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Наш взвод збирає кошти на придбання автівки, - воїн ЗСУ Шура Рязанцева

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу,рязанцева

Український воїн Олександра Рязанцева повідомила про потребу її роти в автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці. 

Вона зазначила: "Привіт друзі, знов в нашої роти відбулася ротація… наш взвод досі збирає кошти на придбання автівки. На даний час ми зібрали 68 000 грн від потрібних 187 000.

Увесь звіт та необхідна інформація з нашого боку буде надана як слід.

Авто шукаємо для виконання бойових завдань та переміщення на позиції. Формат розглядаємо пікап.

5355 2802 1154 9116 банк ПУМБ ( моя особиста )

4441114449888351

Paypal [email protected]"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
Просьба адресована тем, кто может и хочет, а не у кого "накипело"и "сидят голодные".
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26.06.2022 20:41
+15
Добре, гроші перерахуємо скільки зможемо.
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26.06.2022 20:31
+13
Зеблани до останнього не хотіли виділяти гроші на ЗСУ. І що, думаєш зараз у всіх підрозділах є все що потрібно? А не наглість сидіти вдома зелень погана і казати людям які тебе захищають та жертвують собою - щоб вони купували собі техніку. Де ж така мерзота як ти виродилась?
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26.06.2022 21:01
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Добре, гроші перерахуємо скільки зможемо.
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26.06.2022 20:31 Відповісти
зможемо... чому біля номеру карти ненаписати в латиниці отримувача, в апці пайсенд без цього нейде. при наборі в гуглу волонтер олександрарязанцева видало якогось кацапського чорта в орлі. тих пару тисяч що можу відправити я відправлю, знов Наталці Юсупові(також приходилось через гугль знайти отримувача правильно написано в латиниці).розумію що можливо тут потрібніще,.прошу редакторів,дописуйте отримувача коштів в трансліту,номер картки є мало!
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26.06.2022 21:26 Відповісти
+
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26.06.2022 20:32 Відповісти
Скільки можна з людей гроші виманювати? Просіть в депутатів, міністрів, олігархів. Ми допомогаємо чим можемо, з кожної зарплати, з кодної пенсії. Це вже на якийсь потік поставленно, просити в простих людей. Яка участь держави в цьому всьому? Я все розумію, але зараз автівки з Європи женуть без розмитнення. Які 187тисяч? Розумійте як хочте, але це дуже не добре виглядає. Ви користуєтесь тим, що люди не можуть відмовити воїнам. Нахабно користуєтесь. Вам останнє віддають, сидять без ліків, впроголод. Ми допомогаємо двом таким сім'ям з малими дітками і старенькими батьками. Завтра вам знадобиться корабль для виконання завдань. Далі що? Винищувач? Для того є держава, вище військове керівництво, багаті люди. Я не знаю, чи побачить вона цей коментар і чи він доречний, але вже накипіло.
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26.06.2022 20:33 Відповісти
Просьба адресована тем, кто может и хочет, а не у кого "накипело"и "сидят голодные".
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26.06.2022 20:41 Відповісти
Категорично згоден! Коли у 14-му не було що вдягнути, то зрозуміло, але коли на 8му році війни, під час відбуваючоїся трагедії ВПО просити гроші у людей - це вже наглість. Вимагаєте від начальства, а не подобається те, що дають і не хочете ходити пішки - зкидуйтеся, така сума для роти при вашо у грошовому забезпеченні дійсно дрібниця!
А волонтери вам допоможуть знайти, обслужить і пригнати автівку.
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26.06.2022 20:43 Відповісти
Зеблани до останнього не хотіли виділяти гроші на ЗСУ. І що, думаєш зараз у всіх підрозділах є все що потрібно? А не наглість сидіти вдома зелень погана і казати людям які тебе захищають та жертвують собою - щоб вони купували собі техніку. Де ж така мерзота як ти виродилась?
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26.06.2022 21:01 Відповісти
Мразота тупа тебе народила і виховала, це по-перше, по-друге: я на війні з 14го і до інвалідності коди ти, шмаркач зелёный, ще писати не навчився. Тримай рота закритого, допоки тебе у військкомат, як віслюка, не притягли за язык.
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26.06.2022 22:25 Відповісти
розказати як в 14 звіздили авта..в частині було 12 волонтерських..через рік-два нестало..всі авта герої позвіздили...вам хаммерів штук 500 купили..попросіть рєзнікова..може ще не всі украв..
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26.06.2022 23:01 Відповісти
Чужую зарплату Вы посчитали, попробуйте сами купить всю амуницию, питание и прочее, а после оставляйте коментарий, проста категорически не согласен, при том что парни рискуют жизнью ежеминутно!
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26.06.2022 21:55 Відповісти
Этим и занимаюсь. А Вы чем? Может даже рискуете своей жизнью?
Диванных экспертов видно сразу, можете не отвечать.
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28.06.2022 11:32 Відповісти
Это дело добровольное и кстати, с 1 чи ла отменяют шару по растаможке.
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26.06.2022 20:45 Відповісти
Шо ти мелеш впншиця? 187 т. гривень це 5.250 доларів. Ти або дурака включаєш ,або в Польщі геть пам'ять відбило що в Україні війна і який у нас курс. Спробуй за 5 т. знайти нормальну б/ушку яка не буде ламатися кожен день. А це війна, поломка може коштувати життя . І ніхто тебе не просе . Іди ходдога собі купи чмо.
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26.06.2022 20:50 Відповісти
давай я тебе куплю ходдога, "нечмо"

выход очень простой: взвод бойцов, которым нужно авто, приходит в загородный дом к бывшему главе райотдела (судье, прокурору) - и опа! деньги на авто сразу есть!

не хочет отдавать - забирать его с собой на фронт! пусть хоть окопы копает.
хватит побираться! пора начинать отбирать своё!
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26.06.2022 20:55 Відповісти
ідея норм,але...
поки той взвод з передка добереться до... загородный дом к бывшему главе райотдела (судье, прокурору) їх зроблять дезертирами
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26.06.2022 21:02 Відповісти
не сци, не зроблять
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26.06.2022 23:43 Відповісти
Зайди в своєму мухосранску до місцевого судді і забери скільки потрібно. Подивимось через скільки зебланські баканови кинуть тебе за грати. А хотдог засунь собі в сраку падалЬяковська п'ятирубльовка. Які ж ви виродки і мерзоти казати нашим воїнам ,щоб вони собі на техніку скидалися. Навіть собакойоб дристовіч собі такого не дозволяє.
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26.06.2022 21:08 Відповісти
в моєму мухосранську всі мєнти-прокурори-судді ходять по струночці і купують засоби для тероборони і армії по свистку!

а ти, уйобок доїш простих раобтяг! а перевертнів в мантіях і погонах бздиш - аж вссикаєшся!
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26.06.2022 23:47 Відповісти
ПТУшнику, щось ти забагато клацаєш своїм клювом зі свого курника! Чи тебе в армію забрали і ти вже воїн нев'******* став і вимагаєш персональну тачку?! Купи собі, шмаркач, а ні, то їздь на державній і не пи.ди! А краще притримав гроші, бо з таким борзометр ом вони тобі швидко ************ для штучних зубів.
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28.06.2022 11:39 Відповісти
чмо це ти..хочеш намахати народ..а ну скажи яка це частина батальйон ..щоби знати -кому попали десять тисяч попередніх волонтерських авт..їхуже по всіх гаражах мерзотники продають..попроси милостиню у авакова..він таких авт має 5 тисяч!!!
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26.06.2022 22:58 Відповісти
добредуть кацапи до "ужгородських фронтів" зрозумієш. будеш згоден сухарі півроку гризти. лиш би їх виигнати
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26.06.2022 21:09 Відповісти
цим "виганяти" .й на думку не впаде, легше дупу кацапську поцьомати..
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26.06.2022 22:12 Відповісти
Глок, а ты скільки часу сухарі гриз? І де це було?
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27.06.2022 09:17 Відповісти
я считаю, что дискуссия о том что должны собирать деньги краудфандингом на конкретные цели армии или нет не имеет смысла, а в военное время- просто преступна. Те кто разводит эти дискусии- явные предатели или агенты орков. Ведь если вы не хотите жертвовать- не жертвуите, никто вас не заставляет. Молча пропустите этот пост. Так нет же, вам надо поднять волны, обвинить воинов в х/з чём, запустить дискуссию , и рассшатать лодку. С ЗЕ и команды обязательно надо спросить , и за вагнеровцев , и за Бурбу, и за минирование Чонгара, но после войны, сразу после. А сеичас не фиг лишать воинов , которые зашищают вашу жизнь, средств передвижения.... если конечно, вы не агент орков. Еще раз.Все кто разводит подобные дискуссии- или российский агент или" полезный идиот".
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26.06.2022 23:12 Відповісти
Мезенцева, вы і поруч не стояли біля армії, сидіть собі на своїй думці тихенько, бо як рота відкриваєте, то на Венедиктову схожі.
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27.06.2022 09:20 Відповісти
інкасатори не їздять, всі отримують на картку, в червні трохи пізніше прийшли. але прийшли, начебто не проблема з картки переслати?
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26.06.2022 20:47 Відповісти
Да ти не акуєл там? Значить військові ризикуючи життям повинні захищати твою дупу зеблан, тай ще техніку на свою зарплату купляти? Що в твоєму бл самоварі ,що ти таке мелеш?
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26.06.2022 20:53 Відповісти
ну так пусть не рискуют - они никому ничего не должны! свою дупу мы в состоянии защитить и сами, ты за нас не волнуйся!
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26.06.2022 20:58 Відповісти
в пересчете на взвод - это зарплата каждого за один день!

когда мне нужна вещь, которая стоит 1/30 моей зарплаты, т.е. зароботок за один день - я иду и покупаю ее, а не объявляю всепланетный сбор средств!
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26.06.2022 21:03 Відповісти
А ти поїдь на фронт на один день і зароби , захисник хрєновий , ти з якого дивана збираєшся захищати?
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26.06.2022 21:44 Відповісти
я їздив на фронт ще коли ти у мамки цицьку цмоктав, чмо сьогодні зареєстроване
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26.06.2022 23:42 Відповісти
Що ти там можеш захистити зеблан? Виродки - малороси. Тільки один уйобок казав що нікому нічого не винен. І ми бачимо до чого це довело.
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26.06.2022 21:12 Відповісти
могу тобі лопатой по **** захистити, ****** село!
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26.06.2022 23:41 Відповісти
Ти бы притримав рота закритим і гроші бо так тобі вони скоро ************ на послуги стоматолога, шмаркач andi Mir!
Ти диви, як бикує-взбрикує втомлене війною, обісране і не підготовлене. Певно вперше попав під примусом у військкомат і тепер вважає з пересеру, що воно воїн ев'******* і йому усі должны, а його ніхто не слышит. Оборзівший манкурт.
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27.06.2022 09:27 Відповісти
Там біля кордону километрові черги з авто а Захистникам скинутись "немає грошей" .... гниляччя ще повно в Україні нажаль.
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26.06.2022 20:55 Відповісти
Дууууже багато. Іноді здається що більше ніж в 19 було
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26.06.2022 21:35 Відповісти
зверніться до президента Зеленського відкритим листом, по останнім данним він дуже заможна людина. Порошенко купує, а він чомусь відморозився
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26.06.2022 21:00 Відповісти
Будущий президент ответил еще в 14-15 по 4 повесткам.Есть дела по важнее, хотя с его ВУС "писарь" он бы пригодился.
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26.06.2022 21:18 Відповісти
Блин, есть махновская тачанка, еще от деда осталась! Максим правда не отдам, и не просите.
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26.06.2022 21:20 Відповісти
Якось я перестав довіряти таким постам проханням. Сума просто смішна, а роздута до рівня генерального масштабу.
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26.06.2022 21:36 Відповісти
за 70 -90 тисяч можна купити..а 100 тисяч -хтось в кишеню покладе..граблять та обдурюють лохів..хай у Каломойші з авваковим попросить..
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26.06.2022 22:55 Відповісти
Это меньшее, что мы можем сделать. Спасибо, что защищаете нас ценой своей жизни
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26.06.2022 21:38 Відповісти
бус можна купити гарний за 100 тисяч..Ви мабуть на БМВ Х5-для комбата і шльондр???
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26.06.2022 22:54 Відповісти
Не бажаєш хробак туди на х5 поїхати? Підписуй контракт волонтери тобі приженуть Х5.
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27.06.2022 01:35 Відповісти
Гарна Шура
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26.06.2022 23:35 Відповісти
Цікаво, скільки ботокс для губ обійшовся...
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26.06.2022 23:50 Відповісти
Та дохрена, аж так, що тепер 200 000 з 30 чоловік зібрати не можуть при зарплаті 100 000+.
Охрінівша курка, щиро вважає, що народ може на кожний взвод купувати машину!
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27.06.2022 09:32 Відповісти
Сподіваюсь шо оці "камєнти" не попадуть на очі тим хто зараз на "нулі"... 😒 За логікою деяких "камєнтаторів" наші хлопці та дівчата що стримують навалу орків на "передку" зараз повинні "скинутись із своїх зарплат" на те шо їм необхідно...😡 Це вже дно - чи "можєтє ісчо"???! Це не стосується ольгінську ботву, це суто до наших "діванних": З ВАС ХТОСЬ ЩОСЬ ВИМАГАЄ??? Чи вас хтось ЗМУШУЄ кудись донатити?? Якщо немає змоги чимось допомогти, чи тупо нема бажання - ЯКОГО ***** ПИСАТИ ТАКУ ГИДОТУ?!!!🤬 Підіть у крамницю - купіть собі "шакалатку" і забийте свої смердючі сьорбальники! "Валантьори" мамкині! І ше - ті хто прямо зараз під шаленими обстрілами рюзьгєпідарів стоїть і не дає тим гандонам просунутись вглиб нашої країни воюють не за гроші, і не так за державу(що повинна УСЕ ДАТИ) - як за своїх рідних і близьких, ЗА УСІХ НАС! Шоб ми мали змогу і далі писати свої "камєнти"(а не лежати закопаними у якійсь братській могилі чи просто посеред вулиці як було у Бучі, чи їхати у рашистський концтабір у якусь мухосрань в параші...)
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26.06.2022 23:44 Відповісти
Максік, про яку "ГИДОТУ" ти тут волаєш? Як ця "автівка", на яку збирає пані в арафатці з макіяжем і ботоксом "на передку", завадить кацапським "гандонам просунутись вглиб нашої країни"?!
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26.06.2022 23:55 Відповісти
подивися відео з її публікації:

https://www.facebook.com/100000217869504/videos/pcb.5935810359769501/1428648514215875

це вони так ржуть "на передку"? в таких красивих офісних окулярах?
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26.06.2022 23:58 Відповісти
Так,яісь віп бійці
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27.06.2022 07:06 Відповісти
Собольський, видно, що ти ніразу на фронті не був. А я був. То, може, ти мені деякі примхи задовільниш? З відчуттям повної впевненості в собі потішиш своє марнославство.
Тон пафосный прибери, розумака дивана!
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27.06.2022 09:36 Відповісти
 
 