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26.06.2022 00:16 Ответить
це те, що нам дали замість плутонію?
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25.06.2022 17:55 Ответить
А після першого обстрілу які міри прийняті? А глузуємо з кацапів за Чорнобаївку
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25.06.2022 22:15 Ответить
 
 