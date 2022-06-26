ЗСУ нанесли значних втрат окупантам на Бахмутському напрямі, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на бахмутському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначається: "На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка.

Українські воїни завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли".

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