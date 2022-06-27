Наш взвод собирает средства на приобретение автомобиля, - воин ВСУ Шура Рязанцева

Украинский воин Александра Рязанцева сообщила о необходимости ее роты в автомобиле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Она отметила: "Привет друзья, снова у нашей роты произошла ротация… наш взвод до сих пор собирает средства на приобретение автомобиля. В настоящее время мы собрали 68 000 грн от нужных 187 000".

Весь отчет и необходимая информация с нашей стороны будет предоставлена как следует.

Автомобиль ищем для выполнения боевых задач и перемещения на позиции. Формат рассматриваем - пикап.

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