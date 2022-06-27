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обстрел (20139) Донецкая область (7131) Славянск (2502)

Рашисты нанесли удар по Славянску, - мэр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

словянськ

Российские оккупанты нанесли удар по микрорайону Славянска Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Вадим Лях.

"Утро понедельника, 27 июня, в Славянске снова недоброе. Ночью от обстрела пострадал один из микрорайонов. Дома, линия электропередач", - говорится в сообщении.

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Лях отметил, что в настоящее время часть города снова без света.

Автор: Анастасія Потіха
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Началось освобождение Славянска...от нормальной жизни.
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27.06.2022 10:01 Ответить
Рятують распятого мальчіка в трусіках.
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27.06.2022 10:08 Ответить
На концерті у Брістолі 24.06 Елтон Джон під час виступу побачив у залі український прапор. Співак перервав гру на роялі та закликав глядачів у залі звернути увагу на прапор України. Люди почали аплодувати
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27.06.2022 10:05 Ответить
Рашисты опять начали *освобождать* Славянск от жизни и от домов и нести рузкиймир с косой
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27.06.2022 10:07 Ответить
Пиз..ць Слов'янську.
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27.06.2022 10:13 Ответить
а Лях тоже из партии метвочука ! как бы эта гнида координаты непередола кацапам
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27.06.2022 10:19 Ответить
лях нібито перзувся заправляла королевска город на половину пустий
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27.06.2022 10:32 Ответить
А де Штепа з пиріжками?
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27.06.2022 11:56 Ответить
 
 