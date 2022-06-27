Наш взвод збирає кошти на придбання автівки, - воїн ЗСУ Шура Рязанцева
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Український воїн Олександра Рязанцева повідомила про потребу її роти в автомобілі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
Вона зазначила: "Привіт друзі, знов в нашої роти відбулася ротація… наш взвод досі збирає кошти на придбання автівки. На даний час ми зібрали 68 000 грн від потрібних 187 000.
Увесь звіт та необхідна інформація з нашого боку буде надана як слід.
Авто шукаємо для виконання бойових завдань та переміщення на позиції. Формат розглядаємо пікап.
5355 2802 1154 9116 банк ПУМБ ( моя особиста )
4441114449888351
Paypal [email protected]"
Топ коментарі
+18 Валдис Унар
показати весь коментар26.06.2022 20:41
+15 Olena Lynch
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+13 andi Mir
показати весь коментар26.06.2022 21:01
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Будь ласка, зачекайте...
А волонтери вам допоможуть знайти, обслужить і пригнати автівку.
Диванных экспертов видно сразу, можете не отвечать.
выход очень простой: взвод бойцов, которым нужно авто, приходит в загородный дом к бывшему главе райотдела (судье, прокурору) - и опа! деньги на авто сразу есть!
не хочет отдавать - забирать его с собой на фронт! пусть хоть окопы копает.
хватит побираться! пора начинать отбирать своё!
поки той взвод з передка добереться до... загородный дом к бывшему главе райотдела (судье, прокурору) їх зроблять дезертирами
а ти, уйобок доїш простих раобтяг! а перевертнів в мантіях і погонах бздиш - аж вссикаєшся!
когда мне нужна вещь, которая стоит 1/30 моей зарплаты, т.е. зароботок за один день - я иду и покупаю ее, а не объявляю всепланетный сбор средств!
Ти диви, як бикує-взбрикує втомлене війною, обісране і не підготовлене. Певно вперше попав під примусом у військкомат і тепер вважає з пересеру, що воно воїн ев'******* і йому усі должны, а його ніхто не слышит. Оборзівший манкурт.
Охрінівша курка, щиро вважає, що народ може на кожний взвод купувати машину!
https://www.facebook.com/100000217869504/videos/pcb.5935810359769501/1428648514215875
це вони так ржуть "на передку"? в таких красивих офісних окулярах?
Тон пафосный прибери, розумака дивана!