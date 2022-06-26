Украинские воины успешно отразили вражеские штурмы на Славянском направлении, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Донецком и Славянском направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "На Славянском направлении обстреливали районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровное, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное. Наши воины успешно отразили вражеские штурмы в районах Долины, Курульки и Мазановки.
На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск с южного направления. Обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки. Нанес авиаудар недалеко от Волчеярки. Для поддержки наступательных действий враг усилил группировку артиллерии".
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Сообщается, что в Кремле всерьез рассматривают вопрос о военных действиях против Литвы. Более того, якобы план этой войны был готов более 30 лет назад. Для начала РФ попытается накалить в Литве обстановку и будет смотреть на реакцию НАТО, но пока решение не принято, так как в РФ решили ещё подождать - может быть, Америка убедит Литву отказаться от блокады.
Отметим, что вчера российские телеграм-каналы намекали , что в Литве может что-то произойти.
9 год ·
Отже, щоб зафіксувати.
* На 3-й день вторгнення Зеленський вже посилає переговорну делегацію здаватися на територію ворога (Білорусь).
* 25 березня Ердоган зливає в ЗМІ, що влада України на переговорах з РФ в Туреччині здала 4 пункти: 1) відмову від НАТО, 2) рос. мову офіційною в Україні, 3) демілітаризація України, 4) якісь "гарантії безпеки". По Криму і Донбасу - Зеленський "погодився провести референдум". Все це Кулеба тоді це заперечив.
* Але на початку червня виплили докази: відео мера Дніпра Філатова, який в перші дні війни схиляє мерів інших міст "підтримати рішення президента" "в случае, если будет конфигурация - федерализация, отказ от НАТО, отказ от Крыма". (https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2917162441914155)
* влада починає антинатівську пропаганду. "Зеленський: я давно охолов до питання НАТО", "НАТО як інституція не робить буквально нічого для підтримки України у війні, яку розпочала РФ, - Кулеба", Арестович: "Війна почалася через те, що Порошенко закріпив курс на НАТО в Конституції."
* представники влади починають схиляти суспільство до "болючого компромісу". Антон Геращенко в телеграмі викладає статтю "моего друга" Романенка з закликом відмовитися від права на зовнішній курс, фактично позбавити Україну суверенітету). Населення схиляють капітулювати "опитуваннями": "Більшість українців бачить пошук компромісів на переговорах із залученням інших країн (64%) - реальним шляхом завершення війни, - йдеться в опитуванні соціологічної групи «Рейтинг»."
Резюмую.
Відбувалося готування до злочину - здача суверенітету України. Підготовка до злочину велася організованим злочинним угрупуванням. Злочин не вдався лише через рішучий спротив населення України.
І ось нарешті підтвердження: злочин владної верхівки відбувся. Всупереч закріпленому в Конституції зовнішньополітичному курсу на НАТО, всупереч волі 76% українців, які виступають за НАТО, на догоду вимогам ворога, зелена влада оголосила відмову від НАТО.
Байден, Блінкен, глава ЦРУ Вільям Бернс засвідчили, що Зеленського "попереджали про напад Росії". Але "він не віднісся серйозно". Це звинувачення Зеленського в злочинній бездіяльності, що спричинила масові жертви. Тепер це ще державна зрада.
Листа вам пишу мій улюблений Байден
Бо в мене назріли важливіпитання :
Чому Україна Ще досі не в НАТО ?
Чому моя мама б'є скакалкою тата ?
Чому так невпинно росте комуналка ?
Чому в Ярмака на спині балалайка?
Де наші кредити, вакцини ,зарплата?
I де Полуботка бочонок із златом?
Товарищу Байден у мене питання
Я їх записав тут на аркуші файно :
Чому я не сокіл ,чому не літаю ?
Чому я дебільнi відноси знімаю ?
Куди подівся Наш ковідний фонд?
Чи правда Прибульці встановлюють зонд?
Кто Кеннеді вбив ? (можна в лічку ответить )
I хто найважливіший лідер на світі ?
Шо делать ? Доколе ? і хто виноват?
і як повернути до Бені "Приват"?
Мон шер , монсіньйор, мій Величносте Байден
******** страшно ці ******** питання :
Чому скрізь муйню бачу стомлений оком ?
Чому все ще стогне Дніпр о наш широкий?
Чому вПорошенко сидіти не хоче ?
Чому чорні бровита карії очі ?
Чому я в Криму весь тоді не загинув?
І коли відпустіть мене кокаїнум?
Вибачте, щось сьогодні мене пробило на поезію.
Тільки Армія, її найбільш патріотична частина, взмозі зараз радикально змінити долю України! Інакше - ...! Неминучий. Країну зіллють в московський унітаз втупу і максимально швидко, не дивлячись на захід! Відлік йде на дні!