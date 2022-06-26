ЗСУ нанесли значних втрат окупантам на Бахмутському напрямі, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на бахмутському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У вечірньому зведенні зазначається: "На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка.
Українські воїни завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли".
Топ коментарі
+71 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар26.06.2022 19:05
+41 Olena Lynch
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+17 Trevo Trow
показати весь коментар26.06.2022 19:28
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І давайте чесно, після 19року стало остаточно зрозуміло, що повинні бути фахові люди при владі. Людський ресурс достатній в Україні. Проблема у нас в іншому, але то тема сумна, чому за 30років не сформовано нормальної політичної системи? І на сьогодні, на мою думку, існує практично одна політична сила, яку можна дійсно назвати партією