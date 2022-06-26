ВСУ нанесли значительные потери оккупантам на Бахмутском направлении, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "На Бахмутском направлении враг производил обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка.

Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли".

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