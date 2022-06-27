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обстріл (21033) Донецька область (5688) Слов'янськ (508)

Рашисти завдали удару по Слов'янську, - мер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

словянськ

Російські окупанти завдали удару по мікрорайону Слов'янська Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Вадим Лях.

"Ранок понеділка, 27 червня, у Слов'янську знову недобрий. Вночі від обстрілу постраждав один із мікрорайонів. Будинки, лінія електропередач", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни успішно відбили ворожі штурми на Слов'янському напрямі, - Генштаб

Лях зазначив, що наразі частина міста знову без світла.
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Началось освобождение Славянска...от нормальной жизни.
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27.06.2022 10:01 Відповісти
Рятують распятого мальчіка в трусіках.
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27.06.2022 10:08 Відповісти
На концерті у Брістолі 24.06 Елтон Джон під час виступу побачив у залі український прапор. Співак перервав гру на роялі та закликав глядачів у залі звернути увагу на прапор України. Люди почали аплодувати
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27.06.2022 10:05 Відповісти
Рашисты опять начали *освобождать* Славянск от жизни и от домов и нести рузкиймир с косой
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27.06.2022 10:07 Відповісти
Пиз..ць Слов'янську.
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27.06.2022 10:13 Відповісти
а Лях тоже из партии метвочука ! как бы эта гнида координаты непередола кацапам
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27.06.2022 10:19 Відповісти
лях нібито перзувся заправляла королевска город на половину пустий
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27.06.2022 10:32 Відповісти
А де Штепа з пиріжками?
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27.06.2022 11:56 Відповісти
 
 