Наш взвод собирает средства на приобретение автомобиля, - воин ВСУ Шура Рязанцева
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинский воин Александра Рязанцева сообщила о необходимости ее роты в автомобиле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.
Она отметила: "Привет друзья, снова у нашей роты произошла ротация… наш взвод до сих пор собирает средства на приобретение автомобиля. В настоящее время мы собрали 68 000 грн от нужных 187 000".
Весь отчет и необходимая информация с нашей стороны будет предоставлена как следует.
Автомобиль ищем для выполнения боевых задач и перемещения на позиции. Формат рассматриваем - пикап.
5355 2802 1154 9116 банк ПУМБ (моя личная)
4441114449888351
Paypal [email protected]".
Топ комментарии
+18 Валдис Унар
показать весь комментарий26.06.2022 20:41
+15 Olena Lynch
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+13 andi Mir
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А волонтери вам допоможуть знайти, обслужить і пригнати автівку.
Диванных экспертов видно сразу, можете не отвечать.
выход очень простой: взвод бойцов, которым нужно авто, приходит в загородный дом к бывшему главе райотдела (судье, прокурору) - и опа! деньги на авто сразу есть!
не хочет отдавать - забирать его с собой на фронт! пусть хоть окопы копает.
хватит побираться! пора начинать отбирать своё!
поки той взвод з передка добереться до... загородный дом к бывшему главе райотдела (судье, прокурору) їх зроблять дезертирами
а ти, уйобок доїш простих раобтяг! а перевертнів в мантіях і погонах бздиш - аж вссикаєшся!
когда мне нужна вещь, которая стоит 1/30 моей зарплаты, т.е. зароботок за один день - я иду и покупаю ее, а не объявляю всепланетный сбор средств!
Ти диви, як бикує-взбрикує втомлене війною, обісране і не підготовлене. Певно вперше попав під примусом у військкомат і тепер вважає з пересеру, що воно воїн ев'******* і йому усі должны, а його ніхто не слышит. Оборзівший манкурт.
Охрінівша курка, щиро вважає, що народ може на кожний взвод купувати машину!
https://www.facebook.com/100000217869504/videos/pcb.5935810359769501/1428648514215875
це вони так ржуть "на передку"? в таких красивих офісних окулярах?
Тон пафосный прибери, розумака дивана!