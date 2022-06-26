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Генштаб ВС (4268) Бахмут (Артемовск) (1530) ВСУ (5138)

ВСУ нанесли значительные потери оккупантам на Бахмутском направлении, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "На Бахмутском направлении враг производил обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка.

Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ обнародовал официальную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 26 июня
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Топ комментарии
+71
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26.06.2022 19:05
+41
Молодці наші хлопці. Давайте їм прочухана.
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26.06.2022 19:01
+17
Народжується нова, справжня еліта. Якщо обирати у владу більше бойових офіцерів, то на їхньому тлі вся ця бене-ахметівська продажна мразота швидко зблідне, *******, вщухне і зникне у хащах.
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26.06.2022 19:28
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Молодці наші хлопці. Давайте їм прочухана.
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26.06.2022 19:01 Ответить
ванюшек кигикнули.
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26.06.2022 19:03 Ответить
Павлівка і Бахмутський напрямок - це різні речі. Заголовок вводить в оману.
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26.06.2022 19:04 Ответить
Що не так
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26.06.2022 19:19 Ответить
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26.06.2022 19:05 Ответить
Як в повісті Л.Толстого "Хаджи Мурат" описано відношення кавказців до гускіх взагалі.
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27.06.2022 07:36 Ответить
Это хорошие новости
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26.06.2022 19:16 Ответить
так їм і треба
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26.06.2022 19:22 Ответить
Як у казці: голову зрубали - три виросло... Коли вже ці таргани повиздихають!
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26.06.2022 19:25 Ответить
От таких новостей, на душе становится сразу как-то спокойней и уверенней. Молодцы парни, так держать, Бог вам в помощь!
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26.06.2022 19:26 Ответить
Народжується нова, справжня еліта. Якщо обирати у владу більше бойових офіцерів, то на їхньому тлі вся ця бене-ахметівська продажна мразота швидко зблідне, *******, вщухне і зникне у хащах.
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26.06.2022 19:28 Ответить
Не мрійте. Оберете все рівно слуг
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26.06.2022 19:30 Ответить
Хіба я питав вас, що мені робити? Довбайте собі мовчки свій меншовартісний кал в голові і не плутайтеся під ногами.
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26.06.2022 19:37 Ответить
Перед тим, як напружуватись в псевдопатріотизмі, назви хоч один склад ВРУ, в якому була патріотична більшість, або хоч одного президента-патріота. Пець Лєксєїча не пропонувати, він патріот власного гаманця під патріотичними лозунгами.
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27.06.2022 07:40 Ответить
Не напружуйся в тупому словесному проносі, бо твоя меншовартісна поза раком не дозволяє тобі навіть зрозуміти, про що йдеться.
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27.06.2022 15:39 Ответить
При чому та еліта? Народжується нація і громадянське суспільство. Ми в чергове маємо шанс все змінити. І цього разу саме громадяни не повинні доти його змарнувати. Громадяни це всі - і ЗСУ , і волонтери, і ті хто скинувся на «байрактар», і хто сплачує податки і т.д.
І давайте чесно, після 19року стало остаточно зрозуміло, що повинні бути фахові люди при владі. Людський ресурс достатній в Україні. Проблема у нас в іншому, але то тема сумна, чому за 30років не сформовано нормальної політичної системи? І на сьогодні, на мою думку, існує практично одна політична сила, яку можна дійсно назвати партією
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26.06.2022 22:19 Ответить
у нас люди, на жаль, не розуміють, що будь-яка передвиборча кампанія - це дуже дорого. і щоб просувати в раду відповідальних патріотів і ветеранів, потрібно збирати всім разом гроші на їхні кампанії і бити в усі барабани, щоб про них знали. у нас коли тема заходить за гроші, всі машуть рукою і ідуть на диван сидіти. але варто пригадати відому американську ідіому "put your money where you mouth is". сподіваюсь, до наступних виборів (коли б вони не настали) наше громадське суспільство нарешті це усвідомить і грамотно скористається
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26.06.2022 22:36 Ответить
Нашій нації понад тисячу років, якщо ви не в курсі. А те, що вона ніби "народжується" лише зараз - промоскальський наратив "старшого брата".
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26.06.2022 23:07 Ответить
"І давайте чесно" щодо "фахових людей при вдаді" - і Азаров був фахівець, і Табачник, і Портнов, і багато іншіх гівнюків.
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26.06.2022 23:22 Ответить
Несколько сотен с батальона "Свобода" держали Рубежное от десятков тысяч орков. Петр Кузик, комбат. Это очень интересно, понять логику наших генералов, что боятся офиса президента.. (Интервью на радіо НВ)
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26.06.2022 19:30 Ответить
Херово что несколько сотен против тысяч орков.
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26.06.2022 19:49 Ответить
Ще мінус к 52 за день - - скоро закінчуться
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26.06.2022 19:54 Ответить
вони готовi до втрат 10..20 тисяч за добу. це оркiв не зупинить.
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26.06.2022 19:59 Ответить
Що ви таке кажете, тоді все їх угрупування буде розбито за 3 дні, при втратах таких і відповідній кількості поранених до цих втрат.
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27.06.2022 07:18 Ответить
Слава ЗСУ!
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26.06.2022 20:44 Ответить
 
 