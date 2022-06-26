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Отменены несколько пригородных поездов в Черкасской области, - "Укрзализныця"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

уз,укрзалізниця,потяг,інтерсіті

По техническим причинам Укрзализныця временно отменяет некоторые пригородные поезда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "УЗ" сообщает в Telegram.

По данным "УЗ" сегодня, 26 июня, не будет курсировать 6074 Шевченко-Гребинка, 6069 Гребинка-Шевченко.

"Пригородный поезд 6063 Греб инка-Шевченко будет направляться в Золотоношу, поезд 6070 Шевченко-Гребинка из Золотоноши. На завтра отменяются рейсы 6064, 6070, 6074 Шевченко-Гребинка, а также 6074, 6061, 6063, 6069 Гребинка-Шевченко", говорится в сообщении.

Читайте: Из-за ремонта на польской железной дороге поезда из Одессы и Киева в Пшемысль задерживаются почти на 12 часов, - Укрзализныця
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Топ комментарии
+5
мастера гостайны.
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26.06.2022 16:25
+3
Фото виложила людина в військовій формі. Ті хто приїхав на об'єкт. Не було ні рибаків,ні плавців
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26.06.2022 16:43
+2
Та уже выложили и видео прилета, и последствия. Вы думаете на берегу Днепра в момент прилета ракеты не сидел мужик с удочкой, который потом скинул куратору видео прилета?
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26.06.2022 16:34
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мастера гостайны.
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26.06.2022 16:25 Ответить
Якої?
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26.06.2022 16:34 Ответить
Та уже выложили и видео прилета, и последствия. Вы думаете на берегу Днепра в момент прилета ракеты не сидел мужик с удочкой, который потом скинул куратору видео прилета?
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26.06.2022 16:34 Ответить
а зачем мужик? времена мужиков на чашечках прошли. там вебка стояла. по ней навели и вживую результаты посмотрели, как и многие остальные.
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26.06.2022 16:39 Ответить
Тогда видос обрезан. Как туда поставить вебку незаметно, зрада от лиц имеющих доступ к конструкции моста?
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26.06.2022 16:52 Ответить
не переоцінюй кацапів - совєцькі ракети були створені у ті часи, коли ніяких вебок не існувало і наводитися по них вони не вміють
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26.06.2022 18:49 Ответить
Фото виложила людина в військовій формі. Ті хто приїхав на об'єкт. Не було ні рибаків,ні плавців
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26.06.2022 16:43 Ответить
Та не рыбаков гоняют, а так да довольно точно.
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26.06.2022 16:47 Ответить
А що вебка до цих пір онлайн працювала?
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26.06.2022 16:42 Ответить
а то! а видео прилёта с выскакивающими раненными служащими откуда? ото ж!
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26.06.2022 16:45 Ответить
видео записано с монитора, ото ж!
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26.06.2022 21:55 Ответить
видео слито спецслужбами как и фотка

https://reform.by/318960-pojavilos-video-obstrela-damby-v-cherkassah
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26.06.2022 22:06 Ответить
Цей удар був лише питанням часу. Їдеш в тому дизелі і думаєш-хоч би встигнути переїхати.
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26.06.2022 23:58 Ответить
 
 