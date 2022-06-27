Рашисты нанесли удар по Славянску, - мэр

Российские оккупанты нанесли удар по микрорайону Славянска Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Вадим Лях.

"Утро понедельника, 27 июня, в Славянске снова недоброе. Ночью от обстрела пострадал один из микрорайонов. Дома, линия электропередач", - говорится в сообщении.

Также читайте: В районе Изюма враг не оставляет попыток наступать в направлении Долины и Мазановки. ВСУ уничтожают оккупантов на линии столкновения на Харьковщине, - Синегубов

Лях отметил, что в настоящее время часть города снова без света.