Рашисти завдали удару по Слов'янську, - мер
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Російські окупанти завдали удару по мікрорайону Слов'янська Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Вадим Лях.
"Ранок понеділка, 27 червня, у Слов'янську знову недобрий. Вночі від обстрілу постраждав один із мікрорайонів. Будинки, лінія електропередач", - йдеться у повідомленні.
Лях зазначив, що наразі частина міста знову без світла.
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Garry Grant
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