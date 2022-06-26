ВСУ нанесли значительные потери оккупантам на Бахмутском направлении, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В вечерней сводке отмечается: "На Бахмутском направлении враг производил обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка.
Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли".
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+71 Максім ХОЙ 07fb0949
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+41 Olena Lynch
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+17 Trevo Trow
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І давайте чесно, після 19року стало остаточно зрозуміло, що повинні бути фахові люди при владі. Людський ресурс достатній в Україні. Проблема у нас в іншому, але то тема сумна, чому за 30років не сформовано нормальної політичної системи? І на сьогодні, на мою думку, існує практично одна політична сила, яку можна дійсно назвати партією