Рашисты нанесли удар по Славянску, - мэр
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Российские оккупанты нанесли удар по микрорайону Славянска Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Вадим Лях.
"Утро понедельника, 27 июня, в Славянске снова недоброе. Ночью от обстрела пострадал один из микрорайонов. Дома, линия электропередач", - говорится в сообщении.
Лях отметил, что в настоящее время часть города снова без света.
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