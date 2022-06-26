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Скасовано декілька приміських поїздів у Черкаській області, - "Укрзалізниця"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

уз,укрзалізниця,потяг,інтерсіті

З технічних причин Укрзалізниця тимчасово скасовує деякі приміські поїзди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "УЗ" повідомляє у Telegram.

За даними "УЗ" сьогодні, 26 червня, не курсуватиме 6074 Шевченка-Гребінка, 6069 Гребінка-Шевченка.

"Приміський поїзд 6063 Гребінка-Шевченка прямуватиме до Золотоноші, поїзд 6070 Шевченка-Гребінка від Золотоноші. На завтра скасовуються рейси 6064, 6070, 6074 Шевченка-Гребінка, а також 6074, 6061, 6063, 6069 Гребінка-Шевченка", йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+5
мастера гостайны.
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26.06.2022 16:25
+3
Фото виложила людина в військовій формі. Ті хто приїхав на об'єкт. Не було ні рибаків,ні плавців
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26.06.2022 16:43
+2
Та уже выложили и видео прилета, и последствия. Вы думаете на берегу Днепра в момент прилета ракеты не сидел мужик с удочкой, который потом скинул куратору видео прилета?
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26.06.2022 16:34
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мастера гостайны.
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26.06.2022 16:25 Відповісти
Якої?
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26.06.2022 16:34 Відповісти
Та уже выложили и видео прилета, и последствия. Вы думаете на берегу Днепра в момент прилета ракеты не сидел мужик с удочкой, который потом скинул куратору видео прилета?
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26.06.2022 16:34 Відповісти
а зачем мужик? времена мужиков на чашечках прошли. там вебка стояла. по ней навели и вживую результаты посмотрели, как и многие остальные.
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26.06.2022 16:39 Відповісти
Тогда видос обрезан. Как туда поставить вебку незаметно, зрада от лиц имеющих доступ к конструкции моста?
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26.06.2022 16:52 Відповісти
не переоцінюй кацапів - совєцькі ракети були створені у ті часи, коли ніяких вебок не існувало і наводитися по них вони не вміють
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26.06.2022 18:49 Відповісти
Фото виложила людина в військовій формі. Ті хто приїхав на об'єкт. Не було ні рибаків,ні плавців
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26.06.2022 16:43 Відповісти
Та не рыбаков гоняют, а так да довольно точно.
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26.06.2022 16:47 Відповісти
А що вебка до цих пір онлайн працювала?
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26.06.2022 16:42 Відповісти
а то! а видео прилёта с выскакивающими раненными служащими откуда? ото ж!
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26.06.2022 16:45 Відповісти
видео записано с монитора, ото ж!
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26.06.2022 21:55 Відповісти
видео слито спецслужбами как и фотка

https://reform.by/318960-pojavilos-video-obstrela-damby-v-cherkassah
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26.06.2022 22:06 Відповісти
Цей удар був лише питанням часу. Їдеш в тому дизелі і думаєш-хоч би встигнути переїхати.
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26.06.2022 23:58 Відповісти
 
 