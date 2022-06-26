Скасовано декілька приміських поїздів у Черкаській області, - "Укрзалізниця"

З технічних причин Укрзалізниця тимчасово скасовує деякі приміські поїзди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "УЗ" повідомляє у Telegram.

За даними "УЗ" сьогодні, 26 червня, не курсуватиме 6074 Шевченка-Гребінка, 6069 Гребінка-Шевченка.

"Приміський поїзд 6063 Гребінка-Шевченка прямуватиме до Золотоноші, поїзд 6070 Шевченка-Гребінка від Золотоноші. На завтра скасовуються рейси 6064, 6070, 6074 Шевченка-Гребінка, а також 6074, 6061, 6063, 6069 Гребінка-Шевченка", йдеться у повідомленні.

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