Отменены несколько пригородных поездов в Черкасской области, - "Укрзализныця"

По техническим причинам Укрзализныця временно отменяет некоторые пригородные поезда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "УЗ" сообщает в Telegram.

По данным "УЗ" сегодня, 26 июня, не будет курсировать 6074 Шевченко-Гребинка, 6069 Гребинка-Шевченко.

"Пригородный поезд 6063 Греб инка-Шевченко будет направляться в Золотоношу, поезд 6070 Шевченко-Гребинка из Золотоноши. На завтра отменяются рейсы 6064, 6070, 6074 Шевченко-Гребинка, а также 6074, 6061, 6063, 6069 Гребинка-Шевченко", говорится в сообщении.

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