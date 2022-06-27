Рашисти завдали удару по Слов'янську, - мер

Російські окупанти завдали удару по мікрорайону Слов'янська Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Вадим Лях.

"Ранок понеділка, 27 червня, у Слов'янську знову недобрий. Вночі від обстрілу постраждав один із мікрорайонів. Будинки, лінія електропередач", - йдеться у повідомленні.

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Лях зазначив, що наразі частина міста знову без світла.